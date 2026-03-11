En medio del escándalo por Zunino, el ex de Luana de Gran Hermano reveló si mantenía una relación abierta

"Hoy me siento un poco más liberado porque, como le digo a mis amigos y a la gente que me pregunta, yo ayer dije exactamente lo mismo que le iba a decir a ella cuando salga del programa. De hecho es lo que pensaba hacer, tener esa charla en otros términos porque en la televisión hay cosas que uno se guarda por respeto y demás", disparó haciendo saber que su decisión de cortar el vínculo ya estaba tomada.

Fue allí que aclaró que "independiente" del comportamiento de Luana en Gran Hermano, él iba a cortar la relación. "Fue por las cosas que yo me enteré previo al programa... Fue durísimo", confesó y admitió que ella le ganó de mano y "decidió hacerlo público".

Sobre lo que estaba haciendo en el momento que Luana anunció su separación de él, Lucas contó que en ese momento estaba afuera de su casa en una reunión de trabajo. Allí fue cuando recibió un mensaje en el que lo pusieron al tanto de lo que estaba pasando. "¿Che, viste lo de la televisión?", le advirtieron vía WhatsApp.

Así, cuando regresó a su casa puso la señal que transmite las 24 horas el reality y vio el mensaje de Luana en el que lo dejaba. "La verdad es que quedé shockeado. Uno nunca se espera que le corten por televisión", se sinceró.

Asimismo, el joven contó que habían tenido una charla, donde había fijado ciertos límites para su juego, sobre todo en lo referente a la relación con los hombres. "Una conversación tuvimos obviamente. Había ciertos límites: que no pasara a lo sexual", aseguró y admitió que sí estaba habilitada "una cosa infantil como lo que hizo, pero hasta ahí".

"Yo sabía que ella tiene una personalidad fuerte, que iba a histeriquear con los chicos, pero al final es un reality y está para eso", declaró cauto pero dejó en claro un dato clave de su noviazgo con Luana.

Cuando le preguntaron directamente si tenían una relación abierta, la respuesta de Lucas fue un tajante "no", coincidiendo con los dichos de Luana dentro de la casa.

En tanto, sobre los motivos por los que cree que Luana decide dejarlo, Lucas reflexionó firme pero sereno, y visiblemente triste: "Yo lo sentí como una excusa esto de que ella sentía que le estaban pasando cosas con este chico adentro de la casa, algo extraño porque son dos semanas contra seis años, es como raro", concluyó letal.

Cómo fue el derecho a réplica por la angustiante exposición de Luana en Gran Hermano

El estreno del segmento “derecho a réplica”, incorporado este año en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), provocó un verdadero revuelo entre los seguidores del reality. La polémica estalló tras el intenso cara a cara que protagonizaron Luana Fernández y su ahora ex pareja, Lucas, en una instancia que terminó dejando a la participante en una situación muy incómoda frente a millones de espectadores.

Durante la intervención, Lucas no dudó en lanzar duras acusaciones sobre la vida sentimental de Luana, lo que generó un momento de fuerte tensión. La jugadora, visiblemente afectada, intentó responder mientras el intercambio se volvía cada vez más incómodo para quienes lo seguían desde sus casas.

“Me humillaste ante un montón de personas y antes... ¿Te acordas cuando vino ese chico a entrenarnos a casa? ¿Te acordas no? El que comienza con L. ¿Qué pasó ahí? Y no era que los amigos eran amigos realmente, y no solo con uno, con dos. Y no solo estar sino tener una vida paralela hace siete u ocho meses. Tengo pruebas, vos sabes que es así”, lanzó Lucas, sin filtro, en plena transmisión.

Ante esas palabras, Luana trató de frenar la situación y pidió no continuar la discusión en ese contexto, frente a todo el país. “No Lu, no es como parece, las cosas no se hablan frente a tantas personas. No me hagas esto acá, hay un montón de personas mirando. No me hagas quedar como una mier.. a mí. Lo único que quería tener tu amor y una persona detallista, no que cuando se levanta lo primero que hace es agarrar el celular. Yo te admiro completamente y te amo como persona. El pasado queda atrás, lo único que quiero ahora es jugar”, respondió la participante.

El momento, que se vio en el reality conducido por Santiago del Moro, rápidamente generó repercusiones en las redes sociales. Muchos televidentes cuestionaron la exposición que sufrió Luana, especialmente luego de que su ex ingresara de manera virtual para confrontarla y dar por terminado públicamente el vínculo que mantenían desde hacía seis años, acusándola además de infidelidad.

En la red social X, las opiniones se multiplicaron. “No me la banco a ella. Pero es horrible lo que le hicieron”, escribió un usuario. Otros también apuntaron contra la producción: “Una aberración para Gran Hermano y para Luana, le erraron de acá a la China”, “Fue demasiado igual esto. Rifaron la salud mental de un participante con algo que era totalmente innecesario”, y “Un mamarracho. Exponen a una mina a cosas privadas dichas por un tercero que nada tiene que ver con el juego”.

De todos modos, no todos coincidieron con las críticas. Algunos espectadores remarcaron que esta nueva dinámica rompe con el tradicional aislamiento del reality, mientras que otros aseguraron que el recurso televisivo les resultó atrapante. “Cagaron el principio básico de GH: el aislamiento”, opinó un usuario. En contraposición, otros celebraron la novedad con entusiasmo: “Espectacular. Queremos más”.