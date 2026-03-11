En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Preocupación en Alpine: el jefe del equipo reveló el problema del auto de Colapinto que no podrán resolver antes del GP de China

El jefe de Alpine, Steve Nielsen, explicó cuál es el inconveniente técnico que afectó el rendimiento del monoplaza en el inicio de la temporada y que también impacta en el auto de Pierre Gasly.

El inicio de temporada en la Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas para Alpine. En el Gran Premio de Australia, el equipo francés apenas pudo sumar un punto gracias a la actuación de Pierre Gasly, mientras que Franco Colapinto terminó lejos de los puestos de pelea.

image

Con el paso de las horas posteriores a la carrera en Melbourne, se conocieron más detalles sobre las dificultades que atravesó el equipo durante el fin de semana. El jefe de Alpine, Steve Nielsen, reveló que el monoplaza A526 presenta un problema técnico en el alerón delantero que afecta directamente el equilibrio del auto, especialmente en las curvas rápidas.

“El equilibrio a alta velocidad claramente no es óptimo, por lo que hay que solucionarlo. Esto se manifiesta en forma de subviraje; por lo tanto, tenemos subviraje a alta velocidad. Vimos algo de eso en Bahréin, por lo que estamos al tanto de ello”, explicó el dirigente tras la carrera.

Los resultados del sábado en clasificación reflejaron esas dificultades: Gasly terminó en el puesto 14 y Colapinto en el 16, posiciones que quedaron por debajo de las expectativas del equipo para el inicio del campeonato.

Qué es el subviraje, el problema que afecta al auto de Colapinto

El principal inconveniente que detectó Alpine en el A526 está relacionado con el subviraje, una condición que ocurre cuando el auto tiende a seguir recto en lugar de girar en la dirección que indica el volante.

En términos prácticos, esto obliga a los pilotos a reducir más la velocidad antes de entrar en una curva para lograr que el auto doble correctamente. Esa pérdida de velocidad repercute de manera directa en los tiempos por vuelta y complica el rendimiento general durante la carrera.

Dentro del equipo consideran que este problema fue uno de los factores que impidió competir en igualdad de condiciones con otros equipos de la zona media de la parrilla durante el fin de semana en Australia.

Cuándo podría solucionarse el problema del A526

Según explicó Nielsen, el equipo ya trabaja en nuevas piezas que permitirían corregir el inconveniente detectado en el alerón delantero. Sin embargo, esas mejoras no estarán disponibles de inmediato.

“Tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China, así que es una lesión que estamos arrastrando en este momento y ojalá no fuera así, pero creo que sabemos cómo resolverlo”, señaló.

De todos modos, en Alpine confían en que el problema tendrá un impacto menor en el próximo compromiso del calendario: el Gran Premio de China.

El circuito de Shanghái presenta menos curvas de alta velocidad que el trazado de Melbourne, por lo que el defecto del alerón delantero podría afectar en menor medida el comportamiento del A526. Mientras tanto, el equipo seguirá trabajando para introducir las mejoras necesarias en las próximas carreras del campeonato.

