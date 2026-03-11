Preocupación en Alpine: el jefe del equipo reveló el problema del auto de Colapinto que no podrán resolver antes del GP de China

Los resultados del sábado en clasificación reflejaron esas dificultades: Gasly terminó en el puesto 14 y Colapinto en el 16, posiciones que quedaron por debajo de las expectativas del equipo para el inicio del campeonato.

Qué es el subviraje, el problema que afecta al auto de Colapinto

El principal inconveniente que detectó Alpine en el A526 está relacionado con el subviraje, una condición que ocurre cuando el auto tiende a seguir recto en lugar de girar en la dirección que indica el volante.

En términos prácticos, esto obliga a los pilotos a reducir más la velocidad antes de entrar en una curva para lograr que el auto doble correctamente. Esa pérdida de velocidad repercute de manera directa en los tiempos por vuelta y complica el rendimiento general durante la carrera.

Dentro del equipo consideran que este problema fue uno de los factores que impidió competir en igualdad de condiciones con otros equipos de la zona media de la parrilla durante el fin de semana en Australia.

Cuándo podría solucionarse el problema del A526

Según explicó Nielsen, el equipo ya trabaja en nuevas piezas que permitirían corregir el inconveniente detectado en el alerón delantero. Sin embargo, esas mejoras no estarán disponibles de inmediato.

“Tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China, así que es una lesión que estamos arrastrando en este momento y ojalá no fuera así, pero creo que sabemos cómo resolverlo”, señaló.

De todos modos, en Alpine confían en que el problema tendrá un impacto menor en el próximo compromiso del calendario: el Gran Premio de China.

El circuito de Shanghái presenta menos curvas de alta velocidad que el trazado de Melbourne, por lo que el defecto del alerón delantero podría afectar en menor medida el comportamiento del A526. Mientras tanto, el equipo seguirá trabajando para introducir las mejoras necesarias en las próximas carreras del campeonato.