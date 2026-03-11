¡Esposada y custodiada! Las primeras fotos de Morena Rial tras obtener la prisión domiciliaria

Quién logró que le otorgaran el beneficio a Morena Rial

La situación judicial de Morena Rial tuvo un cambio significativo en las últimas horas. Según se informó en DDM, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por América TV, el periodista Martín Candalaft dio a conocer que la Cámara de Casación Penal resolvió otorgarle la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Durante la emisión se detalló que la defensa presentó ante la Justicia un escrito firmado por Jorge Rial y Rocío Rial, quienes aceptaron actuar como garantes. En el documento manifestaron su compromiso de asegurar que se cumplan todas las obligaciones que establezca la Justicia, además de brindar contención familiar y apoyo económico tanto para Morena como para su hijo Amadeo Rial, de un año.

En ese mismo planteo, Rocío también puso a disposición su domicilio para que su hermana pueda cumplir allí la prisión domiciliaria, un aspecto que habría sido determinante para que los magistrados resolvieran a favor del pedido.

En el programa además brindó su palabra el abogado defensor de Morena, Martín Leiro, quien se mostró conforme con la decisión judicial y remarcó el trabajo realizado por la defensa durante el proceso.

“Nada es imposible y sostengo lo que dije el primer día que se venían teniendo resoluciones arbitrarias y gracias a Dios, a la coherencia de los jueces de Casación y al trabajo efectuado por la defensa pudimos llegar a hacer justicia que es que una madre de una criatura de un año de edad estén juntos y no separados”, expresó.

Consultado por la conductora sobre cómo reaccionó Morena al recibir la noticia, el letrado relató: “Cuando yo la llamé estaba todavía muy emocionada llorando de felicidad y no pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción al saber que va a volver a estar con su hijo Amadeo”.

Por último, Leiro también se refirió al cambio de actitud de Jorge Rial, quien en un primer momento se había mostrado muy duro con su hija, pero finalmente decidió respaldarla como garante ante la Justicia.

“Lo vuelco a la vida cotidiana, uno se puede enojar por una acción que tiene un hijo, somos padres; no fue solo un cese de parte de Jorge sino que fue un cese de Morena en cambiar mucho la actitud que ella venía teniendo y el cambio de personalidad que fue desarrollando estos meses que estuvo lamentablemente encerrada en la unidad de Magdalena”, explicó.

“Por ahí en un primer momento Jorge estaba muy enojado, y lo entiendo como papá, y ahora cedió en esa parte porque es su hija y él la ama con todo su corazón”, concluyó el abogado.