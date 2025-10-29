La primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos: Yanina Latorre reveló un detalle del viaje que planean

Por último, llegó el momento de la imagen que confirma lo que ya era un secreto a voces. "Tenemos la foto", anunció. "Los ves muy relajaditos a la tarde saliendo siendo de una de sus casas, ella, él, cafecito en mano, felices", agregó. "No es raro verlos juntos a toda hora".

¿Qué quiso decir Gimena Accardi con su gesto hacia Nico Vázquez y Dai Fernández?

Luego de que se confirmara el romance entre Dai Fernández y Nico Vázquez, quienes comparten escenario en la obra Rocky, Gimena Accardi decidió hablar públicamente sobre cómo se siente tras conocer la nueva relación de su ex esposo.

"Si él está bien, yo estoy bien. Básicamente eso. Le deseo lo mejor de todo corazón a él, a Dai. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico", expresó la actriz en una entrevista con SQP (América TV).

Respecto al vínculo que nació en el ámbito laboral y terminó en una historia de amor, Gimena opinó: "Dai es un amor, divina, talentosa, siempre fueron amigos y entiendo que en la contención de ambos te podes enamorar o sentir cosas y bien por ellos, me alegra".

Cuando Yanina Latorre le preguntó si alguna vez había tenido sospechas sobre una posible conexión entre Nico y Dai mientras aún estaban juntos, Accardi respondió con sinceridad: "Entiendo las especulaciones, es lógico, pero nunca jamás sospeché y quiero creer que es de ahora".

"Yo lo voy a adorar toda mi vida y siempre le voy a desear lo mejor pero el amor de pareja se terminó", concluyó la actriz, reafirmando sus buenos deseos para el futuro de su ex.

Sin embargo, en Bendita (El Nueve) emitieron un informe que puso el foco en los gestos de Gimena mientras hablaba del nuevo romance. Aunque sus palabras eran de apoyo, su lenguaje corporal parecía contradecirlas: movía la cabeza de lado a lado como diciendo “no”.