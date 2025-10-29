A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SÁLVESE QUIEN PUEDA

La primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos: Yanina Latorre reveló un detalle del viaje que planean

Nico Vázquez y Dai Fernández ya no se esconden: se mostraron juntos por primera vez y planean viajar a Filadelfia para correr la icónica carrera de Rocky.

29 oct 2025, 21:38
nico vazquez dai fernandez
nico vazquez dai fernandez

Este miércoles, en Sálvese quien pueda (América TV), mostraron la primera imagen de Nico Vázquez y Dai Fernández luego de que se hiciera pública su relación. La pareja, que comparte escenario en la obra Rocky, ya no se oculta y se muestra cada vez más unida.

Yanina Latorre fue quien dio detalles sobre cómo avanza el vínculo entre los actores: "A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, comenzaron a mostrarse juntos, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares. De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia".

Leé también

El fuerte descargo de Nico Vázquez tras el rumor de que será papá con Dai Fernández: "Estas cosas duelen"

El fuerte descargo de Nico Vázquez tras el rumor de que será papá con Dai Fernández: Estas cosas duelen

Además, la panelista reveló un dato curioso sobre el próximo destino de la pareja: "Van a correr la carrera más importante de Filadelfia, que es la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de Rocky. Creo que el 30 de noviembre termina el musical y hasta fines de enero no comienza. Van a ir a una reunión con el equipo de Sylvester Stallone porque el actor va a venir a ver Rocky a la Argentina".

Pero eso no es todo. Después de Filadelfia, la pareja planea seguir viajando: "Después se van unos días a Nueva York". Y agregó un dato sobre la relación de Nico con su ex: "Me contaron también que además de compartir mucho tiempo juntos, él ya estaría hablando cada vez menos con Gimena (Accardi) como que empezaron a soltar".

Por último, llegó el momento de la imagen que confirma lo que ya era un secreto a voces. "Tenemos la foto", anunció. "Los ves muy relajaditos a la tarde saliendo siendo de una de sus casas, ella, él, cafecito en mano, felices", agregó. "No es raro verlos juntos a toda hora".

Embed

¿Qué quiso decir Gimena Accardi con su gesto hacia Nico Vázquez y Dai Fernández?

Luego de que se confirmara el romance entre Dai Fernández y Nico Vázquez, quienes comparten escenario en la obra Rocky, Gimena Accardi decidió hablar públicamente sobre cómo se siente tras conocer la nueva relación de su ex esposo.

"Si él está bien, yo estoy bien. Básicamente eso. Le deseo lo mejor de todo corazón a él, a Dai. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico", expresó la actriz en una entrevista con SQP (América TV).

Respecto al vínculo que nació en el ámbito laboral y terminó en una historia de amor, Gimena opinó: "Dai es un amor, divina, talentosa, siempre fueron amigos y entiendo que en la contención de ambos te podes enamorar o sentir cosas y bien por ellos, me alegra".

Cuando Yanina Latorre le preguntó si alguna vez había tenido sospechas sobre una posible conexión entre Nico y Dai mientras aún estaban juntos, Accardi respondió con sinceridad: "Entiendo las especulaciones, es lógico, pero nunca jamás sospeché y quiero creer que es de ahora".

"Yo lo voy a adorar toda mi vida y siempre le voy a desear lo mejor pero el amor de pareja se terminó", concluyó la actriz, reafirmando sus buenos deseos para el futuro de su ex.

Sin embargo, en Bendita (El Nueve) emitieron un informe que puso el foco en los gestos de Gimena mientras hablaba del nuevo romance. Aunque sus palabras eran de apoyo, su lenguaje corporal parecía contradecirlas: movía la cabeza de lado a lado como diciendo “no”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Vázquez Dai Fernández

Lo más visto