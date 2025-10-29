Jorge Rial encendió las alarmas por un problema de salud: qué le pasó y cómo se encuentra
Jorge Rial no estuvo presente en su programa de C5N debido a un problema de salud y, un día después, explicó los motivos que lo llevaron a tomarse un breve descanso.
29 oct 2025, 21:49
Jorge Rial debió ausentarse al programa del martes 28 de octubre de Argenzuela tras sufrir un episodio de salud que generó preocupación entre sus seguidores.
Al parecer, todo comenzó tras la emisión de su programa homónimo en Radio 10, cuando comenzó a sentirse flojo, débil y sin fuerzas, síntomas que encendieron una alarma personal debido a sus antecedentes de salud. Preocupado por su estado, decidió consultar de inmediato a sus médicos de confianza, quienes lo evaluaron y le indicaron medidas de reposo y seguimiento cercano. “No estás en condiciones de hacer el segundo turno”, le recomendaron al periodista.
Rial regresó este miércoles 29 al ciclo y al arrancar, contó en primera persona: “Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, y estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo”.
“Intenté salir un poco de la actualidad, y qué sé yo…”, reconoció el conductor, que intentó seguir con su rutina, pero los médicos le recomendaron alejarse un poco de la actualidad y tomarse un respiro.
Qué problema de salud tuvo Jorge Rial en 2024
En agosto de 2024, Jorge Rial habló de sus problemas de salud luego de haber contraído un virus que lo dejó en un frágil estado.
El periodista charló con el Gato Sylvestre durante el pase de sus programas sobre las recaídas que sufría a pesar de intentar cuidarse. "Otra vez estoy así, esto no se quiere ir, Gato, es terrible. Y mirá que me cuido y no hago locuras”.
“Ya estamos grandes, ¿Viste? Pero no hay caso. Va y viene todo el tiempo. ¡Y eso que estoy vacunado!”, aclaró Rial.
El periodista reconoció sin vueltas en aquel momento que “la verdad es que estoy estoy hecho bolsa. No doy más. La voz la tengo a la miseria y no se termina de ir. El cuerpo lo tengo como cansado, pero dentro de todo tiro todavía. Pero la voz está cada vez más complicada".
Rial protestó: “Pasan los días y no se pasa. Y repito, me estoy cuidando, ya no hago tantas locuras, salgo menos, me quedó en casa, me abrigo bien, todo por las dudas, pero nada, no se termina de ir”.
“Hace tres semanas, más o menos, ponele 25 días, ya estuve con un cuadro así, por ahí un poco peor o más fuerte que ahora. Pensé que me había recuperado pero otra vez estoy con la garganta y con la voz a la miseria. Es fuerte, es molesto, y no sabés como sacártelo de encima”, lamentó el conductor.
Jorge aseguró finalmente que “no tengo otra cosa que pensar porque la cantidad de gente que está igual o parecido es impresionante. Mismo María, mi pareja, también estaba así, parecida, mejoró y ahora volvió a caer”.