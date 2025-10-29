Jorge Rial encendió las alarmas por un problema de salud: qué le pasó y cómo se encuentra

jorge rial 3

Qué problema de salud tuvo Jorge Rial en 2024

En agosto de 2024, Jorge Rial habló de sus problemas de salud luego de haber contraído un virus que lo dejó en un frágil estado.

El periodista charló con el Gato Sylvestre durante el pase de sus programas sobre las recaídas que sufría a pesar de intentar cuidarse. "Otra vez estoy así, esto no se quiere ir, Gato, es terrible. Y mirá que me cuido y no hago locuras”.

“Ya estamos grandes, ¿Viste? Pero no hay caso. Va y viene todo el tiempo. ¡Y eso que estoy vacunado!”, aclaró Rial.

El periodista reconoció sin vueltas en aquel momento que “la verdad es que estoy estoy hecho bolsa. No doy más. La voz la tengo a la miseria y no se termina de ir. El cuerpo lo tengo como cansado, pero dentro de todo tiro todavía. Pero la voz está cada vez más complicada".

Rial protestó: “Pasan los días y no se pasa. Y repito, me estoy cuidando, ya no hago tantas locuras, salgo menos, me quedó en casa, me abrigo bien, todo por las dudas, pero nada, no se termina de ir”.

“Hace tres semanas, más o menos, ponele 25 días, ya estuve con un cuadro así, por ahí un poco peor o más fuerte que ahora. Pensé que me había recuperado pero otra vez estoy con la garganta y con la voz a la miseria. Es fuerte, es molesto, y no sabés como sacártelo de encima”, lamentó el conductor.

Jorge aseguró finalmente que “no tengo otra cosa que pensar porque la cantidad de gente que está igual o parecido es impresionante. Mismo María, mi pareja, también estaba así, parecida, mejoró y ahora volvió a caer”.