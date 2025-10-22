Violencia política en Formosa: una militante de La Libertad Avanza fue golpeada en medio del cierre de campaña

Fuentes locales señalaron que el conflicto se originó tras una serie de incidentes previos, en los que militantes libertarios denunciaron haber sido expulsados o agredidos por grupos identificados con el oficialismo provincial mientras realizaban actividades de campaña.

Una de las afectadas contó que días antes, mientras repartían folletos en la peatonal céntrica, fueron “acorraladas” y obligadas a retirarse del lugar. “Decidimos ir a la plaza, pero cuando llegamos nos ordenaron que levantáramos todo. Nos multaron por estacionar y nos hostigaron hasta que empezó la pelea”, relató.

Denuncia ante Patricia Bullrich y acusaciones al entorno de Insfrán

Tras el hecho, el equipo de campaña de La Libertad Avanza en Formosa, encabezado por el candidato Atilio Basualdo, informó de inmediato a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre lo ocurrido.

Según la denuncia, Bullrich se comunicó con los militantes para garantizar su protección y coordinar un refuerzo policial. Sin embargo, el grupo finalmente optó por retirarse ante el temor de que la violencia escalara. Los libertarios sostienen que los ataques forman parte de un patrón de agresiones sistemáticas en distintos puntos de la provincia, y responsabilizan directamente al oficialismo de Gildo Insfrán.

Otro ataque a un militante libertario en la peatonal céntrica

Horas antes del episodio en la plaza, otro militante de LLA había sido golpeado brutalmente mientras grababa imágenes en la peatonal del centro formoseño. “Me agarraron en patota, me pegaron en el piso. Me vieron filmando, me tiraron el celular y me cagaron a trompadas”, denunció el joven ante el portal PrensalibreFormosa, mostrando su ojo izquierdo ensangrentado.

El agredido señaló que sus atacantes portaban banderas del Frente para la Victoria y pecheras del PJ, e incluso mencionó la presencia de funcionarios locales. El video de la agresión se viralizó rápidamente y fue compartido por el presidente Javier Milei en su cuenta de X, quien repudió el hecho y responsabilizó a la oposición por los ataques a sus militantes.

El joven fue hospitalizado con lesiones faciales y daño ocular, y dirigió un mensaje directo al gobernador Insfrán: “¿Esta es la democracia que quiere?”, cuestionó en el video difundido.