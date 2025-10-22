La historia de amor detrás de la desaparición de Alberto y Juana: flechazo, relación reciente y proyectos de viaje

La Toyota Hilux con cúpula del jubilado fue encontrada el viernes 17 a 45 kilómetros de Caleta Córdova por dos hombres que recorrían la zona a bordo de unas Jeep Cherokee, ideales para transitar estos caminos fangosos. La camioneta estaba encajada en el Zanjón de Visser, una zona inhóspita y sin señal de celular, en una ruta extraña ya que para ir a Camarones lo más directo era tomar la ruta nacional 3 y luego la ruta provincial 30, a lo largo de 261 kilómetros.

"La familia de Alberto piensa que no fue él quien llegó manejando hasta ahí, mi mamá no hubiera querido nunca ir por ahí, lo lógico hubiera sido que tomaran la ruta 3", contó Aldana Botha (29), la hija menor de Juana.

En la Hilux —que estaba cerrada con llave y tuvieron que romper un vidrio para revisarla— encontraron la mochila, una campera y un pañuelo para el cuello que pertenecían a la mujer. También, un bidón de agua, una bolsa con un pan, una carpa y una pala. No estaban los celulares de ninguno de los dos.

La incipiente relación de la pareja de jubilados

Juana es docente jubilada de educación primaria. Desde mediados de 2023 había encarado un emprendimiento con otra amiga para dar clases particulares en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia.

Alberto, que se había dedicado a la actividad inmobiliaria, llegó desde Carhué hace casi 50 años. Viudo, tenía al menos siete perfiles en Facebook, ya que solía olvidar las contraseñas. Sus dos hijas, Gabriela (51) y Laura (49), que le dieron cuatro nietos, se pusieron al frente de la búsqueda. La primera vive en Comodoro Rivadavia. La otra, en Bahía Blanca.

"Para mí los interceptaron en algún punto del camino. No me cierra que se hayan perdido. Mi papá no era de meterse en lugares desconocidos sin avisar. Algo pasó y no fue un accidente", especuló Gabriela.

Alberto juana jubilados

Respecto de la incipiente relación entre ambos, la hija mayor de Alberto aseguró que "no llevaban mucho tiempo juntos" y su "papá no hablaba mucho de ella". Es más, cuando desaparecieron, las hijas de Juana solo sabían que se había ido con un tal "Beto". Aldana hizo un posteo en un grupo de Facebook, con una foto del jubilado y un mensaje:

"Necesito dar urgente con el nombre completo o dirección de este señor o con algún familiar de él!! Sé que le dicen Beto y que vive en Ciudadela, Comodoro Rivadavia!!! Sin ánimos de bardear ni nada, solo necesito ubicarlo porque está con mi mamá y necesito ubicarla a ella yaa!!! Por favor ayuda", escribió.

"No llegué a conocerlo, ellos se estaban conociendo todavía, no hubo una presentación formal", explicó la joven. Asimismo, advirtió que su mamá "nunca fue aventurera", un dato que corroboró Lucrecia Galgano (49), amiga de Juana: "No era aventurera y, de hecho, le daba miedo la ruta, andar en auto le daba miedo".

"Nosotros hemos salido a caminar y Juana se agitaba para caminar, más de una cuadra no caminaba. No veo posible que haya caminado tanto", señaló.

En declaraciones a ADN Sur, Galgano explicó que "ella estaba muy feliz, muy enamorada" y que Juana "pensaba en mudarse con él". "Juana sufrió mucho en el amor y la veía muy feliz con este hombre. Me contó que él la había invitado porque es de Carhué y quería pasar su cumpleaños allí", añadió. Alberto cumple los 80 el 30 de noviembre.

posteo familia alberto jubilados

Galgano completó qué le había respondido Juana sobre estos planes. "Ella me dijo: 'Amiga, yo tengo miedo porque él es grande, la ruta es muy larga' y no se animaba a decirle que no, pero que lo iba a pensar. También me dijo: 'Igualmente nos vamos unos días a Camarones'".

Lo mismo indicó Aldana, quien insistió en que era algo muy reciente y que su mamá "estaba conociéndolo". Fue ella quien radicó la denuncia por "averiguación de paradero" el lunes 13 a la noche en la División Búsqueda de Personas de la Policía de la provincia.

"Nunca imaginamos que iban a tomar esa ruta, es muy raro", advirtió Aldana, que tiene un nene de 2 años. "Ella tiene más nietos, los ama", se angustió.