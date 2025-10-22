El incómodo episodio que protagonizó Nancy Pazos en un avión rumbo a Posadas: el video

Instantes después, el ciclo de espectáculos mostró el video. "Vamos a ver a Nancy Pazos intentando ingresar a primera y frenada por el azafato", anunció Ángel de Brito, antes de exhibir las imágenes.

¿Qué detalles dio Nancy Pazos sobre la demanda contra Mariana Brey?

El enfrentamiento entre Nancy Pazos y Mariana Brey sumó un nuevo episodio que podría intensificarse en los próximos días. En Intrusos (América TV), Pazos confirmó que iniciará acciones legales contra su colega, y aclaró que no se trata de una simple notificación: “No es carta de documento exactamente, es una presentación judicial”.

Durante la nota, la periodista Dolores Villalba quiso saber si el proceso ya había comenzado formalmente. Pazos no dudó en responder: “Sí, fui al despacho del abogado a firmar”.

Al ser consultada sobre lo que espera de esta denuncia, Nancy fue sincera: “No tengo idea. Pero lo concreto es que creo que se piden un par de medidas, una al canal. Como es una demanda penal, la Justicia porteña creo que llamó a una especie de mediación o algo por el estilo, pero falta para todo eso”.

A pesar de la tensión entre ambas, Pazos aseguró que continúa compartiendo el ámbito laboral con Brey. “Sí, estamos trabajando”, afirmó. Y sumó una frase que dejó en claro su malestar: "Nunca me pidió disculpas. Y me acusó de un delito. Es grave”.

La comunicadora también se refirió al alcance de las declaraciones de su compañera y reflexionó sobre el rol de quienes trabajan en medios: “Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años. A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia”.

Cuando le preguntaron si sentía que Brey actuaba con saña, Nancy fue contundente: “Ignorancia, básicamente, porque si no lo fuera entendería que tienen valor las palabras. Aparte vos fijate su manera de discutir. El otro día se lo dijo (Pablo) Duggan y tiene toda la razón. Ella habla fuerte y dice siempre lo mismo cinco veces. Es su sistema”.

Finalmente, ante la posibilidad de que Mariana Brey se disculpe, Pazos fue terminante: “No, no, me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo”.