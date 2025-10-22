El incómodo episodio que protagonizó Nancy Pazos en un avión rumbo a Posadas: el video

Este miércoles, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló una insólita situación protagonizada por la periodista Nancy Pazos en pleno vuelo. Según contó el panelista, intentó pasarse a primera clase, pero la aerolínea no se lo permitió.
"Fue nuestra querida amiga abonada, Nancy Pazos", contó Ochoa, luego de jugar con varias pistas para que el resto del panel adivinara el enigmático.
El panelista detalló que la periodista “viajó en Aerolíneas hoy, fue a Posadas. Tenía un evento”, dando contexto al episodio.
Luego relató lo ocurrido a bordo: “Subió a su sector que era en turista, se acercó al azafato y le pidió: 'Quiero pasar adelante'. Y él le dijo: 'No pasarás'”, contó entre risas.
Instantes después, el ciclo de espectáculos mostró el video. "Vamos a ver a Nancy Pazos intentando ingresar a primera y frenada por el azafato", anunció Ángel de Brito, antes de exhibir las imágenes.
El enfrentamiento entre Nancy Pazos y Mariana Brey sumó un nuevo episodio que podría intensificarse en los próximos días. En Intrusos (América TV), Pazos confirmó que iniciará acciones legales contra su colega, y aclaró que no se trata de una simple notificación: “No es carta de documento exactamente, es una presentación judicial”.
Durante la nota, la periodista Dolores Villalba quiso saber si el proceso ya había comenzado formalmente. Pazos no dudó en responder: “Sí, fui al despacho del abogado a firmar”.
Al ser consultada sobre lo que espera de esta denuncia, Nancy fue sincera: “No tengo idea. Pero lo concreto es que creo que se piden un par de medidas, una al canal. Como es una demanda penal, la Justicia porteña creo que llamó a una especie de mediación o algo por el estilo, pero falta para todo eso”.
A pesar de la tensión entre ambas, Pazos aseguró que continúa compartiendo el ámbito laboral con Brey. “Sí, estamos trabajando”, afirmó. Y sumó una frase que dejó en claro su malestar: "Nunca me pidió disculpas. Y me acusó de un delito. Es grave”.
La comunicadora también se refirió al alcance de las declaraciones de su compañera y reflexionó sobre el rol de quienes trabajan en medios: “Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años. A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia”.
Cuando le preguntaron si sentía que Brey actuaba con saña, Nancy fue contundente: “Ignorancia, básicamente, porque si no lo fuera entendería que tienen valor las palabras. Aparte vos fijate su manera de discutir. El otro día se lo dijo (Pablo) Duggan y tiene toda la razón. Ella habla fuerte y dice siempre lo mismo cinco veces. Es su sistema”.
Finalmente, ante la posibilidad de que Mariana Brey se disculpe, Pazos fue terminante: “No, no, me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo”.