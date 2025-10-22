A24.com

Una ex Gran Hermano anunció la separación de su novio y lo acusó de ejercer violencia contra ella

Una exparticipante de Gran Hermano hizo público que se separó de su novio y denunció en redes sociales haber sufrido episodios de violencia.

22 oct 2025, 21:07
Se trata de Camila Lattanzio, ex participante de Gran Hermano 2022, quien confirmó su separación de su novio, Juan Pablo Scalese, a través de sus redes sociales. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el motivo que reveló: aseguró haber vivido situaciones de violencia durante la relación.

Fue en Threads, la aplicación de Meta similar a X (ex Twitter), donde la DJ compartió la noticia de su separación. En su posteo, reveló que el vínculo que había blanqueado en julio de 2025 llegó a su fin, dejando entrever que la ruptura no fue en los mejores términos.

"Obvio que estoy separada. No acepten la violencia de parte de nadie", explicó en primera parte Camila, donde lo anunció.

Además, explicó los episodios que sufrió y cómo decidió poner fin: "El hombre violento no cambia, es cada vez peor. Algo es ser tóxico, pero ser violento, agredir, menospreciar, maltratar, esas cosas no se le permite a nadie. Hoy real fue el límite".

Camila Lattanzio X

Cuánto tiempo estuvieron en pareja Camila Lattanzio y Juan Pablo Scalese

Camila Lattanzio y Juan Pablo Scalese comenzaron su relación en 2025. Según declaraciones de Camila, se conocieron hace algunos meses cuando ella estaba organizando una fecha como DJ junto a su hermana Florencia. Fue en ese contexto que entabló contacto con Scalese, y desde entonces, comenzaron a salir juntos

En julio de 2025, la exparticipante de Gran Hermano confirmó públicamente su relación con el asesor del bloque libertario de la Legislatura Porteña, destacando que era la primera vez que oficializaba una pareja.

Sin embargo, en octubre de 2025, Camila anunció su separación de Scalese a través de sus redes sociales, denunciando haber sufrido episodios de violencia durante la relación

Por lo tanto, la relación entre ambos duró aproximadamente tres meses.

lattanzio y scalese

     

 

