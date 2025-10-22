Una ex Gran Hermano anunció la separación de su novio y lo acusó de ejercer violencia contra ella

Camila Lattanzio X

Cuánto tiempo estuvieron en pareja Camila Lattanzio y Juan Pablo Scalese

Camila Lattanzio y Juan Pablo Scalese comenzaron su relación en 2025. Según declaraciones de Camila, se conocieron hace algunos meses cuando ella estaba organizando una fecha como DJ junto a su hermana Florencia. Fue en ese contexto que entabló contacto con Scalese, y desde entonces, comenzaron a salir juntos

En julio de 2025, la exparticipante de Gran Hermano confirmó públicamente su relación con el asesor del bloque libertario de la Legislatura Porteña, destacando que era la primera vez que oficializaba una pareja.

Sin embargo, en octubre de 2025, Camila anunció su separación de Scalese a través de sus redes sociales, denunciando haber sufrido episodios de violencia durante la relación

Por lo tanto, la relación entre ambos duró aproximadamente tres meses.