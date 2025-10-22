En vivo Radio La Red
Actualidad
Temporal
Buenos Aires
ALERTA AMARILLA

Temporal en la zona sur de Buenos Aires: destrozos, inundaciones, cortes de luz y evacuados

El sur de la provincia de Buenos Aires volvió a sufrir el impacto de un temporal con lluvias, viento y granizo que afectaron a Bahía Blanca, Benito Juárez, Tandil, Azul, Coronel Pringles y Laprida.

Temporal en la zona sur de Buenos Aires: destrozos, inundaciones, cortes de luz y evacuados

El sur bonaerense volvió a sufrir el impacto de un fuerte temporal que combinó lluvias intensas, ráfagas de viento y granizo, dejó a su paso calles anegadas, viviendas dañadas y cortes de energía eléctrica. Las consecuencias todavía se sienten en distintas localidades, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para este jueves 23 de octubre. El fenómeno afectó sobre todo a las zonas centro y sur de la provincia, con epicentro en Bahía Blanca, Benito Juárez, Tandil, Azul, Coronel Pringles y Laprida.

Ascienden a cuatro las víctimas fatales tras el temporal del viernes (Foto: archivo).

En Bahía Blanca, las precipitaciones comenzaron el martes al mediodía y acumularon casi 40 milímetros. Varias calles se inundaron y el agua ingresó en viviendas, especialmente en barrios como Los Olivos, donde los vecinos aseguran que la situación se repite en cada temporal. “Desde el 7 de marzo esto está cada vez peor. Cada vez que llueve se nos anulan las calles, se nos quedan los autos y no podemos salir de nuestras casas. Nadie hace nada”, contó Paola, vecina del lugar, a La Nueva. “Era un río. Imposible transitar”, agregó sobre las calles.

Las anegaciones afectaron también parques, veredas y canchas barriales. El secretario coordinador de Delegaciones Municipales, Ignacio Caspe, explicó que el municipio trabaja en tareas de zanjeo y canalización: “Esto es una caída natural del agua desde los barrios altos, que se acumula en ciertos puntos. Estamos trayendo cañerías y canaletas. El intendente Federico Susbielles nos pidió trabajar hasta medianoche, si es necesario, para terminar”.

Caspe reconoció, sin embargo, que las medidas son paliativas. Hay obras menores, como la intervención sobre José Hernández, que hacemos con presupuesto municipal. Pero necesitamos otro tipo de obras. Si no llega el dinero que estaba destinado a Bahía Blanca, pasan estas cosas. Hay vecinos que se ponen nerviosos cada vez que llueve, y con razón”, advirtió.

En Benito Juárez, el temporal golpeó con mayor fuerza. Ráfagas de viento —posiblemente asociadas a la cola de un tornado— arrancaron parte del techo del Hospital Municipal Eva Perón y obligaron a suspender la atención médica. También quedó destruida la cubierta de la pileta climatizada. Bomberos, Defensa Civil y personal municipal trabajaron para mitigar los daños, y las autoridades dispusieron la suspensión de clases en toda la jurisdicción, incluidas las zonas de Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y de la escuela EP Nº 11.

Laprida también fue afectada por la caída de granizo, que causó destrozos en techos, patios y automóviles. En Tandil, las lluvias fueron particularmente intensas, con un registro de 38 milímetros en apenas 16 minutos, lo que equivale a una tasa de precipitación de 123 mm por hora, según La Voz de Tandil. El momento más crítico ocurrió entre las 20.45 y las 21, cuando cinco personas —tres adultos y dos menores— debieron ser evacuadas. No hubo heridos, aunque se reportaron cortes de energía, árboles caídos y unas veinte viviendas afectadas por el ingreso de agua.

En Azul, el acumulado de precipitaciones alcanzó los 65,5 milímetros, acompañado de vientos del sur con ráfagas de hasta 76 km/h, según registros oficiales. También se reportaron árboles y postes caídos, pero sin víctimas. En Coronel Pringles, el escenario fue similar, con abundante lluvia, granizo y calles completamente colapsadas.

