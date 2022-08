Wado De Pedro embistió contra Mauricio Macri: "No tiene formación como para gobernar el país"

Macri pidió dejar de inventar candidatos que no saben gobernar y pierden como el “chef Martiniano” en Quilmes. Lo que dijo se le podría aplicar a él

Pero no solo hay que formarse, también hay que tener amor a la Patria y no ponerla de rodillas con un endeudamiento injustificable pic.twitter.com/nqQdic9Bll