Wado de Pedro habló sobre su tartámudez y contó una anécdota que le permitió "hacer un click"

Al exponer sus vivencias y experiencias en el marco de un Congreso de Tartamudez en Salta, De Pedro se puso a disposición "para visibilizar las injusticias, para visibilizar la necesidad de tener empatía, la necesidad de construir una sociedad más amplia, más inclusiva, más justa", como así también "para ayudar a cada una de esas niñas y niños", se informó desde la Casa Rosada.

"Cuenten conmigo para ayudar a cada una de esas niñas y niños", dijo De Pedro y agregó que "la empatía que tenemos que tener como sociedad está en escuchar, en aceptarnos. No hay que rotular a una persona por una característica física, por cómo habla, por cómo es o qué característica física tiene. Hay que terminar con eso", indicó el ministro del Interior al participar del encuentro en el que se buscó concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre esta condición en el habla que posee el 1% de la población mundial.

Durante el Congreso, en el que participaron el ministro de Salud de Salta y los diputados nacionales Esteban Amat Lacroix y Rossana Helena Chahla, se analizó la puesta en marcha del primer Consultorio Público para chicos con tartamudez, y allí el titular de Interior rememoró su experiencia personal con la disfluencia, desde la niñez hasta la actualidad.

También compartió una anécdota inédita ligada al ex presidente Néstor Kirchner, quien una vez lo convocó a brindar un discurso en una multitudinaria reunión: Yo dije que no, me volvió a decir que sí. Yo le dije que tenía una tartamudez. El me mandó a decir que me había escuchado charlar con él y que no pasaba nada. Que lo importante era el contenido. Y después me dijo que el día que deje de estar con la guardia en alto, se me iba a empezar a ir. Ese día yo empecé, hice un click", relató el ministro del Interior.

El pasado 14 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones generales, otro hecho lo tuvo como protagonista al ministro del Interior respecto de su disfluencia. En las redes sociales, muchos usuarios y usuarias criticaron su forma de hablar a raíz de los discursos que dio el titular de Interior en el marco del acto eleccionario.