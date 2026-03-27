Los entretelones de la Cadena Nacional de Milei por YPF: "Nosotros no apostamos con los argentinos, simplemente ganamos"

Con esta buena noticia, el Presidente buscó dejar atrás la polémica por los viajes y la investigación judicial en que quedó envuelto el Gobierno a través del jefe de Gabinete.

MILEI CELEBRÓ EL FALLO DE YPF CON EXABRUPTOS CONTRA KICILLOF Y CFK MILEI CELEBRÓ EL FALLO DE YPF CON EXABRUPTOS CONTRA KICILLOF Y CFK

El presidente hablará por Cadena Nacional desde el Salón Blanco, acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el equipo de Legales de Presidencia encabezado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio y subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija.

También estuvieron presentes al momento de la filmación, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Antes de la grabación, en la Casa Rosada los equipos legales del Gobierno que participaron de todo el proceso de negociaciones y de seguimiento de la causa que tramitaba en los tribunales de nueva York, junto a Luis Caputo y Quirno, pasaron por las oficinas del asesor presidencial, Santiago Caputo y la jefa de legales del Gobierno para un improvisado brindis (con champagne).

El entorno del presidente Milei termina la semana con una bocanada de aire fresco producto de la resolución del caso de YPF, después de varias semanas de fuerte tensión por los escándalos de denuncias contra Adorni y el propio presidente Milei, por el caso $Libra.

Milei explicará la estrategia del Gobierno que lo llevó a ganar este juicio, con apoyo de Donald Trump

milei trump reuters

En su mensaje por Cadena Nacional, Milei señala que se trata de un "fallo histórico" que le "quita un peso de encima muy grande a la Argentina" y apunta además, como lo anticipó en su discurso al mediodía, contra lo que considera una "impericia del pasado" en referencia al gobierno de Cristina Kirchner por haber decidido la reestatización.

"Nosotros no apostamos con los argentinos, nosotros simplemente ganamos", es una de las frases centrales del mensaje que preparó el presidente para esta nueva Cadena Nacional, de unos 10 minutos.

En tanto, cerca de Milei aclararon este viernes que una vez cerrado el litigio, "no está en agenda del Gobierno la privatización de YPF".

"Por supuesto que tuvo que ver la relación de amistad y alineamiento con la administración de Donald Trump", admitió esta tarde a A24.com uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, mientras ingresaba al Salón Blanco para acompañarlo durante la grabación del mensaje.

Sin embargo, una altísima fuente de la Cancillería y otra fuente de la Procuración General atribuyeron la decisión de la Cámara de Apelaciones de EE.UU. a favor de la Argentina, al cambio en la estrategia judicial que llevaron adelante los equipos de legales del gobierno al mando de María Ibarzabal, Sebastián Amerio y Santiago Castro Videla, que junto con Quirno, se pusieron a disposición de la Justicia y eso llevó a que la Cámara de Apelaciones norteamericana "dejara de ver a Argentina como un país en situación de desacato".

Según anticiparon las fuentes del equipo de legales del Gobierno ante A24.com, el fallo tiene dos principios o ejes centrales que avalaron la estrategia judicial de Argentina ante los querellantes del fondo Burford.

El primer concepto es el conocido en derecho internacional como "Forum non conviniens", que significa que el foro judicial de Nueva York "no era el foro adecuado para definir este conflicto comercial", en referencia al tribunal en manos de la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares en concepto de indemnización a los fondos que compraron las acciones de YPF luego de que el gobierno de Kirchner la reestatizara.

El segundo eje del fallo que anuló la condena contra el Estado e YPF es el concepto de SIA que se basa en el derecho constitucional y que establece que "la inmunidad soberana de un Estado nacional no puede ser avasallada por otro Estado extranjero (en este caso la justicia de los Estados Unidos), y mucho menos en beneficio de un privado".

Según celebraron en la Casa Rosada, "la sentencia original era errónea y el derecho internacional es claro en esto".

Eso explica la euforia que se vivió este viernes al conocerse la anulación del fallo, en que "la tasa probabilidad de éxito era muy baja". La misma Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica de Presidencia, había admitido horas antes que había una posibilidad de triunfo de apenas un 15%.