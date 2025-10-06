En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Para no perderlo

ACTUALIZACIÓN de ANSES: el requisito a cumplir desde octubre para no perder la AUH

Se trata de una condición que exige la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para todos los beneficiarios que perciben la Asignación Universal por Hijo.

El requisito que se debe cumplir desde octubre para no perder la AUH (Foto: archivo).

El requisito que se debe cumplir desde octubre para no perder la AUH (Foto: archivo).
Leé también Asignación Familiar por Hijo ANSES: cuánto se cobra en octubre 2025 y quiénes pueden acceder
Asignación Familiar por Hijo ANSES: cuánto se cobra en octubre 2025 y quiénes pueden acceder

El cambio afecta principalmente a quienes trabajan en la informalidad, ya que el organismo estableció un nuevo límite de ingresos compatible con la prestación.

Nuevo requisito de ingresos para cobrar la AUH

Según precisó ANSES, los beneficiarios que se desempeñen como trabajadores no registrados podrán mantener el cobro de la asignación solo si sus ingresos no superan el monto del salario mínimo vigente, que en octubre se ubica en $ 322.000.

De esta manera, quienes excedan ese tope perderán el derecho a percibir el beneficio durante el mes en curso.

Requisitos actualizados para seguir cobrando la AUH

Además del límite de ingresos, los titulares deberán cumplir con los siguientes puntos establecidos por el organismo previsional:

  • No recibir otras prestaciones contributivas o no contributivas, ya sean nacionales o provinciales.

  • Ser trabajador informal con ingresos menores al salario mínimo, o monotributista social.

  • En caso de ser empleada doméstica, estar incorporada al Régimen Especial de Casas Particulares.

  • Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia en el país.

  • Vivir dentro del territorio nacional.

  • Tener hijos de hasta 18 años, sin límite de edad en situaciones de discapacidad.

  • Presentar DNI vigente tanto del adulto responsable como del menor.

El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir

Cuánto cobra AUH con el aumento de octubre

Con la actualización por movilidad del 1,88%, la Asignación Universal por Hijo pasa a ser de $117.229,14 por menor.

De ese total, ANSES abona el 80% ($93.786,90) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud y escolaridad.

Fechas de pago confirmadas por ANSES

El calendario de pagos de octubre quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
Tarjeta Alimentar ANSES 2025: qué es, quiénes la cobran, montos y cómo acceder al dinero
Ayuda Escolar 2025: el beneficio oculto que podés cobrar con la AUH y no requiere turno
ACLARACIÓN de ANSES: el grupo que cobra los EXTRAS de la AUH en octubre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar