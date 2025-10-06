ACTUALIZACIÓN de ANSES: el requisito a cumplir desde octubre para no perder la AUH

Requisitos actualizados para seguir cobrando la AUH

Además del límite de ingresos, los titulares deberán cumplir con los siguientes puntos establecidos por el organismo previsional:

No recibir otras prestaciones contributivas o no contributivas, ya sean nacionales o provinciales.

Ser trabajador informal con ingresos menores al salario mínimo, o monotributista social .

En caso de ser empleada doméstica , estar incorporada al Régimen Especial de Casas Particulares .

Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia en el país.

Vivir dentro del territorio nacional.

Tener hijos de hasta 18 años , sin límite de edad en situaciones de discapacidad.

Presentar DNI vigente tanto del adulto responsable como del menor.

Cuánto cobra AUH con el aumento de octubre

Con la actualización por movilidad del 1,88%, la Asignación Universal por Hijo pasa a ser de $117.229,14 por menor.

De ese total, ANSES abona el 80% ($93.786,90) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud y escolaridad.

Fechas de pago confirmadas por ANSES

El calendario de pagos de octubre quedó establecido de la siguiente manera: