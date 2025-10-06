ACTUALIZACIÓN de ANSES: el requisito a cumplir desde octubre para no perder la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó una actualización en las condiciones que deben cumplir los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para acceder al pago correspondiente al mes de octubre de 2025.
Se trata de una condición que exige la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para todos los beneficiarios que perciben la Asignación Universal por Hijo.
El requisito que se debe cumplir desde octubre para no perder la AUH (Foto: archivo).
El cambio afecta principalmente a quienes trabajan en la informalidad, ya que el organismo estableció un nuevo límite de ingresos compatible con la prestación.
Según precisó ANSES, los beneficiarios que se desempeñen como trabajadores no registrados podrán mantener el cobro de la asignación solo si sus ingresos no superan el monto del salario mínimo vigente, que en octubre se ubica en $ 322.000.
De esta manera, quienes excedan ese tope perderán el derecho a percibir el beneficio durante el mes en curso.
Además del límite de ingresos, los titulares deberán cumplir con los siguientes puntos establecidos por el organismo previsional:
No recibir otras prestaciones contributivas o no contributivas, ya sean nacionales o provinciales.
Ser trabajador informal con ingresos menores al salario mínimo, o monotributista social.
En caso de ser empleada doméstica, estar incorporada al Régimen Especial de Casas Particulares.
Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia en el país.
Vivir dentro del territorio nacional.
Tener hijos de hasta 18 años, sin límite de edad en situaciones de discapacidad.
Presentar DNI vigente tanto del adulto responsable como del menor.
Con la actualización por movilidad del 1,88%, la Asignación Universal por Hijo pasa a ser de $117.229,14 por menor.
De ese total, ANSES abona el 80% ($93.786,90) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud y escolaridad.
Fechas de pago confirmadas por ANSES
El calendario de pagos de octubre quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1: 9 de octubre
DNI terminados en 2: 9 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre