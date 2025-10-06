Asignación Familiar por Hijo ANSES: cuánto se cobra en octubre 2025 y quiénes pueden acceder

Pueden acceder a este beneficio los siguientes sectores:

Trabajadores registrados en relación de dependencia bajo el régimen formal.

Monotributistas que se encuentren dentro de las categorías habilitadas.

Titulares de la Prestación por Desempleo .

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

Jubilados y pensionados nacionales que cumplan con los topes de ingresos establecidos por el organismo.

Este beneficio está pensado para acompañar económicamente a familias con hijos menores de 18 años o con discapacidad, que se encuentren dentro del sistema formal de empleo o cobertura previsional.

ANSES_pension

De cuánto es la Asignación Familiar por Hijo en octubre 2025

Con el aumento confirmado por ANSES, el monto total de la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos familiares asciende a $58.631 por cada hijo.

Este valor representa la cifra más alta dentro del esquema de asignaciones y está dirigida a los hogares con menores ingresos declarados.

A su vez, ANSES recordó que el valor de las asignaciones varía según los niveles de ingresos familiares (IGF), por lo que los montos pueden ser menores en los tramos siguientes.

El aumento de octubre se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar un trámite adicional. Quienes ya perciban la asignación la recibirán en sus cuentas bancarias según el calendario habitual de pagos.

Requisitos para acceder al beneficio

Para cobrar la Asignación Familiar por Hijo, los titulares deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por ANSES:

Tener hijos menores de 18 años o sin límite de edad si tienen discapacidad.

Estar registrados como trabajadores en relación de dependencia, monotributistas o jubilados.

Cumplir con los topes de ingresos familiares vigentes , que se actualizan de forma trimestral.

Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base de ANSES.

Presentar, si se solicita, documentación que acredite el vínculo familiar y la escolaridad del menor.

En el caso de los trabajadores, se requiere además que el empleador figure registrado en el sistema y que las contribuciones previsionales estén al día, ya que de allí surge la acreditación de los pagos.

Cómo se cobra la Asignación Familiar por Hijo

El cobro se realiza de forma automática en la cuenta bancaria o tarjeta donde el titular percibe sus haberes o asignaciones.

El dinero se acredita en la misma fecha que el resto de los beneficios del grupo familiar, según el cronograma establecido por ANSES.

Para verificar el monto exacto y la fecha de pago, los beneficiarios pueden ingresar a:

Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

con En la sección “Hijos > Mis Asignaciones Familiares”, donde se detallan los pagos vigentes, la categoría y los importes correspondientes.

De cuánto son otras asignaciones de ANSES en octubre 2025

Además del aumento en la Asignación Familiar, ANSES confirmó los nuevos valores para los programas de asistencia social y previsional que se acreditan durante octubre:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252 por cada hijo.

AUH por Hijo con Discapacidad: $381.791.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $58.631.

Asignación por Embarazo: mismo valor que la AUH.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.

Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos) y $108.062 (3 o más hijos).

Estos valores surgen de la actualización establecida por la Ley de Movilidad, que combina la variación de precios y los salarios registrados.

Calendario de pagos ANSES octubre 2025

La ANSES mantiene su esquema habitual de acreditación de haberes, que comienza el miércoles 8 de octubre para los titulares de la AUH y continúa en los días siguientes según la terminación del DNI.

El calendario aplica también para asignaciones familiares y prestaciones complementarias, garantizando que todos los beneficiarios reciban sus haberes dentro del mismo mes.