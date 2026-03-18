Adelantan los pagos a jubilados de abril: las nuevas fechas de cobro confirmadas por ANSES

El cambio no fue menor. Para muchos jubilados y pensionados, conocer con precisión la fecha de cobro resulta clave para organizar gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.

El aumento del 2,88%: qué significa en términos reales

Durante marzo, todas las prestaciones recibieron un incremento del 2,88%. Este ajuste respondió a la fórmula de movilidad vigente, que se actualiza en función de la evolución de los precios.

El objetivo de este mecanismo fue acompañar la inflación y evitar una pérdida brusca del poder adquisitivo. Sin embargo, en un contexto inflacionario persistente, el desafío sigue siendo lograr que los ingresos mantengan su capacidad de compra en el tiempo.

El aumento alcanzó a:

Jubilaciones y pensiones

Asignaciones familiares

Prestaciones sociales

Este esquema de actualización mensual se consolidó como una herramienta central dentro del sistema previsional argentino.

ANSES_jubilados

Lo que pasará desde abril de 2026

A partir de abril, los haberes volverán a ajustarse. En este caso, el incremento será del 2,89%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, difundido por el INDEC.

Este dato resultó clave, ya que la fórmula de movilidad actual toma como referencia directa la inflación mensual.

Con este nuevo ajuste, los montos quedarán definidos de la siguiente manera:

La jubilación mínima se ubicará en $380.286,25

La jubilación mínima con bono alcanzará los $450.286,25

Este incremento volverá a impactar de manera directa en millones de beneficiarios del sistema previsional.

El bono: quiénes lo cobran y cómo se calcula

El refuerzo extraordinario de $70.000 continuará vigente durante abril. Este bono se otorgará de manera completa a quienes perciban la jubilación mínima.

En tanto, quienes superen ese haber recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Este esquema escalonado buscó mantener un criterio de equidad en la distribución del refuerzo.

Quedarán excluidos del bono aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen el límite definido por el programa.

Este adicional se convirtió en una herramienta clave para reforzar los ingresos en los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto de alta inflación.

Calendario confirmado: cuándo cobra cada grupo

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Este grupo experimentó un corrimiento en las fechas debido a los feriados, lo que modificó el esquema habitual.

Jubilados con haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

En este caso, el calendario se mantuvo más estable, aunque también se vio condicionado por la dinámica del mes.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Este grupo fue uno de los primeros en cobrar dentro del cronograma mensual.