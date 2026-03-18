Adelantan los pagos a jubilados de abril: las nuevas fechas de cobro confirmadas por ANSES

Las nuevas fechas de cobro confirmadas por ANSES para abril 2026 (Foto: archivo).
El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con una novedad que no pasó inadvertida: los cambios en las fechas de cobro debido a los feriados del lunes 23 y martes 24. Esta modificación obligó a reorganizar el cronograma habitual, generando ajustes que afectaron directamente a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.
El organismo también ratificó que todas las prestaciones incluidas en este esquema percibieron un incremento del 2,88%, correspondiente a la actualización por movilidad. Este ajuste formó parte del mecanismo que busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación, aunque en la práctica el impacto real continúa siendo motivo de análisis entre especialistas y beneficiarios.
Cómo impactaron los feriados en el calendario de pagos
El cronograma de pagos de marzo presentó modificaciones específicas debido a la presencia de dos feriados consecutivos. Este tipo de situaciones obligó a la reorganización de fechas para evitar interrupciones en los cobros.
Desde ANSES se informó que los pagos se reprogramaron respetando la lógica de terminación de DNI, pero con desplazamientos puntuales en los días asignados. Este ajuste buscó garantizar que todos los beneficiarios puedan acceder a sus haberes sin demoras significativas.
El cambio no fue menor. Para muchos jubilados y pensionados, conocer con precisión la fecha de cobro resulta clave para organizar gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.
El aumento del 2,88%: qué significa en términos reales
Durante marzo, todas las prestaciones recibieron un incremento del 2,88%. Este ajuste respondió a la fórmula de movilidad vigente, que se actualiza en función de la evolución de los precios.
El objetivo de este mecanismo fue acompañar la inflación y evitar una pérdida brusca del poder adquisitivo. Sin embargo, en un contexto inflacionario persistente, el desafío sigue siendo lograr que los ingresos mantengan su capacidad de compra en el tiempo.
El aumento alcanzó a:
Jubilaciones y pensiones
Asignaciones familiares
Prestaciones sociales
Este esquema de actualización mensual se consolidó como una herramienta central dentro del sistema previsional argentino.
Lo que pasará desde abril de 2026
A partir de abril, los haberes volverán a ajustarse. En este caso, el incremento será del 2,89%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, difundido por el INDEC.
Este dato resultó clave, ya que la fórmula de movilidad actual toma como referencia directa la inflación mensual.
Con este nuevo ajuste, los montos quedarán definidos de la siguiente manera:
La jubilación mínima se ubicará en $380.286,25
La jubilación mínima con bono alcanzará los $450.286,25
Este incremento volverá a impactar de manera directa en millones de beneficiarios del sistema previsional.
El bono: quiénes lo cobran y cómo se calcula
El refuerzo extraordinario de $70.000 continuará vigente durante abril. Este bono se otorgará de manera completa a quienes perciban la jubilación mínima.
En tanto, quienes superen ese haber recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Este esquema escalonado buscó mantener un criterio de equidad en la distribución del refuerzo.
Quedarán excluidos del bono aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen el límite definido por el programa.
Este adicional se convirtió en una herramienta clave para reforzar los ingresos en los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto de alta inflación.
Calendario confirmado: cuándo cobra cada grupo
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Este grupo experimentó un corrimiento en las fechas debido a los feriados, lo que modificó el esquema habitual.
Jubilados con haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
En este caso, el calendario se mantuvo más estable, aunque también se vio condicionado por la dinámica del mes.
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Este grupo fue uno de los primeros en cobrar dentro del cronograma mensual.