ANSES confirma para AUH un refuerzo de $273.000: cómo obtenerlo

Quienes ya cargaron la documentación recibirán el pago de forma automática, en la misma cuenta donde cobran la AUH y según el calendario vigente para diciembre. ANSES aclaró que no se requieren turnos ni gestiones presenciales adicionales.

¿Cómo se cobra el extra por la Libreta AUH 2024?

La presentación de la Libreta AUH 2024 libera el 20% retenido cada mes durante el año. Ese acumulado puede llegar a $203.000, según la cantidad de hijos y el monto actualizado de la prestación. El depósito se realiza dentro de los 60 días posteriores a la carga del formulario.

El trámite puede hacerse en Mi ANSES o de manera presencial, con el formulario firmado por el establecimiento educativo y el centro de salud. La presentación permanece habilitada y quienes aún no lo hicieron están a tiempo de completarlo.

¿Cómo se compone el extra total de $273.000?

El monto de $273.000 se forma con la suma de:

$203.000 correspondientes a la retención anual liberada por la Libreta AUH.

$70.000 de la Ayuda Escolar Anual.

Ambos pagos pueden coincidir en diciembre si el titular cumplió con la presentación de la Libreta AUH 2024 y con la certificación escolar realizada durante el año.

¿Quiénes pueden cobrar el extra de diciembre y qué plazos siguen vigentes?

El refuerzo está destinado a titulares de AUH con hijos de entre 0 y 17 años, siempre que los datos del grupo familiar estén actualizados en ANSES. La presentación de la Libreta 2024 continúa habilitada y la Ayuda Escolar depende del registro educativo que figure cargado en el sistema.

ANSES recordó que todos los montos se acreditan en la cuenta bancaria habitual, respetando el calendario de pago de diciembre para la AUH, ordenado por terminación de DNI.