Jubilación mínima: $581.319,38

Jubilación máxima: $3.440.695,38

PUAM: $479.055,5

PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

PNC madre de siete hijos: $581.319,38

¿Cuándo paga ANSES el aguinaldo de diciembre?

ANSES_pensiones ANSES anuncia el calendario y actualiza los haberes con aumento para fin de año

El SAC se acreditará automáticamente junto al haber, sin trámites adicionales. El cálculo toma el mejor ingreso entre julio y diciembre, dividido por la mitad. Por eso, quienes recibieron aumentos en los últimos meses verán ese reajuste reflejado en el aguinaldo.

Este plus es uno de los montos más consultados ya que suele destinarse a gastos extraordinarios, compras de fin de año y compromisos médicos o familiares.

¿Cómo quedó el calendario de pagos de diciembre?

La ANSES confirmó que los depósitos se realizarán entre el 9 y el 23 de diciembre, ordenados por DNI y nivel de haber.

Jubilaciones mínimas

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones que superan el mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

PNC

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

¿Qué impacto tendrán el aumento, el bono y el aguinaldo en los haberes?

La combinación de movilidad, bono y SAC convierte a diciembre en uno de los meses con mayor refuerzo económico del año. Para muchos beneficiarios, este ingreso adicional permite reorganizar gastos, afrontar aumentos en medicamentos y planificar compras para las fiestas o viajes familiares.

Aun así, organizaciones de jubilados remarcan que los bonos actúan como alivio temporal y que el desafío de fondo es sostener haberes que acompañen el ritmo inflacionario. Mientras tanto, el esquema confirmado por ANSES proporciona previsibilidad en un mes clave y anticipa un cierre de año con mayor certidumbre.