AGUINALDO: Cuáles son las PENSIONES que lo COBRAN en DICIEMBRE

AGUINALDO: Pensión no Contributiva

Las tres categorías de Pensiones no Contributivas (PNC) por Vejez, Invalidez por Madres de 7 hijos o más, serán las primeras en cobrar desde el 1 de diciembre sus haberes junto al medio aguinaldo.

El monto del SAC, determinado en base a los nuevos montos de los haberes que incluirán el aumento del 20,87%, será:

PNC Por Vejez: $36.999,80 (haber: $73.999,60)

(haber: $73.999,60) PNC Por Invalidez: $36.999,80 (haber: $73.999,60)

(haber: $73.999,60) PNC Por Madre de 7 hijos o más: $52.856,87 (haber: $105.713,73)

Las Pensiones no Contributivas son tramitadas y otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Pensiones. Para recibirlas no se requieren aportes, pero se debe cumplir con estas condiciones sociales: No tener aportes previsionales ni contributivos; No tener trabajo en relación de dependencia; No tener bienes, ingresos ni recursos para subsistir; No tener parientes obligados a proporcionarles alimentos.

AGUINALDO: Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Las personas mayores de 65 años que accedieron a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciben el equivalente al 80% de una jubilación mínima, por lo que el valor se actualiza por la Ley de Movilidad. A su vez, este grupo también accede al medio aguinaldo que paga la ANSES en diciembre.

De esta foma, cobrarán $84.571 de PUAM más $42.285,50 de SAC, lo que elevará sus haberes el próximo mes a $126.856,50.

AGUINALDO: Regimenes Especiales

Dentro de las pensiones que paga la ANSES se encuentran las consideradas especiales, las cuales también cobrarán el medio aguinaldo:

Pensión para ex presos políticos (Ley 26.913): Personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983.

Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra: ex soldados combatientes conscriptos que participaron en efectivas acciones bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur; civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los que se desarrollaron estas acciones; Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraban en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, esta última mientras no se hubiera dado en las situaciones a que se refiere el art, 6º del Decreto Nº 1357/04 y que estuvieran destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

Pensión solicitada ante Compañía de Seguros de Retiro: es una acreditación de derechohabientes para tramitar pensión por el fallecimiento del titular de una prestación del ex - Régimen de Capitalización.

Pensión para los familiares del personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros, fallecidos por COVID-19: destinada a cónyuges, convivientes e hijas/os de trabajadoras y trabajadores esenciales que hayan fallecido durante el ejercicio de sus tareas como consecuencia del COVID-19.

Pensionados: Bono de Refuerzo

Como viene sucediendo con cada actualización de los haberes por ley de movilidad, desde el ministerio de Economía y la ANSES también informaron la continuidad y un aumento para el Bono de Refuerzo que pagan con el fin de seguir recuperando el poder adquisitivo de las personas que cobran una jubilación o pensión mínima.

En consecuencia, el nuevo valor del Bono de Refuerzo para los meses de diciembre, enero y febrero será de $55.000. Esto significa un incremento de $18.000 respecto del pago realizado durante el último trimestre.