Alerta beneficiarias Mi Pieza: Por qué te pueden dar de baja el subsidio

Las mujeres que salgan beneficiadas, cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular. Sin embargo, desde el ministerio aclaran que el subsidio puede ser dado de baja por alguno de estos motivos:

Si se acredita, a partir de las fotos recibidas por medio de la aplicación, que la ubicación en donde se realizará o se está realizando la obra, no pertenece a un barrio inscripto en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares).

Si la acreditación de avance de obra resulta desaprobada.

Si se utiliza el subsidio en un destino distinto al previsto.

Si no se envía la información correspondiente para acreditar el avance de su obra, transcurridos los tres meses desde la recepción del primer depósito.

Es importante tener en cuenta que en todos los casos la baja supondrá la imposibilidad de cobrar los depósitos pendientes del programa. A su vez, quienes sean dadas de baja no podrán volver a inscribirse, ni participar en próximos sorteos de la Línea Mi Pieza.

Mi Pieza: Cómo funciona el programa

Las ganadoras del sorteo del programa Mi Pieza deberán descargarse en su celular la aplicación Mi Pieza Argentina para poder recibir el dinero para la reforma o ampliación de la casa, también es necesaria para certificar el avance de obra.

Las obras que se pueden realizar con el dinero del subsidio son:

Mejoramiento de techo / pared / piso / aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

El 40% del consumo total del subsidio deberá ser con la TARJETA o BILLETERA ELECTRÓNICA en los comercios de los rubros habilitados (construcción, carpintería, ferretería, etc), mediante compras a través de los portales online o bien con medio de pago electrónico (no efectivo). Los controles se realizan por medios electrónicos, por lo que no será necesario presentar tickets o facturas en papel.

Cabe destacar que quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Mi Pieza: Cómo descargar la App

La aplicación Mi Pieza Argentina es necesaria para poder recibir el dinero para la reforma o ampliación de la casa. Esta app solo está disponible para dispositivos con Android. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclaran que la aplicación deberá dejarse instalada en el teléfono hasta finalizar la obra debido a que, una vez que se complete el proceso, se cargará allí el Certificado de Fin de Obra para presentar ante cualquier organismo.

Paso a paso para bajar la aplicación:

Una vez descargada en el celular, iniciar sesión ingresando número de DNI y los primeros 11 dígitos del número de

trámite del DNI.

Ingresar la contraseña enviada por SMS.

Verificar el CAPTCHA.

Aceptar los Términos y Condiciones.

Una vez ingresados los datos, comenzarás el proceso de confirmación del subsidio. Es decir que se podrán cargar las fotos y rectificar el tipo de obra que se realizará.

Es imoprtante que se activen las notificaciones del celular para recibir toda la información que brinden desde el programa sobre los pasos a seguir y las novedades.