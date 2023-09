Ganadoras sorteo Mi Pieza: Dónde ver los resultados

El listado de ganadoras está publicado en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Se puede consultar ingresando a e este link: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/publicacion_de_ganadoras_mi_pieza_-_octavo_llamado_a_sorteo_21_sep_2023.pdf

Para la asignación del subsidio, las ganadoras del sorteo recibirán dentro de las próximas 72 horas hábiles, por correo electrónico o el medio de contacto que hayan registrado en el formulario, los pasos a seguir para ingresar a la aplicación Mi Pieza Argentina.

Cabe destacar que las personas que no resultaron seleccionadas, no podrán ingresar a la aplicación.

Mi Pieza: Cómo descargar la App

Las ganadoras del sorteo del programa Mi Pieza deberán descargarse en su celular la aplicación Mi Pieza Argentina para poder recibir el dinero para la reforma o ampliación de la casa. Esta app y solo está disponible para dispositivos con Android. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclaran que la aplicación deberá dejarse instalada en el teléfono hasta finalizar la obra debido a que, una vez que se complete el proceso, se cargará allí el Certificado de Fin de Obra para presentar ante cualquier organismo.

Paso a paso para bajar la aplicación:

Una vez descargada en el celular, iniciar sesión ingresando número de DNI y los primeros 11 dígitos del número de trámite del DNI. Ingresar la contraseña enviada por SMS. Verificar el CAPTCHA. Aceptar los Términos y Condiciones.

Una vez ingresados los datos, comenzarás el proceso de confirmación del subsidio. Es decir que se podrán cargar las fotos y rectificar el tipo de obra que se realizará.

Es imoprtante que se activen las notificaciones del celular para recibir toda la información que brinden desde el programa sobre los pasos a seguir y las novedades.

Mi Pieza: Cómo funciona Mi Pieza

Las beneficiarias del subsidio cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de la aplicación de celular. Las obras que se pueden realizar son:

Mejoramiento de techo / pared / piso / aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

El 40% del consumo total del subsidio deberá ser con la TARJETA o BILLETERA ELECTRÓNICA en los comercios de los rubros habilitados (construcción, carpintería, ferretería, etc), mediante compras a través de los portales online o bien con medio de pago electrónico (no efectivo). Los controles se realizan por medios electrónicos, por lo que no será necesario presentar tickets o facturas en papel.

Cabe destacar que quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.