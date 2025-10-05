El importante dato que se conoció en el último parte médico de Thiago Medina tras 3 semanas en grave estado

Con Thiago ya alojado en una habitación general y recuperando fuerzas, las autoridades sanitarias confirmaron que la expareja Daniela Celis y toda la familia se mantienen a su lado en cada visita y celebran no solo el avance médico, sino la posibilidad de reencontrarse fuera de la terapia intensiva.

Cuál fue la estafa que salpicó a Camilota y Thiago Medina

Durante la última semana, Camilota se reportó en las redes sociales luego de descubrir un hecho aberrante que la indignó. Le avisaron que alguien se está haciendo pasar por ella en Facebook para pedir donaciones por Thiago Medina, que todavía se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

“Yo no soy. Lo vengo a aclarar acá porque no estoy pidiendo nada. Vayan a denunciarlo, ayúdenme. Quiero que cierren la cuenta y dejen de hablar cosas que no son. Encima están usando una foto mía con mis sobrinas”, se le escuchó decir en un video que grabó en Instagram. También compartió el perfil trucho para que nadie más caiga en la trampa.

“Vergüenza. No sé por qué la gente es tan mala”, arrojó furiosa junto a los datos del estafador, que está dejando mal parada a toda la familia del ex Gran Hermano.

En la cuenta en cuestión, aseguraron que el dinero es por la complicada situación que vive el influencer, que sufrió un brutal accidente en moto el pasado 12 de septiembre.

“Sigo recibiendo su colaboración. El que pueda colaborar será bienvenido, ya que Thiago necesita de todos, tenemos muchos gastos médicos. Gracias... Cami”, escribieron.