Previsional
AUH
ANSES
Créditos

La línea de préstamos para AUH y jubilados de ANSES por la que pagás $60.000 al mes

Las líneas están disponibles exclusivamente para beneficiarios que cumplan con los requisitos solicitados por la entidad financiera. Conocé los requisitos.

Los jubilados y beneficiarios de AUH de ANSES pueden acceder a una línea de créditos del Banco Nación (Foto: A24.com).

Los jubilados de ANSES y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuentan con una nueva alternativa para financiar proyectos y cubrir necesidades importantes. Durante 2025, podrán acceder a préstamos personales de hasta $1.000.000 a través de entidades bancarias como el Banco Nación.

ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

Cómo funcionan los créditos para jubilados de ANSES y AUH

Las líneas están disponibles exclusivamente para beneficiarios que cumplan con los requisitos solicitados por la entidad financiera. Los plazos de devolución oscilan entre 12 y 72 meses, con cuotas a tasa fija, lo que brinda mayor previsibilidad a la hora de organizar el presupuesto familiar.

El monto otorgado no será idéntico para todos: dependerá de la capacidad de pago, el perfil crediticio y las políticas vigentes en el momento de la solicitud.

Creditos_jubilados

Préstamo para jubilados de ANSES y AUH: cuánto pago por $1.000.000

Una de las simulaciones más consultadas es la de un préstamo máximo a devolver en el plazo más largo. Con las tasas actuales, la cuota inicial rondaría los $66.500 mensuales durante el primer mes, aunque este valor puede modificarse según la tasa nominal anual (TNA) que aplique el banco en el momento de concretar el trámite.

Por eso, los especialistas recomiendan evaluar si los ingresos familiares son suficientes para sostener esa obligación a lo largo del tiempo.

Dónde y cómo solicitarlo

El Banco Nación es la entidad que ya confirmó la operatoria. Para acceder, es indispensable:

  • Cobrar la AUH o jubilación a través de ANSES.

  • Tener una cuenta activa en el banco.

  • Presentar la documentación solicitada por la entidad al momento de iniciar el trámite.

