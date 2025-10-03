La línea de préstamos para AUH y jubilados de ANSES por la que pagás $60.000 al mes

Préstamo para jubilados de ANSES y AUH: cuánto pago por $1.000.000

Una de las simulaciones más consultadas es la de un préstamo máximo a devolver en el plazo más largo. Con las tasas actuales, la cuota inicial rondaría los $66.500 mensuales durante el primer mes, aunque este valor puede modificarse según la tasa nominal anual (TNA) que aplique el banco en el momento de concretar el trámite.

Por eso, los especialistas recomiendan evaluar si los ingresos familiares son suficientes para sostener esa obligación a lo largo del tiempo.

Dónde y cómo solicitarlo

El Banco Nación es la entidad que ya confirmó la operatoria. Para acceder, es indispensable: