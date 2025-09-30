En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Previsional

ANSES activa bonos de octubre para jubilados: montos, beneficiarios y fechas

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados recibirán un refuerzo económico en octubre. Conocé los montos, beneficiarios y calendario de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre 2025 los jubilados y pensionados del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) recibirán bonos especiales junto con el aumento mensual de haberes. Estas medidas buscan reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores, especialmente en un contexto de inflación persistente que impacta en alimentos, medicamentos y servicios básicos.

El refuerzo económico se suma al incremento del 1,88% en los haberes, lo que genera una mejora significativa en los ingresos de millones de personas. Además, el calendario de pagos de octubre incluye fechas claras según la terminación del DNI, para garantizar que todos los beneficiarios puedan cobrar sin inconvenientes.

Aumento confirmado de jubilaciones y pensiones en octubre 2025

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 274/2024, los haberes previsionales se actualizan mensualmente tomando como referencia la inflación publicada por el INDEC.

  • Jubilación mínima: $326.266,36

  • Bono vigente: $70.000

  • Monto final para quienes cobran la mínima: $396.266,36

Para los jubilados con haberes superiores a la mínima, el bono se otorga de manera proporcional, de modo que ningún beneficiario supere el tope de $396.266,36, siguiendo la misma modalidad aplicada en meses anteriores.

Este mecanismo garantiza que quienes perciben menos ingresos reciban el refuerzo completo, mientras que aquellos con haberes mayores reciban un bono ajustado a su situación.

ANSES_pension

Cómo funciona el bono mensual de ANSES para jubilados

El bono de $70.000 que entrega el Gobierno todos los meses se distribuye de la siguiente manera:

  • Cobran el bono completo de $70.000: jubilados y pensionados que perciban hasta la jubilación mínima ($326.298 en octubre).

  • Cobran un bono proporcional: quienes perciban haberes entre $326.298 y $396.298 recibirán un extra ajustado para alcanzar el tope.

    • Ejemplo: si un jubilado cobra $346.298, recibirá un bono de $50.000.

    • Ejemplo: si cobra $366.298, el bono será de $30.000.

  • No cobran bono: quienes perciban haberes superiores a $396.298 en octubre.

Este esquema asegura que el refuerzo llegue a quienes más lo necesitan, manteniendo un piso de ingresos adecuado para los jubilados y pensionados.

AUH_ANSES
Octubre 2025 en ANSES: fechas de cobro confirmadas y montos con aumentos

Octubre 2025 en ANSES: fechas de cobro confirmadas y montos con aumentos

Calendario de pagos de octubre 2025

Para facilitar la organización y planificación de los beneficiarios, ANSES detalló las fechas de acreditación según la terminación del DNI.

Jubilados que perciben un haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 8 de octubre

  • DNI terminado en 1: 9 de octubre

  • DNI terminado en 2: 10 de octubre

  • DNI terminado en 3: 13 de octubre

  • DNI terminado en 4: 14 de octubre

  • DNI terminado en 5: 15 de octubre

  • DNI terminado en 6: 16 de octubre

  • DNI terminado en 7: 17 de octubre

  • DNI terminado en 8: 20 de octubre

  • DNI terminado en 9: 21 de octubre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminado en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminado en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminado en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminado en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminado en 8 y 9: 28 de octubre

Este calendario permite evitar aglomeraciones en los bancos y facilita la planificación de gastos del mes, especialmente para quienes dependen del bono adicional.

Compatibilidad con otros beneficios de ANSES

El bono de octubre no afecta otros programas sociales que perciban los jubilados o pensionados. Por ejemplo:

  • AUH (Asignación Universal por Hijo)

  • PNC (Pensiones No Contributivas)

  • Complemento Leche del Plan 1000 Días

  • Tarjeta Alimentar

Esto permite que los beneficiarios puedan sumar ingresos de manera acumulativa y planificar mejor sus gastos del mes.

Qué hacer si no se acredita el bono

ANSES recomienda que, si el bono no se ve reflejado en la cuenta bancaria hasta 7 días hábiles después del pago, los jubilados deben:

  • Verificar su estado de haberes en Mi ANSES.

  • Comprobar que sus datos personales y bancarios estén actualizados.

  • En caso de inconsistencias, comunicarse con el banco emisor de la jubilación para gestionar el depósito.

