ANSES activa bonos de octubre para jubilados: montos, beneficiarios y fechas

Para los jubilados con haberes superiores a la mínima, el bono se otorga de manera proporcional, de modo que ningún beneficiario supere el tope de $396.266,36, siguiendo la misma modalidad aplicada en meses anteriores.

Este mecanismo garantiza que quienes perciben menos ingresos reciban el refuerzo completo, mientras que aquellos con haberes mayores reciban un bono ajustado a su situación.

ANSES_pension

Cómo funciona el bono mensual de ANSES para jubilados

El bono de $70.000 que entrega el Gobierno todos los meses se distribuye de la siguiente manera:

Cobran el bono completo de $70.000: jubilados y pensionados que perciban hasta la jubilación mínima ($326.298 en octubre).

Cobran un bono proporcional: quienes perciban haberes entre $326.298 y $396.298 recibirán un extra ajustado para alcanzar el tope. Ejemplo: si un jubilado cobra $346.298, recibirá un bono de $50.000. Ejemplo: si cobra $366.298, el bono será de $30.000.

No cobran bono: quienes perciban haberes superiores a $396.298 en octubre.

Este esquema asegura que el refuerzo llegue a quienes más lo necesitan, manteniendo un piso de ingresos adecuado para los jubilados y pensionados.

AUH_ANSES Octubre 2025 en ANSES: fechas de cobro confirmadas y montos con aumentos

Calendario de pagos de octubre 2025

Para facilitar la organización y planificación de los beneficiarios, ANSES detalló las fechas de acreditación según la terminación del DNI.

Jubilados que perciben un haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1: 9 de octubre

DNI terminado en 2: 10 de octubre

DNI terminado en 3: 13 de octubre

DNI terminado en 4: 14 de octubre

DNI terminado en 5: 15 de octubre

DNI terminado en 6: 16 de octubre

DNI terminado en 7: 17 de octubre

DNI terminado en 8: 20 de octubre

DNI terminado en 9: 21 de octubre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminado en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminado en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminado en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminado en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminado en 8 y 9: 28 de octubre

Este calendario permite evitar aglomeraciones en los bancos y facilita la planificación de gastos del mes, especialmente para quienes dependen del bono adicional.

Compatibilidad con otros beneficios de ANSES

El bono de octubre no afecta otros programas sociales que perciban los jubilados o pensionados. Por ejemplo:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

PNC (Pensiones No Contributivas)

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Tarjeta Alimentar

Esto permite que los beneficiarios puedan sumar ingresos de manera acumulativa y planificar mejor sus gastos del mes.

Qué hacer si no se acredita el bono

ANSES recomienda que, si el bono no se ve reflejado en la cuenta bancaria hasta 7 días hábiles después del pago, los jubilados deben: