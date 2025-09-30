SORPRESA por los nuevos reintegros de ANSES para JUBILADOS. 

Chango Más

Coto

Disco

Jumbo

Vea

La Anónima

Además de estas grandes superficies, el beneficio también rige en miles de almacenes y comercios de cercanía adheridos, cuya lista puede consultarse en el sitio oficial del programa.

10% de reintegro automático en las compras

En supermercados y comercios habilitados, los jubilados recibirán un 10% de devolución automática sobre el monto de la compra al pagar con la tarjeta de débito vinculada a ANSES.

El reintegro se acredita en la cuenta en un plazo de hasta 7 días hábiles .

No se necesita inscribirse ni guardar tickets.

El beneficio se repite cada vez que se realice una compra dentro del programa.

Es un mecanismo rápido, directo y sin burocracia, pensado para que el ahorro llegue sin complicaciones.

20% de devolución en farmacias y perfumerías

El beneficio se potencia en farmacias, perfumerías y comercios de higiene personal, donde los jubilados y pensionados obtienen un 20% de reintegro.

En este caso, el descuento es válido tanto para pagos con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito, lo que amplía el alcance del beneficio.

Dado el peso que tienen los medicamentos y productos de cuidado personal en la canasta de consumo de los adultos mayores, este refuerzo representa un ahorro clave.

Banco Nación: hasta 25% de reintegro

La sorpresa llega con quienes cobran a través del Banco Nación, ya que el programa ofrece un reintegro especial del 25%.

Este beneficio aplica en las compras realizadas con:

Tarjetas de débito y crédito del Banco Nación

Código QR de la aplicación BNA+

Con este plus, los jubilados alcanzan el nivel más alto de devolución, logrando un ahorro extra frente al resto de los bancos.

Qué hacer si el reintegro no aparece

Los reintegros pueden demorar hasta 7 días hábiles en impactar en la cuenta bancaria.

Si pasado ese tiempo no se acredita la devolución, ANSES recomienda comunicarse directamente con el banco emisor de la tarjeta, ya que es la entidad financiera la encargada de gestionar la acreditación.