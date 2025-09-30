La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sorprendió con una novedad que impacta directamente en el bolsillo de los jubilados y pensionados: la ampliación de su programa de reintegros automáticos en compras esenciales.
Los reintegros se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria, sin cupones ni trámites adicionales. Lo que hay que saber.
SORPRESA por los nuevos reintegros de ANSES para JUBILADOS.
El beneficio se aplica de forma simple, sin necesidad de cupones ni trámites extra. Solo alcanza con pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión, y el reintegro se acredita en la cuenta bancaria.
Con esta medida, ANSES busca garantizar el acceso a alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad en un momento donde la inflación golpea con fuerza a los ingresos fijos.
El programa ya se encuentra disponible en más de 7.000 comercios distribuidos a lo largo de la Argentina. Entre ellos, las principales cadenas de supermercados:
Chango Más
Coto
Disco
Jumbo
Vea
La Anónima
Además de estas grandes superficies, el beneficio también rige en miles de almacenes y comercios de cercanía adheridos, cuya lista puede consultarse en el sitio oficial del programa.
En supermercados y comercios habilitados, los jubilados recibirán un 10% de devolución automática sobre el monto de la compra al pagar con la tarjeta de débito vinculada a ANSES.
El reintegro se acredita en la cuenta en un plazo de hasta 7 días hábiles.
No se necesita inscribirse ni guardar tickets.
El beneficio se repite cada vez que se realice una compra dentro del programa.
Es un mecanismo rápido, directo y sin burocracia, pensado para que el ahorro llegue sin complicaciones.
El beneficio se potencia en farmacias, perfumerías y comercios de higiene personal, donde los jubilados y pensionados obtienen un 20% de reintegro.
En este caso, el descuento es válido tanto para pagos con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito, lo que amplía el alcance del beneficio.
Dado el peso que tienen los medicamentos y productos de cuidado personal en la canasta de consumo de los adultos mayores, este refuerzo representa un ahorro clave.
La sorpresa llega con quienes cobran a través del Banco Nación, ya que el programa ofrece un reintegro especial del 25%.
Este beneficio aplica en las compras realizadas con:
Tarjetas de débito y crédito del Banco Nación
Código QR de la aplicación BNA+
Con este plus, los jubilados alcanzan el nivel más alto de devolución, logrando un ahorro extra frente al resto de los bancos.
Los reintegros pueden demorar hasta 7 días hábiles en impactar en la cuenta bancaria.
Si pasado ese tiempo no se acredita la devolución, ANSES recomienda comunicarse directamente con el banco emisor de la tarjeta, ya que es la entidad financiera la encargada de gestionar la acreditación.