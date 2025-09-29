En vivo Radio La Red
Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se cobra en octubre y cómo saber si te corresponde

La ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para octubre 2025. El beneficio supera $108.000 según la cantidad de hijos y se deposita de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo. Enterate qué es, cuánto paga y cómo consultar si lo cobrás.

Tarjeta Alimentar ANSES: qué es

Tarjeta Alimentar ANSES: qué es, cuánto se cobra en octubre y cómo saber si te corresponde

La Tarjeta Alimentar se consolidó como uno de los programas sociales más importantes de la Argentina. Administrada por la ANSES y financiada por el Ministerio de Capital Humano, este beneficio garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria a millones de familias con hijos en edad escolar y a mujeres embarazadas.

AUH de ANSES: triple BONO para OCTUBRE con pagos de más de $200.000

Durante octubre 2025, los montos fueron confirmados oficialmente y llegan hasta $108.062 por mes, dependiendo de la cantidad de hijos. Además, se acredita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de realizar ningún trámite extra.

Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar nació en 2020, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, como una tarjeta física de débito destinada exclusivamente a la compra de alimentos. Sin embargo, desde 2021 ya no se entrega un plástico, sino que el monto correspondiente se deposita directamente en la cuenta bancaria de cada titular de la AUH o la AUE.

El objetivo del programa es simple pero vital: reforzar los ingresos de los hogares más vulnerables y asegurar que los niños tengan acceso a una alimentación adecuada. Por eso, el dinero no puede retirarse en efectivo ni usarse para otros fines, aunque sí puede transferirse o pagarse con medios digitales.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

La ANSES otorga este beneficio de manera automática, sin inscripción ni turnos previos. Los grupos alcanzados son:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Mujeres embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Esto significa que si cumplís con alguna de estas condiciones, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en tu cuenta junto con la prestación principal.

Montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Los valores se mantienen en los mismos niveles que en los últimos meses, con la siguiente escala:

  • $52.250: familias con 1 hijo.

  • $81.936: familias con 2 hijos.

  • $108.062: familias con 3 o más hijos.

Estos montos son adicionales a la AUH o a la AUE, por lo que la suma final que reciben las familias cada mes es considerablemente mayor.

alimentar.jpg

Cómo saber si me corresponde la Tarjeta Alimentar

El depósito es automático, pero muchos beneficiarios quieren confirmar si lo están cobrando. Para hacerlo, se puede ingresar a la página oficial de la ANSES:

  • Entrar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la opción “Hijos” en el menú principal.

  • Revisar en “Asignaciones vigentes” si aparece acreditado el pago de la Tarjeta Alimentar junto con la AUH o la AUE.

Otra alternativa es revisar directamente el home banking o la aplicación del banco donde se cobra la asignación: allí figura el depósito bajo el concepto “Tarjeta Alimentar” o como un pago complementario de ANSES.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en octubre

El cronograma de pago es el mismo que el de la AUH y la AUE. Es decir, la Tarjeta Alimentar se acredita en la misma fecha que corresponde por número de DNI según el calendario oficial que ANSES publica cada mes.

Por lo tanto, no existe un calendario aparte ni es necesario hacer trámites extra para recibir el beneficio.

Compatibilidad con otros beneficios de ANSES

Uno de los puntos más consultados es si la Tarjeta Alimentar se descuenta de otros programas sociales. La respuesta es no.

La Tarjeta Alimentar es compatible con otros beneficios, como:

  • AUH.

  • Asignación por Embarazo (AUE).

  • Complemento Leche del Plan 1000 Días.

  • Bonos extraordinarios que paga ANSES.

  • Créditos ANSES o préstamos bancarios.

Esto significa que una familia puede sumar la AUH, la Tarjeta Alimentar y otros refuerzos, elevando significativamente su ingreso mensual.

Ejemplos de ingresos familiares con Tarjeta Alimentar en octubre

Para entender el impacto de la Tarjeta Alimentar, conviene ver ejemplos concretos:

  • Familia con 1 hijo

    • AUH: $93.800,77 (monto neto con la retención del 20%).

    • Tarjeta Alimentar: $52.250.

    • Total mensual: $146.050,77.

  • Familia con 2 hijos

    • AUH: $187.601,54.

    • Tarjeta Alimentar: $81.936.

    • Total mensual: $269.537,54.

  • Familia con 3 hijos

    • AUH: $281.402,31.

    • Tarjeta Alimentar: $108.062.

    • Total mensual: $389.464,31.

Si alguno de los hijos es menor de 3 años o hay una madre embarazada, se suma además el Complemento Leche de $44.230, lo que lleva los ingresos de un hogar con tres hijos a $433.694,31 en octubre.

