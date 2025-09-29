Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se cobra en octubre y cómo saber si te corresponde

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

La ANSES otorga este beneficio de manera automática, sin inscripción ni turnos previos. Los grupos alcanzados son:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Mujeres embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Esto significa que si cumplís con alguna de estas condiciones, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en tu cuenta junto con la prestación principal.

Montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Los valores se mantienen en los mismos niveles que en los últimos meses, con la siguiente escala:

$52.250 : familias con 1 hijo.

$81.936 : familias con 2 hijos.

$108.062: familias con 3 o más hijos.

Estos montos son adicionales a la AUH o a la AUE, por lo que la suma final que reciben las familias cada mes es considerablemente mayor.

alimentar.jpg

Cómo saber si me corresponde la Tarjeta Alimentar

El depósito es automático, pero muchos beneficiarios quieren confirmar si lo están cobrando. Para hacerlo, se puede ingresar a la página oficial de la ANSES:

Entrar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción “Hijos” en el menú principal.

Revisar en “Asignaciones vigentes” si aparece acreditado el pago de la Tarjeta Alimentar junto con la AUH o la AUE.

Otra alternativa es revisar directamente el home banking o la aplicación del banco donde se cobra la asignación: allí figura el depósito bajo el concepto “Tarjeta Alimentar” o como un pago complementario de ANSES.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en octubre

El cronograma de pago es el mismo que el de la AUH y la AUE. Es decir, la Tarjeta Alimentar se acredita en la misma fecha que corresponde por número de DNI según el calendario oficial que ANSES publica cada mes.

Por lo tanto, no existe un calendario aparte ni es necesario hacer trámites extra para recibir el beneficio.

Compatibilidad con otros beneficios de ANSES

Uno de los puntos más consultados es si la Tarjeta Alimentar se descuenta de otros programas sociales. La respuesta es no.

La Tarjeta Alimentar es compatible con otros beneficios, como:

AUH.

Asignación por Embarazo (AUE).

Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Bonos extraordinarios que paga ANSES.

Créditos ANSES o préstamos bancarios.

Esto significa que una familia puede sumar la AUH, la Tarjeta Alimentar y otros refuerzos, elevando significativamente su ingreso mensual.

Ejemplos de ingresos familiares con Tarjeta Alimentar en octubre

Para entender el impacto de la Tarjeta Alimentar, conviene ver ejemplos concretos:

Familia con 1 hijo AUH: $93.800,77 (monto neto con la retención del 20%). Tarjeta Alimentar: $52.250. Total mensual: $146.050,77.

Familia con 2 hijos AUH: $187.601,54. Tarjeta Alimentar: $81.936. Total mensual: $269.537,54.

Familia con 3 hijos AUH: $281.402,31. Tarjeta Alimentar: $108.062. Total mensual: $389.464,31.



Si alguno de los hijos es menor de 3 años o hay una madre embarazada, se suma además el Complemento Leche de $44.230, lo que lleva los ingresos de un hogar con tres hijos a $433.694,31 en octubre.