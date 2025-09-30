Nuevo aumento de ANSES confirmado para octubre: jubilación mínima, PNC, PUAM y AUH.

Jubilación mínima : $326.304,88 más bono de $70.000, lo que lleva el ingreso final a $396.304,88 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $261.016,96 más bono de $70.000, totalizando $331.016,96 .

Pensiones No Contributivas (PNC) : $228.381,85 más bono de $70.000, con un haber definitivo de $298.381,85 .

Jubilación máxima: pasa de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.

El bono de $70.000 será abonado de manera completa a los beneficiarios que perciban la mínima. En el caso de quienes tengan ingresos superiores, el refuerzo será proporcional, hasta alcanzar los $396.304,88.

Esto implica que ningún jubilado ni pensionado que cobre la mínima percibirá menos de $396.000 en octubre, una cifra que, si bien no compensa del todo la pérdida frente a la inflación acumulada, representa un alivio parcial en la economía diaria.

ANSES_pago

La AUH y las asignaciones familiares también suben

El impacto de la movilidad previsional no se limita a jubilados y pensionados. También alcanza a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a quienes cobran asignaciones familiares (SUAF).

Los nuevos montos definidos por ANSES desde octubre de 2025 son los siguientes:

AUH por hijo menor de 18 años : $117.229,14. Se abona el 80% mensual ($93.783,31) y el 20% restante ($23.445,83) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH .

AUH por hijo con discapacidad : $381.789,19, monto que se paga en su totalidad sin retenciones.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF, tramo 1 de ingresos) : $58.572,85.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.714,27.

Esto significa que una madre con dos hijos menores que cobran AUH recibirá en octubre $187.566,62 mensuales, más la posibilidad de acceder a la Tarjeta Alimentar, que continúa vigente y se acredita en la misma cuenta bancaria.

El bono de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se aplica

El bono extraordinario de $70.000 seguirá vigente en octubre y representa un componente central en los ingresos de jubilados y pensionados. Según detalló ANSES, lo recibirán:

Jubilados y pensionados que perciban la mínima : lo cobrarán en su totalidad .

Beneficiarios con haberes superiores: lo recibirán de manera proporcional , hasta alcanzar los $396.304,88 .

Titulares de PUAM y PNC: también accederán al refuerzo en los mismos términos.

De esta manera, el Gobierno busca evitar que los ingresos previsionales queden por debajo de la línea de indigencia. Aunque los gremios de jubilados advierten que los aumentos siguen siendo insuficientes frente al costo de vida, el bono actúa como un paliativo mensual.