Previsional
ANSES
Becas Progresar
Previsional

ANSES activa uno de los pagos más esperados por los jóvenes: de qué se trata

Con la vuelta a clases, miles de estudiantes esperan la nueva inscripción a las Becas Progresar 2026: quiénes pueden anotarse, cuáles son los requisitos, cuánto se cobra por mes y cómo hacer el trámite online a través de ANSES.

Progresar 2026: requisitos

Progresar 2026: requisitos, edad, ingresos y claves para no quedar afuera

Con el inicio del ciclo lectivo en todo el país, vuelve a crecer el interés por una de las políticas educativas más importantes para los estudiantes argentinos: las Becas Progresar 2026, el programa de asistencia económica que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que cada año acompaña a millones de jóvenes para que puedan comenzar, continuar y finalizar sus estudios.

 ANSES adelanta el pago de la primera cuota estímulo de las Becas Progresar (Foto: archivo).

Aunque todavía no se oficializó la fecha de inscripción, todo indica que la nueva convocatoria se habilitaría entre marzo y abril, como ocurrió en ediciones anteriores. La expectativa es alta, sobre todo en un contexto donde el inicio de clases implica nuevos gastos en transporte, útiles, materiales y conectividad.

Becas Progresar: qué son y para qué sirven

Las Becas Progresar forman parte de una política pública orientada a garantizar la inclusión educativa y reducir la deserción escolar. A través de un aporte económico mensual, el Estado busca acompañar a los estudiantes en sus trayectorias académicas y aliviar el impacto que tienen los costos de estudiar en la economía familiar.

El objetivo del programa no es solo facilitar el acceso al sistema educativo, sino también asegurar la permanencia y la finalización de los estudios, especialmente en los sectores más vulnerables.

El dinero que se cobra mes a mes está pensado para cubrir gastos clave como:

  • Transporte

  • Material de estudio

  • Conectividad

  • Fotocopias y apuntes

  • Alimentación durante la jornada educativa

Las líneas de Becas Progresar disponibles

El programa contempla distintas líneas, adaptadas a cada etapa de formación:

  • Progresar Obligatorio

Está dirigido a quienes cursan nivel primario o secundario. Es la línea que apunta con más fuerza a evitar el abandono escolar.

  • Progresar Superior

Incluye a estudiantes de institutos terciarios y universidades.

  • Progresar Trabajo

Orientado a quienes realizan cursos de formación profesional.

  • Progresar Enfermería

Destinado a estudiantes de esta carrera considerada estratégica para el sistema de salud.

Cada una de estas líneas tiene condiciones académicas y requisitos específicos, que se actualizan en cada convocatoria.

becas progresar alerta.jpg

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2026

Si bien los criterios definitivos se conocerán cuando se publique el nuevo reglamento, en términos generales se mantienen las condiciones de años anteriores.

Edad

  • Entre 16 y 24 años para Progresar Obligatorio.

  • Hasta 30 años para el nivel superior.

  • Sin límite de edad para Progresar Enfermería.

Nacionalidad y residencia

  • Ser argentino nativo o naturalizado.

  • Los extranjeros deben acreditar dos años de residencia legal en el país y tener DNI.

Situación académica

  • Ser alumno regular en una institución educativa reconocida.

  • Cumplir con las condiciones de avance académico que exige cada línea.

Ingresos del grupo familiar

  • No deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Salud

  • Tener el esquema de vacunación completo según la edad.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026

El monto actualizado será confirmado junto con la nueva convocatoria, pero el sistema de pago mantiene una modalidad característica:

  • El 80% del haber se paga todos los meses

  • El 20% restante se retiene

Ese porcentaje retenido se liquida a fin de año, una vez que el estudiante acredita la regularidad y el cumplimiento de los objetivos académicos.

Este mecanismo se aplica principalmente en:

  • Progresar Obligatorio

  • Progresar Superior

En el caso de Progresar Trabajo y Progresar Enfermería, el esquema puede variar según la normativa vigente.

La finalidad de este sistema es vincular el cobro del beneficio con el compromiso con los estudios.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026

La inscripción es gratuita, online y sin intermediarios.

El trámite se realiza a través de las plataformas oficiales y no requiere gestores.

Paso a paso

  • Crear o validar una cuenta en Mi Argentina.

  • Ingresar a la web oficial de Progresar o a la app Progresar+.

  • Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

  • Enviar la solicitud y hacer el seguimiento del estado de inscripción.

Un punto clave es que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en las bases de ANSES, ya que esa información se cruza automáticamente para evaluar la solicitud.

Cómo y cuándo se cobra

Una vez aprobada la beca:

  • ANSES deposita el dinero en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario.

  • El calendario de pagos se organiza mes a mes.

En caso de rechazo, el sistema permite:

  • Consultar el motivo

  • Presentar un reclamo dentro de los plazos establecidos

