ANSES activa uno de los pagos más esperados por los jóvenes: de qué se trata

El dinero que se cobra mes a mes está pensado para cubrir gastos clave como:

Transporte

Material de estudio

Conectividad

Fotocopias y apuntes

Alimentación durante la jornada educativa

Las líneas de Becas Progresar disponibles

El programa contempla distintas líneas, adaptadas a cada etapa de formación:

Progresar Obligatorio

Está dirigido a quienes cursan nivel primario o secundario. Es la línea que apunta con más fuerza a evitar el abandono escolar.

Progresar Superior

Incluye a estudiantes de institutos terciarios y universidades.

Progresar Trabajo

Orientado a quienes realizan cursos de formación profesional.

Progresar Enfermería

Destinado a estudiantes de esta carrera considerada estratégica para el sistema de salud.

Cada una de estas líneas tiene condiciones académicas y requisitos específicos, que se actualizan en cada convocatoria.

becas progresar alerta.jpg

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2026

Si bien los criterios definitivos se conocerán cuando se publique el nuevo reglamento, en términos generales se mantienen las condiciones de años anteriores.

Edad

Entre 16 y 24 años para Progresar Obligatorio.

Hasta 30 años para el nivel superior.

Sin límite de edad para Progresar Enfermería.

Nacionalidad y residencia

Ser argentino nativo o naturalizado.

Los extranjeros deben acreditar dos años de residencia legal en el país y tener DNI.

Situación académica

Ser alumno regular en una institución educativa reconocida.

Cumplir con las condiciones de avance académico que exige cada línea.

Ingresos del grupo familiar

No deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Salud

Tener el esquema de vacunación completo según la edad.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026

El monto actualizado será confirmado junto con la nueva convocatoria, pero el sistema de pago mantiene una modalidad característica:

El 80% del haber se paga todos los meses

El 20% restante se retiene

Ese porcentaje retenido se liquida a fin de año, una vez que el estudiante acredita la regularidad y el cumplimiento de los objetivos académicos.

Este mecanismo se aplica principalmente en:

Progresar Obligatorio

Progresar Superior

En el caso de Progresar Trabajo y Progresar Enfermería, el esquema puede variar según la normativa vigente.

La finalidad de este sistema es vincular el cobro del beneficio con el compromiso con los estudios.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026

La inscripción es gratuita, online y sin intermediarios.

El trámite se realiza a través de las plataformas oficiales y no requiere gestores.

Paso a paso

Crear o validar una cuenta en Mi Argentina .

Ingresar a la web oficial de Progresar o a la app Progresar+ .

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Enviar la solicitud y hacer el seguimiento del estado de inscripción.

Un punto clave es que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en las bases de ANSES, ya que esa información se cruza automáticamente para evaluar la solicitud.

Cómo y cuándo se cobra

Una vez aprobada la beca:

ANSES deposita el dinero en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario .

El calendario de pagos se organiza mes a mes.

En caso de rechazo, el sistema permite: