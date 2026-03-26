ANSES actualiza la AUH y con un ingreso extra sumando hasta casi $150.000

El 20% acumulado se libera con la presentación de la Libreta AUH, requisito necesario para acreditar controles de salud y educación.

Para hijos con discapacidad, los montos son más elevados, aunque mantienen la misma lógica de pago.

Qué adicional se suma al ingreso mensual de AUH

Además del monto base, algunos titulares reciben un refuerzo que incrementa el ingreso mensual. Este adicional está dirigido a quienes tienen hijos pequeños o cumplen determinadas condiciones.

En abril, ese extra ronda los $37.821 y se acredita de manera automática junto con la asignación. No requiere inscripción previa, siempre que los datos estén actualizados.

La combinación entre la AUH y este pago adicional permite alcanzar un ingreso superior al monto base en determinados casos.

Cuánto se cobra en total con AUH y el extra en abril

Sumando el monto mensual de la AUH (80%) de aproximadamente $109.332 con el adicional de $37.821, el ingreso directo puede alcanzar cerca de $147.153 por hijo.

Este total corresponde a quienes acceden a ambos pagos en el mismo mes y refleja el impacto del aumento junto con el refuerzo vigente.

El monto final puede variar según la situación familiar y otros beneficios compatibles.

Qué condiciones revisa ANSES para pagar la AUH

Para mantener el cobro de la AUH, ANSES exige respetar límites de ingresos. El tope individual es de $2.722.595, mientras que el grupo familiar no debe superar los $5.445.190.

El organismo realiza controles periódicos y puede suspender el beneficio si detecta inconsistencias, como ingresos fuera de rango o datos desactualizados.

Por eso, es clave revisar la información en Mi ANSES y mantener los registros al día.

Cómo se define el monto final que se cobra en abril

El ingreso total no depende solo de la asignación principal. A la AUH se le pueden sumar otros beneficios, lo que impacta en el monto final acreditado cada mes.

En ese sentido, una familia con hijos pequeños puede percibir un ingreso que combine el pago mensual con adicionales, superando ampliamente el valor base.

El resultado final varía según cada situación, pero el aumento de abril y los extras disponibles son los factores que determinan cuánto se cobra efectivamente.