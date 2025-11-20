En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
buenas noticias

ANSES actualiza los haberes de jubilados y suma un refuerzo

La ANSES aplica en noviembre un refuerzo extraordinario que modifica el ingreso final de jubilados y pensionados, según confirmó el Gobierno. La medida incluye un monto adicional variable y acompañado por el último incremento por inflación.

Los jubilados ANSES recibirán en noviembre un refuerzo extraordinario que acompaña el haber mensual actualizado por inflación. El Gobierno oficializó el pago mediante un decreto que establece el funcionamiento del bono previsional, su alcance y el mecanismo que determina cuánto percibirá cada beneficiario.

De cuánto será y quiénes cobran el extra de ANSES (Foto: archivo).

El refuerzo se incorpora de manera excepcional y se ajusta según el monto del haber de cada titular del sistema previsional. La medida contempla ingresos mínimos garantizados y topes definidos para que el total quede dentro de los parámetros establecidos por el decreto vigente.

El bono se suma al aumento del 2,1% aplicado en noviembre, correspondiente a la fórmula de movilidad basada en la variación del IPC del mes anterior.

Quiénes cobran el bono ANSES de noviembre

Jubilados_ANSES
El bono de $70.000 alcanzará a tres grupos principales definidos por ANSES:

  • Jubilados y pensionados del SIPA con haberes dentro del límite fijado por el decreto.

  • Titulares de PUAM, que perciben el 80% del haber mínimo.

  • Beneficiarios de PNC, incluyendo pensiones por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y pensiones graciables.

El único requisito para acceder al refuerzo es que la prestación esté activa durante noviembre, sin suspensión al momento de la liquidación.

Cómo funciona el bono proporcional para jubilados

Aunque el monto nominal del refuerzo es de $70.000, ANSES dispuso un esquema progresivo que garantiza un ingreso total de $403.150 para quienes están alcanzados por el beneficio:

  • Quienes cobran la mínima ($333.150) reciben los $70.000 completos.

  • Quienes perciben entre $333.150 y $403.150 obtienen un bono proporcional para igualar el total.

  • Quienes superan los $403.150 no reciben el refuerzo.

Ejemplos:

  • Haber mínimo ($333.150) → Bono: $70.000 → Total: $403.150

  • Haber $370.000 → Bono: $33.150 → Total: $403.150

  • Haber $403.150 o más → Sin bono

Este mecanismo focaliza el refuerzo en los niveles previsionales más bajos.

Qué establece el decreto del bono previsional

El decreto del Poder Ejecutivo define que el bono:

  • Es no remunerativo y no genera aportes.

  • No integra el cálculo del aguinaldo, por lo que no impacta en el SAC.

  • Es una medida excepcional destinada a sostener el ingreso real tras el aumento del 2,1% aplicado en noviembre.

El objetivo es garantizar un piso de ingresos unificado para todos los titulares incluidos dentro del esquema de refuerzo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en noviembre

Con el aumento por movilidad y el refuerzo extraordinario, los montos quedan así:

  • Jubilación mínima: $333.150

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Ingreso total garantizado: $403.150

Quienes superan ese monto no acceden al bono, pero sí perciben el incremento del 2,1% correspondiente a la movilidad previsional.

Ejemplo: un haber de $500.000 pasa a aproximadamente $510.500.

Qué pasa con jubilados que superan el tope

Los titulares con haberes superiores a $403.150 quedan excluidos del refuerzo, pero mantienen el aumento por movilidad y el cobro habitual del mes. La exclusión forma parte del criterio de focalización que ANSES aplica desde principios de 2024 para dirigir los refuerzos a los niveles más bajos del sistema.

Se habló de
ANSES Jubilados
