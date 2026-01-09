ANSES actualiza los valores de la AUH y SUAF en enero 2026
ANSES y AUH enero 2026 concentran la atención por un cambio que modifica valores y organiza el nuevo calendario de pagos. El comienzo de año llega con definiciones clave para las familias beneficiarias y datos que confirman cuánto se cobra según cada caso.
ANSES marcan el comienzo del calendario de pagos de la AUH y SUAFcon actualizaciones en enero que alcanzan a millones de titulares en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos importes, la aplicación de la movilidad por IPC y las fechas de cobro organizadas por terminación de DNI. El impacto incluye a la Asignación Universal por Hijo y al Sistema Único de Asignaciones Familiares, con diferencias según la situación laboral del grupo familiar y el tipo de prestación que recibe cada hogar.
La Asignación Universal por Hijo y el SUAF continúan siendo los dos regímenes principales dentro del sistema de asignaciones familiares. Ambos mantienen requisitos específicos y contemplan montos diferenciados, con incrementos que siguen la variación de precios. Para los titulares, el dato central de enero pasa por el valor actualizado por hijo, los casos de discapacidad, las retenciones y los beneficios complementarios vigentes.
El comienzo de 2026 llega además con la confirmación del porcentaje de aumento aplicado y con la aclaración de qué prestaciones mantienen actualización y cuáles continúan con montos congelados. Los titulares también cuentan con el detalle de las fechas de cobro por terminación de documento y la posibilidad de acceder a programas complementarios vinculados a la AUH.
¿Cuánto se cobra de AUH en enero 2026 y cómo queda el monto por hijo?
En enero 2026, la AUH recibe un ajuste del 2,47% basado en la movilidad mensual vinculada al IPC. Con esta actualización, el monto total por hijo queda en $125.518. ANSES deposita mensualmente el 80%, lo que representa $100.414,40, mientras que el 20% restante ($25.103,60) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación alcanza $408.705, con un pago mensual directo de $326.964 y la misma modalidad de retención del 20%.
¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF y quién cobra cada una?
El tipo de asignación depende de la situación laboral del grupo familiar. Cobran SUAF quienes trabajan en relación de dependencia, son monotributistas o se encuentran incluidos en regímenes formales. En cambio, perciben AUH quienes están desocupados, trabajan en servicio doméstico o son monotributistas sociales. En enero 2026, en el primer tramo del SUAF, el monto por hijo es de $62.765 y el valor por hijo con discapacidad asciende a $204.361, variando según el ingreso familiar declarado.
¿Qué beneficios adicionales se suman a la AUH en enero 2026?
Además del pago mensual de la AUH, continúan los beneficios complementarios. Las familias titulares acceden a la Tarjeta Alimentar, destinada a reforzar el acceso a alimentos básicos, y al Complemento Leche del Plan de los Mil Días para niñas y niños de hasta 3 años. Ambos se acreditan de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Estos programas se liquidan en las mismas fechas que la asignación principal, siempre que el hogar cumpla los requisitos vigentes.
¿Cuándo se cobra AUH y SUAF ANSES en enero 2026 según DNI?
El cronograma de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del DNI del titular: