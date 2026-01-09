¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF y quién cobra cada una?

ANSES_embargo ANSES actualiza los valores de la AUH y SUAF en enero 2026

El tipo de asignación depende de la situación laboral del grupo familiar. Cobran SUAF quienes trabajan en relación de dependencia, son monotributistas o se encuentran incluidos en regímenes formales. En cambio, perciben AUH quienes están desocupados, trabajan en servicio doméstico o son monotributistas sociales. En enero 2026, en el primer tramo del SUAF, el monto por hijo es de $62.765 y el valor por hijo con discapacidad asciende a $204.361, variando según el ingreso familiar declarado.

¿Qué beneficios adicionales se suman a la AUH en enero 2026?

Además del pago mensual de la AUH, continúan los beneficios complementarios. Las familias titulares acceden a la Tarjeta Alimentar, destinada a reforzar el acceso a alimentos básicos, y al Complemento Leche del Plan de los Mil Días para niñas y niños de hasta 3 años. Ambos se acreditan de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Estos programas se liquidan en las mismas fechas que la asignación principal, siempre que el hogar cumpla los requisitos vigentes.

¿Cuándo se cobra AUH y SUAF ANSES en enero 2026 según DNI?

El cronograma de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del DNI del titular:

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero