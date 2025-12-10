En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES actualiza montos de AUH y SUAF en diciembre 2025

ANSES aplicó un ajuste general para diciembre 2025 que actualiza montos y topes de AUH y prestaciones de SUAF. La medida impacta en los ingresos de miles de hogares. Conocé qué cambió, quiénes siguen siendo beneficiarios y qué hacer para cobrar sin problemas.

ANSES confirmó que en diciembre 2025 la AUH y las asignaciones familiares recibirán una actualización clave. El aumento por movilidad se aplicará a todos los beneficios alcanzados, con cambios en los rangos de ingreso del grupo familiar que determinan quiénes pueden continuar recibiendo la ayuda.

El ajuste forma parte de la Resolución 361/2025, publicada recientemente, que define un incremento del 2,34 % sobre los montos vigentes. Al mismo tiempo, se recalibraron los topes y escalas —según zona y nivel de ingresos— para mantener actualizada la estructura del sistema de protección social.

¿Qué incluye la actualización de ANSES?

AUH
  • El aumento del 2,34 % para AUH, asignaciones familiares del SUAF, prenatal, maternidad y demás prestaciones vinculadas.

  • La revisión de topes: los límites de ingreso familiar para acceder al SUAF y sus asignaciones se ajustaron conforme al nuevo índice.

  • La actualización de valores mínimos y máximos según zona geográfica, garantizando uniformidad de condiciones en todo el país.

  • La oficialización del cambio mediante resolución legal válida, aplicable desde diciembre 2025.

Estos cambios buscan acompañar la inflación reciente y garantizar que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo, pero también implican que algunas familias deben revisar si siguen cumpliendo los requisitos para cobrar.

¿Quiénes mantendrán la AUH y asignaciones sin inconvenientes?

Las familias que cumplen con los requisitos habituales y cuyos ingresos del grupo familiar no superen los nuevos umbrales seguirán cobrando AUH y SUAF. En particular, están incluidos:

  • Hogares con trabajadores no registrados o informales.

  • Hogares con monotributistas habilitados.

  • Personas que estén percibiendo asignaciones familiares según los nuevos escalones.

Además, quienes completaron la documentación obligatoria (como certificados de escolaridad, salud, cargas familiares) y no hayan sufrido cambios en su situación laboral mantendrán el beneficio actualizado.

¿Qué deben hacer los titulares para asegurar el cobro en diciembre?

Para evitar sorpresas, ANSES recomienda:

  • Verificar en Mi ANSES que todos los datos del grupo familiar estén actualizados: ingresos, domicilio, DNI, estado del grupo familiar.

  • Confirmar que no se haya superado el nuevo tope de ingresos —si hubo cambios laborales recientes, pueden afectar la continuidad del beneficio.

  • Asegurar que la documentación requerida esté al día: escolaridad, controles de salud, cargas familiares, según corresponda.

  • Consultar el calendario de pagos oficial apenas se publique —las fechas dependerán de la terminación del DNI y del tipo de prestación.

Si toda la información está correcta, el cobro continuará con el nuevo monto actualizado por inflación y sin interrupciones.

¿Qué pasa si estoy fuera del nuevo rango o cambiaron mis condiciones?

Si los ingresos familiares superan el umbral que define SUAF, o si hubo un alta en relación de dependencia formal, la AUH puede ser reemplazada por una asignación contributiva. En ese caso, es necesario verificar que los datos cargados en ANSES reflejen correctamente la nueva situación laboral.

Si existe irregularidad en la documentación —falta de certificados o datos desactualizados—, el beneficio puede quedar suspendido hasta su regularización. Por eso es clave revisar los datos antes del cierre del mes.

