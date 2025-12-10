ANSES actualiza montos de AUH y SUAF en diciembre 2025

Hogares con trabajadores no registrados o informales.

Hogares con monotributistas habilitados.

Personas que estén percibiendo asignaciones familiares según los nuevos escalones.

Además, quienes completaron la documentación obligatoria (como certificados de escolaridad, salud, cargas familiares) y no hayan sufrido cambios en su situación laboral mantendrán el beneficio actualizado.

¿Qué deben hacer los titulares para asegurar el cobro en diciembre?

Para evitar sorpresas, ANSES recomienda:

Verificar en Mi ANSES que todos los datos del grupo familiar estén actualizados: ingresos, domicilio, DNI, estado del grupo familiar.

Confirmar que no se haya superado el nuevo tope de ingresos —si hubo cambios laborales recientes, pueden afectar la continuidad del beneficio.

Asegurar que la documentación requerida esté al día: escolaridad, controles de salud, cargas familiares, según corresponda.

Consultar el calendario de pagos oficial apenas se publique —las fechas dependerán de la terminación del DNI y del tipo de prestación.

Si toda la información está correcta, el cobro continuará con el nuevo monto actualizado por inflación y sin interrupciones.

¿Qué pasa si estoy fuera del nuevo rango o cambiaron mis condiciones?

Si los ingresos familiares superan el umbral que define SUAF, o si hubo un alta en relación de dependencia formal, la AUH puede ser reemplazada por una asignación contributiva. En ese caso, es necesario verificar que los datos cargados en ANSES reflejen correctamente la nueva situación laboral.

Si existe irregularidad en la documentación —falta de certificados o datos desactualizados—, el beneficio puede quedar suspendido hasta su regularización. Por eso es clave revisar los datos antes del cierre del mes.