ANSES actualiza PUAM y fija nuevos montos con bono en enero 2026

A este monto se suma un bono de $70.000, vigente por decreto. Así, el ingreso total para quienes perciben la PUAM en enero asciende a $349.439,46, combinando haber mensual y pago extraordinario.

¿Qué es la PUAM y quiénes pueden acceder en 2026?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación no contributiva destinada a personas de 65 años o más que no completaron los aportes necesarios para una jubilación ordinaria.

Para acceder se requiere:

Tener 65 años o más

No contar con los años de aportes exigidos

Residencia permanente en Argentina (20 años continuos en caso de extranjeros)

No percibir jubilaciones o pensiones contributivas en el país o en el exterior

Quienes reciben la PUAM cuentan con cobertura médica de PAMI y pueden acceder a asignaciones familiares.

¿Cómo tramitar la PUAM ante ANSES en 2026?

El trámite puede realizarse:

Presencialmente , con turno previo en oficinas de ANSES

Online, desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Se solicita documentación que acredite:

Identidad

Residencia

No cobro de otros beneficios contributivos

Tras el fin de la moratoria previsional, la PUAM se consolidó como alternativa principal para quienes llegan a los 65 años sin 30 años de aportes. Paralelamente, continúa el plan de pago de deuda previsional para quienes aún no alcanzaron la edad jubilatoria y buscan completar aportes para el futuro.

¿La PUAM es compatible con otros beneficios de ANSES?

La PUAM es compatible con:

Asignaciones familiares

Cobertura médica del PAMI

No es compatible con: