Previsional
ANSES
Pensiones
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES actualiza PUAM y fija nuevos montos con bono en enero 2026

ANSES confirma novedades para la PUAM en enero 2026 y combina aumento y bono. Las cifras actualizadas generan expectativas entre quienes acceden a esta prestación. Los detalles sobre montos, requisitos y cómo solicitarla aparecen dentro de la nota.

En enero de 2026 comienzan a regir los nuevos valores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El organismo previsional informó los montos actualizados que percibirán los titulares durante el primer mes del año, junto con el refuerzo económico que continúa vigente.

Los haberes se ajustan según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (INDEC). Este mecanismo de movilidad determina el incremento aplicado sobre la prestación y permite actualizar los ingresos de quienes reciben la PUAM. Al mismo tiempo, se mantiene el pago adicional establecido por normativa vigente.

La prestación está destinada a personas que alcanzaron la edad jubilatoria y no lograron completar los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. Se trata de un beneficio de carácter no contributivo que incluye cobertura médica y la posibilidad de percibir asignaciones familiares, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la normativa.

¿Cuánto se cobra por la PUAM con aumento y bono en enero 2026?

Para enero de 2026, ANSES fijó el haber de la PUAM en $279.439,46, cifra que representa el 80% del haber mínimo del SIPA. El valor incorpora una suba del 2,47% conforme a la movilidad mensual atada al IPC.

A este monto se suma un bono de $70.000, vigente por decreto. Así, el ingreso total para quienes perciben la PUAM en enero asciende a $349.439,46, combinando haber mensual y pago extraordinario.

¿Qué es la PUAM y quiénes pueden acceder en 2026?

image.png
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación no contributiva destinada a personas de 65 años o más que no completaron los aportes necesarios para una jubilación ordinaria.

Para acceder se requiere:

  • Tener 65 años o más

  • No contar con los años de aportes exigidos

  • Residencia permanente en Argentina (20 años continuos en caso de extranjeros)

  • No percibir jubilaciones o pensiones contributivas en el país o en el exterior

Quienes reciben la PUAM cuentan con cobertura médica de PAMI y pueden acceder a asignaciones familiares.

¿Cómo tramitar la PUAM ante ANSES en 2026?

El trámite puede realizarse:

  • Presencialmente, con turno previo en oficinas de ANSES

  • Online, desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Se solicita documentación que acredite:

  • Identidad

  • Residencia

  • No cobro de otros beneficios contributivos

Tras el fin de la moratoria previsional, la PUAM se consolidó como alternativa principal para quienes llegan a los 65 años sin 30 años de aportes. Paralelamente, continúa el plan de pago de deuda previsional para quienes aún no alcanzaron la edad jubilatoria y buscan completar aportes para el futuro.

¿La PUAM es compatible con otros beneficios de ANSES?

La PUAM es compatible con:

  • Asignaciones familiares

  • Cobertura médica del PAMI

No es compatible con:

  • Jubilaciones

  • Pensiones contributivas

  • Retiros previsionales en Argentina o en el exterior

