En el marco del esquema de movilidad mensual y conforme a lo fijado por la Resolución 349/2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026.
La entidad previsional ya definió el esquema de cobros para jubilados y pensionados con un incremento del 1,7% de referencia. La mínima rozará los $436.000 sin contar el bono. Fechas de cobro y montos proyectados.
ANSES adelanta el cronograma de pagos de octubre 2026: jubilaciones aumentan y hay nuevo calendario
En el marco del esquema de movilidad mensual y conforme a lo fijado por la Resolución 349/2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026.
Los desembolsos para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzarán de forma adelantada el jueves 8 de octubre y se extenderán hasta el jueves 29 de octubre, acompañados por una nueva actualización en los haberes motivada por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente, los haberes previsionales se ajustan mensualmente tomando como referencia directa el dato de inflación de dos meses atrás emitido por el INDEC. Para la liquidación de octubre, se aplica el IPC registrado en agosto, que arrojó una variación del 1,7%.
Debido al ajuste técnico de decimales que efectúa el organismo previsional, los valores aproximados para las prestaciones del mes quedan estimados de la siguiente manera:
Jubilación Mínima estimada: $435.920 (frente a los $428.633 aproximados del mes previo).
Jubilación Máxima estimada: cerca de los $2.930.000.
El refuerzo previsional es una suma de carácter extraordinario que no forma parte integrante del haber mensual ni se consolida en la base de cálculo de futuros aumentos.
Si bien en septiembre se abonó un tope de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, la continuidad del mismo importe para el período de octubre requiere ratificación mediante decreto del Poder Ejecutivo.
Escenario con bono ratificado: De confirmarse nuevamente el bono de $70.000, un jubilado de la mínima percibirá un ingreso total consolidado cercano a los $505.920.
Escenario sin bono: El haber bruto a liquidar será estrictamente el mínimo de $435.920.
Los pagos están segmentados entre quiénes cobran el haber mínimo y quiénes lo superan, organizados según el último dígito del Documento Nacional de Identidad.
Jubilados y Pensionados que cobran el HABER MÍNIMO:
DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre
DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre
DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre
DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre
DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre
DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre
DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre
DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre
DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre
DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre
Jubilados y Pensionados que SUPERAN el Haber Mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: Viernes 23 de octubre
DNI terminados en 2 y 3: Lunes 26 de octubre
DNI terminados en 4 y 5: Martes 27 de octubre
DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 28 de octubre
DNI terminados en 8 y 9: Jueves 29 de octubre