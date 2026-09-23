ANSES adelanta el cronograma de pagos de octubre 2026: jubilaciones aumentan y hay nuevo calendario

Jubilación Mínima estimada: $435.920 (frente a los $428.633 aproximados del mes previo).

Jubilación Máxima estimada: cerca de los $2.930.000.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre con aumento y bono

¿Qué ocurrirá con el bono extraordinario de $70.000 en octubre?

El refuerzo previsional es una suma de carácter extraordinario que no forma parte integrante del haber mensual ni se consolida en la base de cálculo de futuros aumentos.

Si bien en septiembre se abonó un tope de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, la continuidad del mismo importe para el período de octubre requiere ratificación mediante decreto del Poder Ejecutivo.

Escenario con bono ratificado: De confirmarse nuevamente el bono de $70.000, un jubilado de la mínima percibirá un ingreso total consolidado cercano a los $505.920 .

Escenario sin bono: El haber bruto a liquidar será estrictamente el mínimo de $435.920.

Calendario Oficial de Cobros de ANSES: Octubre 2026

Los pagos están segmentados entre quiénes cobran el haber mínimo y quiénes lo superan, organizados según el último dígito del Documento Nacional de Identidad.

Jubilados y Pensionados que cobran el HABER MÍNIMO:

DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre

DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre

DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre

DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre

DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre

DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre

DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre

DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre

DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre

Jubilados y Pensionados que SUPERAN el Haber Mínimo: