A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
BANCANDO

Qué decidió Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Se conoció cuál es la decisión de Juana Viale y la producción de los programas de Mirtha Legrand mientras la diva sigue internada en el Sanatorio Mater Dei.

23 sept 2026, 15:25
Qué decidió Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Qué decidió Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Qué decidió Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Qué decidió Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Juana Viale se hizo cargo de los programas de su abuela Mirtha Legrand durante el tiempo que permanece internada en el Sanatorio Mater Dei.

Lo cierto es que mientras sigue la conductora internada y evolucionando favorablemente, se conoció cuál fue la decisión de Juana y la producción con respecto a los programas del fin de semana en El Trece.

Leé también

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand confirmó cómo sigue su salud y qué pasará con su internación

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand confirmó cómo sigue su salud y qué pasará con su internación

Según comentaron en el programa Puro Show, la idea concensuada entre la nieta de la diva y la producción es que Juana siga al frente de los dos ciclos tal como lo viene haciendo durante este periodo de ausencia de Mirtha Legrand por cuestiones de salud.

“Juana va a seguir adelante de los almuerzos y las cenas del programa de Mirtha Legrand, esperando la recuperación de la reina”, señaló el conductor Matías Vázquez.

De esta manera, Juana Viale seguirá al frente del programa del sábado por la noche (La noche de Mirtha) y el domingo al mediodía (Almorzando con Juana) hasta que Mirtha regrese a la pantalla cuando se recupere por completo y pueda regresar al trabajo en televisión.

Qué dice el último parte médicos sobre la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei y el miércoles 23 de septiembre se difundió el último parte médico donde se indica de un mejoramiento diario en su salud.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”, comienza el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.

Según precisaron desde el Mater Dei, Mirtha Legrand permanecerá hospitalizada durante los próximos días como medida de control y para continuar acompañando su recuperación.

“Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, explicaron en el comunicado.

Además, tanto la familia de la conductora como los profesionales que la atienden agradecieron “los saludos y muestras de cariño” recibidos desde que se conoció su internación.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mirtha Legrand Juana Viale

Lo más visto