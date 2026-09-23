Qué decidió Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

De esta manera, Juana Viale seguirá al frente del programa del sábado por la noche (La noche de Mirtha) y el domingo al mediodía (Almorzando con Juana) hasta que Mirtha regrese a la pantalla cuando se recupere por completo y pueda regresar al trabajo en televisión.

Qué dice el último parte médicos sobre la salud de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei y el miércoles 23 de septiembre se difundió el último parte médico donde se indica de un mejoramiento diario en su salud.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”, comienza el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.

Según precisaron desde el Mater Dei, Mirtha Legrand permanecerá hospitalizada durante los próximos días como medida de control y para continuar acompañando su recuperación.

“Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”, explicaron en el comunicado.

Además, tanto la familia de la conductora como los profesionales que la atienden agradecieron “los saludos y muestras de cariño” recibidos desde que se conoció su internación.