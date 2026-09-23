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"Nosotros no somos los terroristas": la respuesta de Irán a Donald Trump

El mandatario iraní, quien no tiene el poder efectivo en su país, acusó por igual a Estados Unidos y a Israel por la crisis y guerra en Oriente Medio. Sin embargo, se mostró favorable a entablar una negociación con los representantes de Donald Trump.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La respuesta de Irán a la amenaza de Donald Trump en las Naciones Unidas. (Foto: Reuters).

La respuesta de Irán a la amenaza de Donald Trump en las Naciones Unidas. (Foto: Reuters).

"Tengo que tomar una decisión: negociar o aniquilar a Irán", dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La respuesta de Irán fue rápida durante el discurso, un día después, del mandatario de ese país, Massoud Pezeshkian, ante la ONU. Y enseguida, acusó a Estados Unidos e Israel de ser ellos los terroristas.

Leé también Trump confía en alcanzar un acuerdo con Irán mientras continúa la tregua en Medio Oriente
El presidente de Estados Unidos aseguró que existen “buenas probabilidades” de avanzar en una negociación con Teherán. (Foto: Reuters)

El presidente de Irán utilizó este miércoles su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para responder directamente a Donald Trump y presentar a su país como víctima de los ataques estadounidenses e israelíes. Comenzó su intervención mostrando fotografías del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei y de más de 150 niños que, según denunció, murieron durante los primeros días del conflicto en el ataque contra una escuela de Minab. El mandatario afirmó que las víctimas eran civiles que no habían cometido ningún crimen y responsabilizó a Estados Unidos e Israel por los ataques.

“Nosotros somos víctimas del terrorismo”

Uno de los momentos centrales del discurso ocurrió cuando Pezeshkian respondió a las acusaciones formuladas previamente por Trump contra Irán. “Ayer Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas, somos víctimas del terrorismo”, sostuvo el presidente iraní, quien acusó a Washington e Israel de haber atacado su territorio y de no respetar las normas del derecho internacional.

La delegación estadounidense abandonó la sala durante el comienzo de la intervención, en una reacción directa a las acusaciones formuladas por el mandatario iraní. Pezeshkian también cuestionó las sanciones y la presión internacional sobre Teherán. Afirmó que las amenazas no conseguirán que Irán se someta y sostuvo que la resistencia de su país aumentará frente a las presiones de Washington.

La advertencia sobre el estrecho de Ormuz

Otro de los ejes del discurso fue el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo y uno de los puntos centrales del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El presidente iraní cuestionó que otros países puedan beneficiarse de la navegación por el estrecho mientras su nación enfrenta restricciones sobre su propio acceso. Según el mandatario, las flotas extranjeras y el traslado de armas a través de esa vía marítima contribuyen a prolongar el conflicto.

Antes de la guerra, por el estrecho de Ormuz transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializado a nivel mundial, por lo que cualquier interrupción prolongada tiene consecuencias sobre los mercados energéticos internacionales.

Pezeshkian: "Una puerta abierta la puerta al diálogo"

Trump y Pezshkian se acusaron mutuamente de terroristas, pero pese a ello, no cerraron la puerta para una negociación. De hecho, funcionarios de ambos países se encontraron en Nueva York. Por eso, pese al tono confrontativo de buena parte de su discurso, el presidente iraní aseguró que Teherán está dispuesto a negociar. Su condición fue que las conversaciones no estén acompañadas por amenazas militares ni por lo que definió como el “lenguaje de la fuerza”.

Estamos preparados para el diálogo, la diplomacia y las negociaciones”, afirmó pero recordó que Irán no aceptará rendirse frente a las presiones estadounidenses.

El discurso volvió a poner frente a frente las posiciones de Trump y Pezeshkian en la ONU. Mientras el presidente estadounidense defendió la ofensiva contra Irán y planteó la posibilidad de una escalada mayor si no existe un acuerdo, el mandatario iraní combinó la denuncia contra Washington e Israel con un llamado a la diplomacia.

La intervención dejó así un mensaje doble: Irán no plantea capitular ante las amenazas estadounidenses, pero mantiene abierta la posibilidad de una negociación para intentar poner fin a la guerra.

Desarrollo nuclear o bombas atómicas

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que su país está dispuesto a ofrecer garantías a la comunidad internacional para demostrar que no busca desarrollar armas nucleares, aunque advirtió que Teherán no aceptará renunciar a su derecho a utilizar tecnología nuclear con fines pacíficos.

La declaración fue realizada durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos e Israel y después de meses de enfrentamientos militares.

Pezeshkian sostuvo que Irán ya había expresado anteriormente su disposición a demostrar que su programa nuclear no tiene objetivos militares y reiteró esa posición ante los líderes internacionales.

No queremos armas nucleares, pero tampoco aceptaremos limitaciones a nuestra tecnología nuclear pacífica”, afirmó el mandatario iraní, quien defendió el derecho de su país a desarrollar un programa nuclear destinado a la producción de energía y otros usos civiles. Otra respuesta clara a Trump quien defendió los ataques sobre Irán para destruir su capacidad militar: "Irán jamás tendrá armas nucleares", dijo también como orador en la ONU.

Irán cuestionó las exigencias sobre su programa nuclear

Durante su intervención, Pezeshkian cuestionó las presiones internacionales sobre Teherán y puso el foco especialmente en Israel. El presidente iraní señaló que Israel posee armas nucleares, no forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y, según su denuncia, no está sometido al mismo régimen de inspecciones que Irán.

No hay armas nucleares en Irán, pero los inspectores están en Irán”, sostuvo Pezeshkian al reclamar que los países sean sometidos a los mismos criterios internacionales.

El mandatario afirmó que su Gobierno está dispuesto a asumir sus responsabilidades y negociar un acuerdo que permita garantizar el carácter pacífico de su programa nuclear, pero rechazó cualquier entendimiento que implique abandonar completamente el enriquecimiento de uranio con fines civiles.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Tensión ONU: El presidente de Irán acusó a EE.UU. e Israel de ser terroristas y víctimas.
  • Respuesta de Trump: La delegación estadounidense abandonó la sala durante el discurso iraní.
  • Diálogo abierto: Irán se mostró dispuesto a negociar si no hay amenazas militares o de fuerza.
Resumen generado por Thinkindot AI
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