El momento en el que clientes de un banco golpearon y retuvieron a un ladrón tras un intento de robo

En medio de la pelea, dos de los delincuentes lograron salir del banco y escaparon en una camioneta. El tercer integrante de la banda quedó dentro de la sucursal y fue reducido por los clientes.

El video del delincuente reducido por los clientes

Un testigo grabó la secuencia dentro del banco. En las imágenes se observa al sospechoso tirado en el piso mientras varias personas lo rodean.

Durante la situación, algunos clientes golpearon al delincuente mientras uno de los presentes pide que le den trompadas. Además, las personas que intervinieron lograron recuperar un arma que habría sido utilizada durante el intento de robo.

Minutos después, la Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 y se llevó detenido al sospechoso, que permanecía dentro de la sucursal bajo custodia.

Investigan cuál era el objetivo de los delincuentes

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la sucursal y de las calles cercanas para identificar y localizar a los dos integrantes de la banda que consiguieron escapar.

Además, buscan determinar si los delincuentes tenían como objetivo el banco o si el ataque estaba dirigido específicamente contra el cliente que se encontraba realizando un depósito.