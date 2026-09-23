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El momento en el que clientes de un banco golpearon y retuvieron a un ladrón tras un intento de robo

Tres delincuentes participaron del asalto en una sucursal bancaria de Ramos Mejía. Dos de los sospechosos escaparon en una camioneta.

Tres delincuentes protagonizaron un intento de robo armado en una sucursal bancaria de Ramos Mejía

Tres delincuentes protagonizaron un intento de robo armado en una sucursal bancaria de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Tres delincuentes protagonizaron un intento de robo armado en una sucursal bancaria de Ramos Mejía, partido de La Matanza, este miércoles poco antes de las 12. Durante el asalto se efectuaron al menos cinco disparos dentro del banco, aunque no se registraron personas heridas. Clientes lograron reducir a uno de los sospechosos, mientras que sus dos cómplices escaparon en una camioneta.

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El episodio ocurrió en la sucursal del banco Galicia ubicada en San Martín y Villegas. De acuerdo con el relato de los testigos, dos delincuentes ingresaron al establecimiento y un tercer integrante del grupo permaneció afuera para actuar como campana.

El asalto y los disparos dentro del banco

Los delincuentes comenzaron a amenazar a los clientes con un arma. En ese momento, uno de los presentes fue interceptado mientras realizaba una operación en el cajero.

la Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 y se llevó detenido al sospechoso, que permanecía dentro de la sucursal bajo custodia. (Foto: Policía bonaerense)

la Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 y se llevó detenido al sospechoso, que permanecía dentro de la sucursal bajo custodia. (Foto: Policía bonaerense)

La situación derivó en un enfrentamiento entre los asaltantes y varias personas que se encontraban dentro de la sucursal. Durante el forcejeo se efectuaron al menos cinco disparos, aunque ninguno de los presentes resultó herido.

En medio de la pelea, dos de los delincuentes lograron salir del banco y escaparon en una camioneta. El tercer integrante de la banda quedó dentro de la sucursal y fue reducido por los clientes.

El video del delincuente reducido por los clientes

Un testigo grabó la secuencia dentro del banco. En las imágenes se observa al sospechoso tirado en el piso mientras varias personas lo rodean.

Durante la situación, algunos clientes golpearon al delincuente mientras uno de los presentes pide que le den trompadas. Además, las personas que intervinieron lograron recuperar un arma que habría sido utilizada durante el intento de robo.

Minutos después, la Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 y se llevó detenido al sospechoso, que permanecía dentro de la sucursal bajo custodia.

Investigan cuál era el objetivo de los delincuentes

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la sucursal y de las calles cercanas para identificar y localizar a los dos integrantes de la banda que consiguieron escapar.

Además, buscan determinar si los delincuentes tenían como objetivo el banco o si el ataque estaba dirigido específicamente contra el cliente que se encontraba realizando un depósito.

En pocas palabras

  • Robo frustrado: Tres delincuentes intentaron asaltar un banco en Ramos Mejía, efectuando disparos.
  • Clientes actuaron: Los presentes redujeron a uno de los asaltantes mientras sus cómplices huyeron.
  • Sin heridos: A pesar de los disparos, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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