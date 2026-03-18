ANSES adelanta pagos a jubilados por los feriados de marzo: quiénes cobran antes y cómo queda el calendario

La modificación, aunque puntual, generó atención entre los beneficiarios, especialmente entre quienes perciben haberes superiores al mínimo, ya que son los principales alcanzados por el cambio.

Quiénes cobran antes: el grupo alcanzado por el adelanto

La reprogramación afecta directamente a jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuyos documentos terminan en 0 y 1.

En lugar de cobrar el lunes 23, como estaba previsto originalmente, estos beneficiarios recibirán el depósito el viernes 20 de marzo, adelantando así varios días su acreditación.

Pero no serán los únicos en percibir dinero ese día. También cobrarán:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 9

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminado en 0 y 1 (adelantados)

Esto genera una jornada de pagos particularmente cargada, con dos grupos distintos confluyendo en la misma fecha.

La resolución que fija el calendario anual

El cronograma original había sido establecido meses atrás mediante la Resolución 349/2025 de la ANSES, publicada en noviembre del año anterior. Allí se detallaban todas las fechas de pago correspondientes a 2026.

En ese documento, el lunes 23 de marzo figuraba como día de cobro para jubilados con haberes superiores al mínimo y DNI finalizados en 0 y 1. Sin embargo, las decisiones administrativas posteriores obligaron a ajustar ese esquema.

Aunque estos cambios pueden parecer menores, son habituales cuando los calendarios coinciden con feriados o jornadas no laborables, ya que el sistema bancario no procesa pagos en esas fechas.

Cuánto cobran los jubilados en marzo tras el aumento

Además del cambio en las fechas, marzo trae consigo una actualización en los haberes. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un incremento del 2,88%, en línea con el nuevo esquema de movilidad.

Con esta actualización:

La jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, alcanza los $439.600,88

La jubilación máxima se ubica en $2.487.063,95

Para quienes perciben ingresos por debajo del umbral establecido, el Estado continúa otorgando un bono proporcional que permite alcanzar el monto mínimo garantizado.

Este refuerzo sigue siendo clave en un contexto inflacionario donde los ingresos fijos pierden poder adquisitivo con rapidez.

El rol del nuevo sistema de movilidad

El ajuste de marzo responde al mecanismo vigente establecido por el Decreto 274/24, que modificó la fórmula de actualización de haberes.

Desde su implementación, los aumentos:

Se aplican todos los meses

Se calculan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Toman como referencia el dato de inflación de dos meses previos

Este esquema busca acompañar de manera más dinámica la evolución de los precios, aunque en la práctica su impacto sigue siendo motivo de debate entre especialistas y sectores afectados.

Calendario completo de pagos: quién cobra y cuándo

A pesar de los cambios puntuales, el resto del cronograma se mantiene según lo previsto. A continuación, el detalle actualizado:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo (adelantado)

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

De este modo, el cronograma logra reacomodarse sin afectar significativamente el flujo general de pagos, aunque con algunos ajustes que requieren atención por parte de los beneficiarios.

El impacto del cambio: organización y expectativas

Si bien el adelanto puede interpretarse como una ventaja para quienes cobran antes, también implica una modificación en la planificación financiera de muchos jubilados.

Para algunos, recibir el dinero antes permite anticipar gastos o cubrir necesidades urgentes, especialmente en un contexto económico complejo. Para otros, sin embargo, puede generar desfasajes si el ingreso debe administrarse por más tiempo hasta el próximo cobro.

En cualquier caso, desde ANSES recomiendan a los beneficiarios:

Verificar sus fechas de cobro según terminación de DNI

Consultar los canales oficiales antes de concurrir a entidades bancarias

Utilizar medios digitales para evitar aglomeraciones

Un sistema en constante ajuste

Los cambios en el calendario de pagos reflejan una característica habitual del sistema previsional argentino: su capacidad de adaptación ante variables externas, como feriados, medidas gubernamentales o condiciones operativas.

Aunque la modificación de marzo es puntual, evidencia cómo factores aparentemente menores pueden impactar en la dinámica de cobros de millones de personas.

En este contexto, mantenerse informado resulta clave. La actualización permanente de fechas, montos y condiciones forma parte de una realidad que exige atención constante por parte de los jubilados y pensionados.