ANSES agosto 2025: cuánto cobra una familia con AUH y beneficios extra

Previsional
ANSES
agosto
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES aplica un nuevo aumento en AUH y mantiene beneficios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en agosto 2025. Los montos finales sorprenden y suman miles de pesos más a los ingresos mensuales.

En agosto 2025, ANSES confirmó un incremento del 1,6% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que eleva el monto mensual a $111.140 por hijo. De este total, las familias reciben $88.912 en mano, mientras que el 20% restante ($22.228) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH 2024, trámite que puede realizarse en cualquier momento vía Mi ANSES.

El aumento también impacta en la AUH por discapacidad, con un monto actualizado de $358.545 por hijo, de los cuales se abonan directamente $286.836, quedando retenidos $71.709. Esta medida busca reforzar los ingresos de hogares con mayores gastos por cuidados especiales.

A estos montos se suman beneficios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que en conjunto pueden elevar significativamente el ingreso mensual de las familias.

Tarjeta Alimentar agosto 2025: cuánto se cobra por hijo

image.png
La Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano, se mantiene sin cambios en agosto y se acredita junto con la AUH en la misma cuenta bancaria. Los montos vigentes son:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.

  • $81.936 para familias con 2 hijos.

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos.

Este beneficio no requiere inscripción adicional: se otorga automáticamente a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años o con discapacidad.

Complemento Leche: el extra que se suma sin trámites

El Complemento Leche, parte del Plan de los 1000 Días, otorga en agosto 2025 $42.162 por hijo a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años. El pago se realiza de forma automática junto con la prestación principal, sin necesidad de trámites adicionales.

Ejemplo de ingreso total para una familia con AUH y Tarjeta Alimentar

Una familia con 2 hijos menores de 3 años, beneficiaria de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, en agosto 2025 puede recibir:

  • AUH: $177.824 (80% en mano)

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Complemento Leche: $84.324

Total mensual estimado: $344.084.

