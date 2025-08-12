ANSES agosto 2025: cuánto cobra una familia con AUH y beneficios extra

-
$52.250 para familias con 1 hijo.
-
$81.936 para familias con 2 hijos.
-
$108.062 para familias con 3 o más hijos.
Este beneficio no requiere inscripción adicional: se otorga automáticamente a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años o con discapacidad.
Complemento Leche: el extra que se suma sin trámites
El Complemento Leche, parte del Plan de los 1000 Días, otorga en agosto 2025 $42.162 por hijo a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años. El pago se realiza de forma automática junto con la prestación principal, sin necesidad de trámites adicionales.
Ejemplo de ingreso total para una familia con AUH y Tarjeta Alimentar
Una familia con 2 hijos menores de 3 años, beneficiaria de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, en agosto 2025 puede recibir:
-
AUH: $177.824 (80% en mano)
-
Tarjeta Alimentar: $81.936
-
Complemento Leche: $84.324
Total mensual estimado: $344.084.