Los jubilados de ANSES recibirán en abril de 2026 un aumento del 2,9%, en línea con la inflación informada por el INDEC. Este ajuste impacta en todos los haberes del sistema previsional.
Los jubilados de ANSES tendrán un nuevo ajuste en abril 2026 tras el dato del INDEC. El incremento se combina con un bono vigente y modifica el ingreso mensual que reciben los beneficiarios.
ANSES ajusta jubilaciones en abril y así queda el haber final
Los jubilados de ANSES recibirán en abril de 2026 un aumento del 2,9%, en línea con la inflación informada por el INDEC. Este ajuste impacta en todos los haberes del sistema previsional.
Con la actualización, el valor de la jubilación mínima se incrementa respecto de marzo. A esto se suma un bono extraordinario que continúa vigente y eleva el ingreso mensual de quienes perciben los montos más bajos.
El resultado final que cobran los beneficiarios depende de la combinación entre el haber actualizado y este refuerzo adicional, que se liquida automáticamente junto con el pago mensual.
Con la suba del 2,9%, la jubilación mínima pasa a un valor estimado de $380.286.
Este monto corresponde al haber sin adicionales y surge de la aplicación del índice de inflación sobre los valores vigentes en marzo.
El esquema actual establece actualizaciones mensuales en función del IPC, lo que determina los ingresos previsionales mes a mes.
El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en abril para quienes cobran la jubilación mínima.
Con este refuerzo, el ingreso total asciende a aproximadamente $450.286 en el cuarto mes del año.
En el caso de haberes superiores, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por el Gobierno.
El aumento también alcanza a las pensiones que administra ANSES.
Los valores estimados son:
PUAM: $304.243, con bono llega a $378.314
Pensiones No Contributivas: $266.170, con bono $340.289
Madres de 7 hijos: $380.312, con bono $454.359
Estos montos reflejan el impacto del ajuste mensual junto con el refuerzo extraordinario.
Las actualizaciones se determinan a partir de la inflación mensual publicada por el INDEC.
El índice se aplica directamente sobre los haberes, lo que genera incrementos periódicos a lo largo del año.
Este mecanismo define tanto las jubilaciones como las pensiones que paga el sistema previsional.