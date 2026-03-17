Este monto corresponde al haber sin adicionales y surge de la aplicación del índice de inflación sobre los valores vigentes en marzo.

El esquema actual establece actualizaciones mensuales en función del IPC, lo que determina los ingresos previsionales mes a mes.

Cómo impacta el bono en el ingreso total

Jubilados_marzo ANSES ajusta jubilaciones en abril y así queda el haber final

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en abril para quienes cobran la jubilación mínima.

Con este refuerzo, el ingreso total asciende a aproximadamente $450.286 en el cuarto mes del año.

En el caso de haberes superiores, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por el Gobierno.

Qué pasa con las pensiones en abril 2026

El aumento también alcanza a las pensiones que administra ANSES.

Los valores estimados son:

PUAM: $304.243, con bono llega a $378.314

Pensiones No Contributivas: $266.170, con bono $340.289

Madres de 7 hijos: $380.312, con bono $454.359

Estos montos reflejan el impacto del ajuste mensual junto con el refuerzo extraordinario.

Cómo se calculan los aumentos previsionales

Las actualizaciones se determinan a partir de la inflación mensual publicada por el INDEC.

El índice se aplica directamente sobre los haberes, lo que genera incrementos periódicos a lo largo del año.

Este mecanismo define tanto las jubilaciones como las pensiones que paga el sistema previsional.