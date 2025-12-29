En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
Previsional

Atención beneficiarios ANSES: nuevas fechas de pago y montos con AUMENTO desde enero

Con aumento, bono confirmado y nuevas fechas por DNI, ANSES reordenó los pagos de enero 2026. Jubilados, pensionados, AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas ya pueden consultar cuándo y cuánto cobran.

El comienzo de 2026 llega con cambios clave para millones de beneficiarios de la ANSES. El organismo previsional confirmó el nuevo calendario de pagos de enero, junto con un aumento del 2,47% en los haberes, en línea con la inflación de noviembre de 2025, y ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran los ingresos más bajos.

Leé también ANSES, con aumentos y fechas para jubilados y AUH: el calendario confirmado de enero 2026
ANSES confirmó las fechas de pago para enero de 2026 (Foto: archivo).

La actualización alcanza a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y trabajadores que perciben Asignaciones Familiares (SUAF). A continuación, todos los montos actualizados y las fechas de cobro según la terminación del DNI.

Aumento ANSES enero 2026: de cuánto es y a quiénes alcanza

Tal como establece el Decreto 274/2024, las prestaciones sociales se actualizan de manera mensual según la inflación de dos meses atrás. En este caso, el ajuste de enero 2026 toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre 2025, que arrojó un incremento del 2,47%.

Este aumento impacta directamente en:

  • Jubilaciones y pensiones

  • Pensiones No Contributivas

  • AUH

  • Asignaciones Familiares (SUAF)

Además, el Gobierno nacional confirmó que continúa el bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes mínimos.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026

Con el aumento del 2,47% y la suma del bono extraordinario, los haberes quedan conformados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.299,32

    ($349.299,32 de haber + $70.000 de bono)

  • Jubilación máxima: $2.350.453,70

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $349.439,45

    ($279.439,45 + bono de $70.000)

  • PNC por invalidez o vejez: $314.509,52

    ($244.509,52 + bono de $70.000)

  • PNC para madres de siete hijos: $419.299,32

    ($349.299,32 + bono de $70.000)

El bono se paga de forma automática y no requiere trámite previo.

ANSES_AUH

Calendario de pagos ANSES enero 2026 para jubilados y pensionados

La ANSES informó que los haberes se acreditarán según el nivel de ingresos y la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

  • 1: lunes 12 de enero

  • 2: martes 13 de enero

  • 3: miércoles 14 de enero

  • 4: jueves 15 de enero

  • 5: viernes 16 de enero

  • 6: lunes 19 de enero

  • 7: martes 20 de enero

  • 8: miércoles 21 de enero

  • 9: jueves 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

  • 2 y 3: lunes 26 de enero

  • 4 y 5: martes 27 de enero

  • 6 y 7: miércoles 28 de enero

  • 8 y 9: jueves 29 de enero

AUH enero 2026: montos actualizados con aumento

Con la suba del 2,47%, los valores brutos de la Asignación Universal por Hijo quedan establecidos en:

  • AUH por hijo: $125.524

  • AUH por hijo con discapacidad: $408.705

Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% del monto y retiene el 20% restante, que se cobra una vez presentada la Libreta AUH.

SUAF enero 2026: cuánto se cobra según los ingresos del grupo familiar

Las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) también se actualizan en enero y los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

SUAF por hijo

  • IGF hasta $948.361: $62.764

  • IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $42.336

  • IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $25.607

  • IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $13.211

SUAF por hijo con discapacidad

  • IGF hasta $948.361: $204.362

  • IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $144.577

  • IGF desde $1.390.864,01: $91.243

Cómo consultar fecha y lugar de cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago ingresando a:

  • Mi ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social)

  • La app oficial de ANSES

  • El sitio web del organismo

Allí también se puede consultar el detalle del haber, descuentos aplicados y lugar de cobro asignado.

