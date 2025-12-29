Atención beneficiarios ANSES: nuevas fechas de pago y montos con AUMENTO desde enero
Con aumento, bono confirmado y nuevas fechas por DNI, ANSES reordenó los pagos de enero 2026. Jubilados, pensionados, AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas ya pueden consultar cuándo y cuánto cobran.
Atención beneficiarios ANSES: nuevas fechas de pago y montos con AUMENTO desde enero
El comienzo de 2026 llega con cambios clave para millones de beneficiarios de la ANSES. El organismo previsional confirmó el nuevo calendario de pagos de enero, junto con un aumento del 2,47% en los haberes, en línea con la inflación de noviembre de 2025, y ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran los ingresos más bajos.
La actualización alcanza a jubilados y pensionados del SIPA, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y trabajadores que perciben Asignaciones Familiares (SUAF). A continuación, todos los montos actualizados y las fechas de cobro según la terminación del DNI.
Aumento ANSES enero 2026: de cuánto es y a quiénes alcanza
Tal como establece el Decreto 274/2024, las prestaciones sociales se actualizan de manera mensual según la inflación de dos meses atrás. En este caso, el ajuste de enero 2026 toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre 2025, que arrojó un incremento del 2,47%.
Este aumento impacta directamente en:
Jubilaciones y pensiones
Pensiones No Contributivas
AUH
Asignaciones Familiares (SUAF)
Además, el Gobierno nacional confirmó que continúa el bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes mínimos.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026
Con el aumento del 2,47% y la suma del bono extraordinario, los haberes quedan conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $419.299,32
($349.299,32 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima: $2.350.453,70
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $349.439,45
($279.439,45 + bono de $70.000)
PNC por invalidez o vejez: $314.509,52
($244.509,52 + bono de $70.000)
PNC para madres de siete hijos: $419.299,32
($349.299,32 + bono de $70.000)
El bono se paga de forma automática y no requiere trámite previo.
Calendario de pagos ANSES enero 2026 para jubilados y pensionados
La ANSES informó que los haberes se acreditarán según el nivel de ingresos y la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
1: lunes 12 de enero
2: martes 13 de enero
3: miércoles 14 de enero
4: jueves 15 de enero
5: viernes 16 de enero
6: lunes 19 de enero
7: martes 20 de enero
8: miércoles 21 de enero
9: jueves 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
2 y 3: lunes 26 de enero
4 y 5: martes 27 de enero
6 y 7: miércoles 28 de enero
8 y 9: jueves 29 de enero
AUH enero 2026: montos actualizados con aumento
Con la suba del 2,47%, los valores brutos de la Asignación Universal por Hijo quedan establecidos en:
AUH por hijo: $125.524
AUH por hijo con discapacidad: $408.705
Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% del monto y retiene el 20% restante, que se cobra una vez presentada la Libreta AUH.
SUAF enero 2026: cuánto se cobra según los ingresos del grupo familiar
Las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) también se actualizan en enero y los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
SUAF por hijo
IGF hasta $948.361: $62.764
IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $42.336
IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $25.607
IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $13.211
SUAF por hijo con discapacidad
IGF hasta $948.361: $204.362
IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $144.577
IGF desde $1.390.864,01: $91.243
Cómo consultar fecha y lugar de cobro en Mi ANSES
Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago ingresando a:
Mi ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social)
La app oficial de ANSES
El sitio web del organismo
Allí también se puede consultar el detalle del haber, descuentos aplicados y lugar de cobro asignado.