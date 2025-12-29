Atención beneficiarios ANSES: nuevas fechas de pago y montos con AUMENTO desde enero

Jubilaciones y pensiones

Pensiones No Contributivas

AUH

Asignaciones Familiares (SUAF)

Además, el Gobierno nacional confirmó que continúa el bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes mínimos.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026

Con el aumento del 2,47% y la suma del bono extraordinario, los haberes quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.299,32 ($349.299,32 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.350.453,70

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $349.439,45 ($279.439,45 + bono de $70.000)

PNC por invalidez o vejez: $314.509,52 ($244.509,52 + bono de $70.000)

PNC para madres de siete hijos: $419.299,32 ($349.299,32 + bono de $70.000)

El bono se paga de forma automática y no requiere trámite previo.

ANSES_AUH

Calendario de pagos ANSES enero 2026 para jubilados y pensionados

La ANSES informó que los haberes se acreditarán según el nivel de ingresos y la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

1: lunes 12 de enero

2: martes 13 de enero

3: miércoles 14 de enero

4: jueves 15 de enero

5: viernes 16 de enero

6: lunes 19 de enero

7: martes 20 de enero

8: miércoles 21 de enero

9: jueves 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

2 y 3: lunes 26 de enero

4 y 5: martes 27 de enero

6 y 7: miércoles 28 de enero

8 y 9: jueves 29 de enero

AUH enero 2026: montos actualizados con aumento

Con la suba del 2,47%, los valores brutos de la Asignación Universal por Hijo quedan establecidos en:

AUH por hijo: $125.524

AUH por hijo con discapacidad: $408.705

Como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% del monto y retiene el 20% restante, que se cobra una vez presentada la Libreta AUH.

SUAF enero 2026: cuánto se cobra según los ingresos del grupo familiar

Las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) también se actualizan en enero y los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

SUAF por hijo

IGF hasta $948.361: $62.764

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $42.336

IGF entre $1.390.864,01 y $1.605.800: $25.607

IGF entre $1.605.800,01 y $5.022.048: $13.211

SUAF por hijo con discapacidad

IGF hasta $948.361: $204.362

IGF entre $948.361,01 y $1.390.864: $144.577

IGF desde $1.390.864,01: $91.243

Cómo consultar fecha y lugar de cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago ingresando a:

Mi ANSES (con CUIL y Clave de la Seguridad Social)

La app oficial de ANSES

El sitio web del organismo

Allí también se puede consultar el detalle del haber, descuentos aplicados y lugar de cobro asignado.