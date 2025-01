ANSES alertó sobre un importante trámite para miles de beneficiarios

Como bien se explica en el comunicado del organismo, la certificación negativa “sirve para acreditar que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones de ANSES ni programas sociales”.

Se utiliza para realizar varios trámites ante organismos privados u oficiales y funciona como comprobante para que quienes no tengan ingresos formales puedan acceder a subsidios y programas sociales.

Cómo solicitar la Certificación Negativa de ANSES

Este comprobante se puede solicitar a través de la app Mi ANSES, a la que se debe ingresar el CUIL, la Clave de Seguridad Social y el período por el que se necesita el certificado. Por otro lado, también se puede hacer en la web del organismo, pero no es necesario presentar la clave.

El sistema crea el documento automáticamente, lo que facilita el trámite y permite a quienes estén en situación de vulnerabilidad a acceder a servicios públicos. No requiere firma o sello del personal del organismo y tiene una validez de 30 días, por lo que para utilizarlo fuera del plazo se debe realizar la solicitud nuevamente.