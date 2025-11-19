ANSES amplía beneficios y descuentos para jubilados: cómo funcionan y dónde comprar
Los beneficios ANSES para jubilados incorporan nuevas actualizaciones que amplían los descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y comercios esenciales.
Los beneficios ANSES para jubilados sumaron actualizaciones que amplían los descuentos, los comercios adheridos y la red de cobertura nacional. El programa funciona como un sistema automático de ahorro que no requiere inscripción previa y permite obtener rebajas directas pagando con la tarjeta de débito asociada a los haberes.
Según ANSES, los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones acceden hoy a un esquema de reintegros y promociones que se integra con acuerdos bancarios. El mecanismo opera en más de 7.000 comercios y se orienta a reducir el gasto cotidiano en rubros esenciales como supermercados, farmacias, perfumerías y ópticas.
El organismo detalla que los descuentos pueden alcanzar el 20%, dependiendo del comercio y del rubro, y que se aplican de manera automática en cajas. Además, los bancos suman beneficios propios que elevan los topes de devolución y permiten obtener rendimientos diarios sobre saldos acreditados.
Cómo funcionan los descuentos y reintegros para jubilados ANSES
El programa Beneficios ANSES aplica descuentos desde el 10% y hasta el 20%, según el comercio y el tipo de producto. Para acceder, los beneficiarios deben abonar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación, pensión o asignación, lo que habilita el descuento automático en la línea de cajas.
Los comercios adheridos incluyen supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y negocios barriales, lo que permite que jubilados y pensionados accedan a los beneficios sin importar su ubicación geográfica. La red se complementa con reintegros adicionales que ofrecen distintas entidades financieras.
Qué descuentos ofrecen los bancos a jubilados que cobran por ANSES
Algunos bancos ofrecen beneficios adicionales para quienes cobran su haber previsional a través de sus cuentas.
En Banco Nación, los jubilados acceden a:
Reintegro extra del 5%
Tope semanal: $5.000
Tope mensual: $20.000
Los reintegros se aplican comprando en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, utilizando BNA+ MODO con tarjeta de débito o crédito.
En Banco Galicia, los titulares reciben:
Hasta 25% de descuento
3 cuotas sin interés
Tope mensual de $20.000 en supermercados
Tope mensual de $12.000 en farmacias y ópticas
Los beneficios se aplican abonando con tarjetas Galicia en comercios adheridos.
Cómo es el sistema de cuentas remuneradas para jubilados
El programa también contempla la posibilidad de obtener rendimientos diarios sobre el dinero
acreditado en las cuentas de los beneficiarios.
En Banco Nación, los rendimientos se aplican hasta un máximo de $500.000 de saldo.
En Banco Galicia (FIMA), la cuenta no tiene tope de saldo para la generación de intereses.
Las tasas nominales anuales (TNA) se actualizan periódicamente según cada entidad y pueden consultarse en canales oficiales.
Dónde se encuentran los comercios adheridos al programa ANSES
Los más de 7.000 comercios adheridos al programa incluyen supermercados de cadena, farmacias, perfumerías, ópticas, negocios barriales y locales de productos esenciales. La distribución federal garantiza que incluso quienes viven en localidades pequeñas o zonas alejadas puedan acceder a los beneficios.
Los descuentos se aplican de manera automática al realizar el pago, y no requieren trámites ni gestiones en ANSES o en las entidades bancarias.