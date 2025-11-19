ANSES amplía beneficios y descuentos para jubilados: cómo funcionan y dónde comprar

Los comercios adheridos incluyen supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y negocios barriales, lo que permite que jubilados y pensionados accedan a los beneficios sin importar su ubicación geográfica. La red se complementa con reintegros adicionales que ofrecen distintas entidades financieras.

Qué descuentos ofrecen los bancos a jubilados que cobran por ANSES

Algunos bancos ofrecen beneficios adicionales para quienes cobran su haber previsional a través de sus cuentas.

En Banco Nación, los jubilados acceden a:

Reintegro extra del 5%

Tope semanal: $5.000

Tope mensual: $20.000

Los reintegros se aplican comprando en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, utilizando BNA+ MODO con tarjeta de débito o crédito.

En Banco Galicia, los titulares reciben:

Hasta 25% de descuento

3 cuotas sin interés

Tope mensual de $20.000 en supermercados

Tope mensual de $12.000 en farmacias y ópticas

Los beneficios se aplican abonando con tarjetas Galicia en comercios adheridos.

Cómo es el sistema de cuentas remuneradas para jubilados

El programa también contempla la posibilidad de obtener rendimientos diarios sobre el dinero

acreditado en las cuentas de los beneficiarios.

En Banco Nación, los rendimientos se aplican hasta un máximo de $500.000 de saldo.

En Banco Galicia (FIMA), la cuenta no tiene tope de saldo para la generación de intereses.

Las tasas nominales anuales (TNA) se actualizan periódicamente según cada entidad y pueden consultarse en canales oficiales.

Dónde se encuentran los comercios adheridos al programa ANSES

Los más de 7.000 comercios adheridos al programa incluyen supermercados de cadena, farmacias, perfumerías, ópticas, negocios barriales y locales de productos esenciales. La distribución federal garantiza que incluso quienes viven en localidades pequeñas o zonas alejadas puedan acceder a los beneficios.

Los descuentos se aplican de manera automática al realizar el pago, y no requieren trámites ni gestiones en ANSES o en las entidades bancarias.