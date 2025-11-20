En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
BUENAS NOTICIAS

ANSES amplía descuentos para jubilados en compras esenciales: cómo obtenerlos

Los beneficios ANSES para jubilados incorporaron nuevas mejoras que amplían descuentos, reintegros y comercios habilitados. El sistema suma redes bancarias, promociones acumulables y actualizaciones que impactan en las compras esenciales sin revelar aún todos los alcances.

ANSES amplía descuentos para jubilados en compras esenciales: cómo obtenerlos

ANSES amplía descuentos para jubilados en compras esenciales: cómo obtenerlos

Los beneficios ANSES para jubilados sumaron cambios que amplían los descuentos automáticos en supermercados, farmacias y comercios esenciales. La actualización busca reforzar el ahorro cotidiano en un contexto de precios altos y consumo ajustado.

Leé también ANSES confirmó un extra clave antes de Navidad: de cuánto será y quiénes lo cobran
De cuánto será y quiénes cobran el extra de ANSES (Foto: archivo).

El organismo confirmó que el programa opera sin inscripción previa y que los reintegros se aplican directamente pagando con la tarjeta de débito vinculada al haber previsional. La red abarca más de 7.000 comercios con alcance federal.

Además, los bancos ampliaron sus propios beneficios para jubilados, lo que permite sumar rebajas adicionales, topes más altos y rendimientos diarios por el saldo disponible en la cuenta.

Cómo funcionan los descuentos ANSES para jubilados

Los beneficios ANSES aplican entre 10% y 20% de descuento, según el rubro y el comercio. Se habilitan automáticamente en la línea de cajas cuando la compra se paga con la tarjeta de débito donde el beneficiario cobra su jubilación, pensión o asignación.

El programa incluye supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y comercios barriales, lo que garantiza acceso incluso en localidades pequeñas. La red también se integra con promociones de bancos que suman reintegros propios y topes adicionales.

Qué descuentos ofrecen los bancos a jubilados que cobran por ANSES

créditos cuenta dni banco provincia anses
ANSES ampl&iacute;a descuentos para jubilados en compras esenciales: c&oacute;mo obtenerlos

ANSES amplía descuentos para jubilados en compras esenciales: cómo obtenerlos

Los bancos ampliaron beneficios especiales para quienes perciben su haber a través del sistema previsional.

Banco Nación:

  • Reintegro extra del 5%

  • Tope semanal: $5.000

  • Tope mensual: $20.000

    Válido en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día usando BNA+ MODO.

Banco Galicia:

  • Hasta 25% de descuento

  • 3 cuotas sin interés

  • Tope mensual: $20.000 en supermercados

  • Tope mensual: $12.000 en farmacias y ópticas

    Aplicable pagando con tarjetas Galicia en comercios adheridos.

Cómo funciona el sistema de cuentas remuneradas

Los jubilados que cobran por ANSES pueden obtener intereses diarios por el saldo acreditado en su cuenta.

Banco Nación: Rendimientos hasta $500.000 de saldo.

Banco Galicia (FIMA): Sin tope de saldo para generar intereses.

Las tasas nominales anuales se actualizan regularmente y pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad.

Bono ANSES de $70.000: a quiénes alcanza y cómo se paga

En noviembre, el Gobierno oficializó un bono extraordinario de $70.000 que acompaña el haber mensual de quienes perciben ingresos previsionales más bajos. El refuerzo se acredita junto a los haberes liquidados por ANSES.

El beneficio alcanza a:

  • Jubilados y pensionados del régimen general (SIPA)

  • Titulares de PUAM

  • Beneficiarios de PNC por Vejez, Invalidez y Madres de 7 hijos

  • Pensiones graciables abonadas por el organismo

ANSES estableció un esquema proporcional para garantizar un ingreso total de $403.150.

  • Quienes cobran la mínima de $333.150 reciben el bono completo.

  • Quienes perciben entre $333.150 y $403.150 reciben un monto parcial.

  • Quienes superan los $403.150 no acceden al refuerzo.

El bono no es remunerativo y no impacta en el aguinaldo de diciembre.

Dónde hay comercios adheridos a los beneficios ANSES

La red supera los 7.000 comercios y abarca supermercados de cadena, farmacias, perfumerías, ópticas y negocios barriales. Los descuentos se aplican automáticamente al momento del pago y no requieren trámites en ANSES ni en bancos.

El objetivo es garantizar acceso federal a las rebajas, incluso para jubilados que residen en zonas rurales o localidades pequeñas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados Descuentos
Notas relacionadas
ANSES actualiza los haberes de jubilados y suma un refuerzo
AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: ANSES confirma nuevos aumentos
Bono ANSES de $70.000: el Gobierno confirma pago clave para jubilados y pensionados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar