El programa incluye supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y comercios barriales, lo que garantiza acceso incluso en localidades pequeñas. La red también se integra con promociones de bancos que suman reintegros propios y topes adicionales.

Qué descuentos ofrecen los bancos a jubilados que cobran por ANSES

créditos cuenta dni banco provincia anses ANSES amplía descuentos para jubilados en compras esenciales: cómo obtenerlos

Los bancos ampliaron beneficios especiales para quienes perciben su haber a través del sistema previsional.

Banco Nación:

Reintegro extra del 5%

Tope semanal: $5.000

Tope mensual: $20.000 Válido en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día usando BNA+ MODO.

Banco Galicia:

Hasta 25% de descuento

3 cuotas sin interés

Tope mensual: $20.000 en supermercados

Tope mensual: $12.000 en farmacias y ópticas Aplicable pagando con tarjetas Galicia en comercios adheridos.

Cómo funciona el sistema de cuentas remuneradas

Los jubilados que cobran por ANSES pueden obtener intereses diarios por el saldo acreditado en su cuenta.

Banco Nación: Rendimientos hasta $500.000 de saldo.

Banco Galicia (FIMA): Sin tope de saldo para generar intereses.

Las tasas nominales anuales se actualizan regularmente y pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad.

Bono ANSES de $70.000: a quiénes alcanza y cómo se paga

En noviembre, el Gobierno oficializó un bono extraordinario de $70.000 que acompaña el haber mensual de quienes perciben ingresos previsionales más bajos. El refuerzo se acredita junto a los haberes liquidados por ANSES.

El beneficio alcanza a:

Jubilados y pensionados del régimen general (SIPA)

Titulares de PUAM

Beneficiarios de PNC por Vejez, Invalidez y Madres de 7 hijos

Pensiones graciables abonadas por el organismo

ANSES estableció un esquema proporcional para garantizar un ingreso total de $403.150.

Quienes cobran la mínima de $333.150 reciben el bono completo.

Quienes perciben entre $333.150 y $403.150 reciben un monto parcial.

Quienes superan los $403.150 no acceden al refuerzo.

El bono no es remunerativo y no impacta en el aguinaldo de diciembre.

Dónde hay comercios adheridos a los beneficios ANSES

La red supera los 7.000 comercios y abarca supermercados de cadena, farmacias, perfumerías, ópticas y negocios barriales. Los descuentos se aplican automáticamente al momento del pago y no requieren trámites en ANSES ni en bancos.

El objetivo es garantizar acceso federal a las rebajas, incluso para jubilados que residen en zonas rurales o localidades pequeñas.