Los beneficios ANSES para jubilados sumaron cambios que amplían los descuentos automáticos en supermercados, farmacias y comercios esenciales. La actualización busca reforzar el ahorro cotidiano en un contexto de precios altos y consumo ajustado.
ANSES amplía descuentos para jubilados en compras esenciales: cómo obtenerlos
El organismo confirmó que el programa opera sin inscripción previa y que los reintegros se aplican directamente pagando con la tarjeta de débito vinculada al haber previsional. La red abarca más de 7.000 comercios con alcance federal.
Además, los bancos ampliaron sus propios beneficios para jubilados, lo que permite sumar rebajas adicionales, topes más altos y rendimientos diarios por el saldo disponible en la cuenta.
Los beneficios ANSES aplican entre 10% y 20% de descuento, según el rubro y el comercio. Se habilitan automáticamente en la línea de cajas cuando la compra se paga con la tarjeta de débito donde el beneficiario cobra su jubilación, pensión o asignación.
El programa incluye supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y comercios barriales, lo que garantiza acceso incluso en localidades pequeñas. La red también se integra con promociones de bancos que suman reintegros propios y topes adicionales.
Los bancos ampliaron beneficios especiales para quienes perciben su haber a través del sistema previsional.
Banco Nación:
Reintegro extra del 5%
Tope semanal: $5.000
Tope mensual: $20.000
Válido en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día usando BNA+ MODO.
Banco Galicia:
Hasta 25% de descuento
3 cuotas sin interés
Tope mensual: $20.000 en supermercados
Tope mensual: $12.000 en farmacias y ópticas
Aplicable pagando con tarjetas Galicia en comercios adheridos.
Los jubilados que cobran por ANSES pueden obtener intereses diarios por el saldo acreditado en su cuenta.
Banco Nación: Rendimientos hasta $500.000 de saldo.
Banco Galicia (FIMA): Sin tope de saldo para generar intereses.
Las tasas nominales anuales se actualizan regularmente y pueden consultarse en los canales oficiales de cada entidad.
En noviembre, el Gobierno oficializó un bono extraordinario de $70.000 que acompaña el haber mensual de quienes perciben ingresos previsionales más bajos. El refuerzo se acredita junto a los haberes liquidados por ANSES.
El beneficio alcanza a:
Jubilados y pensionados del régimen general (SIPA)
Titulares de PUAM
Beneficiarios de PNC por Vejez, Invalidez y Madres de 7 hijos
Pensiones graciables abonadas por el organismo
ANSES estableció un esquema proporcional para garantizar un ingreso total de $403.150.
Quienes cobran la mínima de $333.150 reciben el bono completo.
Quienes perciben entre $333.150 y $403.150 reciben un monto parcial.
Quienes superan los $403.150 no acceden al refuerzo.
El bono no es remunerativo y no impacta en el aguinaldo de diciembre.
La red supera los 7.000 comercios y abarca supermercados de cadena, farmacias, perfumerías, ópticas y negocios barriales. Los descuentos se aplican automáticamente al momento del pago y no requieren trámites en ANSES ni en bancos.
El objetivo es garantizar acceso federal a las rebajas, incluso para jubilados que residen en zonas rurales o localidades pequeñas.