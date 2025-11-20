Ni Tarjeta Alimentar ni aumento: el extra de $273.000 que la AUH puede cobrar en diciembre

Asignaciones_ANSES Calendario ANSES 2025: fechas de cobro AUH y SUAF con aumentos

Ayuda Escolar Anual de ANSES: quiénes pueden recibirla y cómo se gestiona

Este beneficio es un apoyo que ANSES otorga una vez por año para afrontar gastos vinculados al ciclo lectivo: útiles, mochilas, ropa escolar, transporte y otros materiales educativos. Para 2025, el monto quedó fijado en $85.000 por hijo.

Pueden solicitarla:

Beneficiarios de AUH.

Beneficiarios del SUAF.

Familias con hijos con discapacidad dentro de ambos regímenes.

La Ayuda Escolar no se deposita de forma automática. Para cobrarla es necesario presentar el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025.

Cómo completar el trámite

Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a “Hijos” → “Presentar Certificado Escolar”.

Descargar el formulario.

Llevarlo al establecimiento educativo para que lo completen y firmen.

Subir una foto del certificado firmado desde el mismo portal.

La gestión es digital y no tiene costo.

Libreta AUH: cuánto libera ANSES al presentar el formulario

El segundo refuerzo proviene de la Libreta AUH, que acredita controles médicos, esquema de vacunación y asistencia escolar. Todos los meses ANSES retiene un 20% de la asignación y lo devuelve una vez que se entrega la libreta correspondiente al año en curso.

Montos aproximados a cobrar

$188.069,40 por hijo en zona general.

$612.401 por hijo con discapacidad (zona general).

$244.491,60 por hijo en zona austral.

$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

La libreta debe presentarse antes del 31 de diciembre de 2025 y puede entregarse: