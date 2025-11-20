Recién aterrizados en Turquía, Mauro Icardi y La China protagonizaron un gesto tan romántico como estratégico

¿Mauro Icardi está grabando un documental con sus hijas?

La tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa escalando, envuelta en una dinámica que combina conflicto legal, reproches personales y movimientos estratégicos destinados a desestabilizar al otro.

En este contexto, cada gesto adquiere un peso simbólico. Según se comentó recientemente, la foto de Wanda junto a Johnny Depp habría incomodado al futbolista, especialmente por el conocido “tic tac” que él solía postear con mensajes hacia ella, comparándola con Amber Heard, ex del actor de Hollywood.

Sin embargo, y siguiendo el análisis que hizo la periodista Marcela Tauro, ahora sería Icardi quien tendría preparada una jugada para dar, como definió la periodista, “la estocada final ”.

Todo surgió a partir de la información que la conductora compartió en Infama (América TV). Allí aseguró que la visita de Icardi a la Argentina no habría tenido como único propósito reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella después de varios meses separados. De acuerdo con su versión, el actual novio de la China Suárez estaría preparando un proyecto de gran impacto, pensado para generar ruido mediático e incomodidad directa en Wanda.

Tauro relató que, durante los días en los que el futbolista estuvo junto a las niñas, surgió la versión de una filmación muy particular. “Me dijeron que estos días que él tuvo las niñas, habría filmado algún documental, con todo el entorno familiar, sus hijas, la China, los vecinos… ¡todo! Supuestamente esto es casero, pero con muchos técnicos… ¡muchos!”, aseguró en el programa. La periodista mencionó que Icardi fue visto acompañado por sus hijas, la China y Juanma Cativa en el shopping Paseo Alcorta, donde se habría notado un importante despliegue técnico alrededor suyo.

Tauro fue más allá y explicó que, según lo que le comentaron, el material no estaría orientado únicamente a retratar la vida del futbolista o la de Eugenia Suárez. “Desde afuera se podía ver el despliegue. Para mí, está la posibilidad de que él estuviera haciendo algo sobre su propia vida o la de Eugenia, pero… me dijeron otra cosa. Que se viene una venganza con un documental que sería la estocada final para Wanda”, relató. Y añadió un dato que alimenta aún más las sospechas: “Había técnicos de muy buen nivel, él se está mostrando más y tiene muchas ganas de hablar. En este documental puede hacerlo”.

Así, la posible filmación aparece como una nueva pieza dentro de la compleja trama que todavía vincula a Icardi y Wanda, una relación que sigue generando repercusiones públicas y que, según esta versión, podría sumar un capítulo inesperado.