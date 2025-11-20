Recién aterrizados en Turquía, Mauro Icardi y La China protagonizaron un gesto tan romántico como estratégico
Tras su arribo a Estambul, Mauro Icardi y la China Suárez hicieron algo tan romántico como marketinero.
20 nov 2025, 15:21
Recién aterrizados en Turquía, Mauro Icardi y La China protagonizaron un gesto tan romántico como estratégico
Recién llegado a Turquía, Mauro Icardi volvió a demostrar que no pierde el humor ni su costado romántico, aun después de un largo viaje. Apenas bajó del avión, el delantero se instaló en su imponente living, un espacio con una decoración digna de catálogo, donde destaca el león que identifica al Galatasaray y un televisor de grandes dimensiones que se asemeja a una pantalla de cine. Lejos de relajarse con una película clásica, decidió subir una historia que hizo sonreír a todos: tenía todo preparado para ver “La hija del fuego”, la serie protagonizada por su pareja, China Suárez.
Junto a la imagen, Icardi escribió la frase “Maratón con mi amor”, acompañada por un conjunto de emoticones que decían más de lo que cualquier corazón podría expresar. Entre pochoclos, una claqueta de cine y una casita que insinuaba un plan totalmente hogareño, el futbolista dejó claro que la velada tendría un solo objetivo. Como toque final, coronó el nombre de su pareja con un emoji de fuego, un guiño directo al título de la serie y al vínculo que comparten.
Sin embargo, lo que más llamó la atención entre quienes siguen de cerca a la pareja fue un detalle inesperado: la serie no estaba reproducida ni en turco, el idioma del país donde reside, ni en español. En cambio, Icardi la puso en inglés, lo que muchos interpretaron como una muestra de entusiasmo, esfuerzo o simplemente buena predisposición para acompañar a su compañera. Para algunos, la elección del idioma fue un gesto que agregó aún más ternura a la escena.
La foto, con el living casi cinematográfico y el televisor destacando la imagen de la actriz, se viralizó rápidamente. Entre los seguidores de ambos, la iniciativa fue leída como una combinación de apoyo incondicional y guiño romántico, con un toque inevitable de estrategia publicitaria. Después de todo, no todos deciden comenzar una maratón en otro idioma apenas pisan su casa, y el gesto de Icardi no dejó dudas sobre sus intenciones: acompañar a su pareja y compartir el entusiasmo por su nuevo proyecto.
¿Mauro Icardi está grabando un documental con sus hijas?
La tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa escalando, envuelta en una dinámica que combina conflicto legal, reproches personales y movimientos estratégicos destinados a desestabilizar al otro.
En este contexto, cada gesto adquiere un peso simbólico. Según se comentó recientemente, la foto de Wanda junto a Johnny Depp habría incomodado al futbolista, especialmente por el conocido “tic tac” que él solía postear con mensajes hacia ella, comparándola con Amber Heard, ex del actor de Hollywood.
Sin embargo, y siguiendo el análisis que hizo la periodista Marcela Tauro, ahora sería Icardi quien tendría preparada una jugada para dar, como definió la periodista, “la estocada final ”.
Todo surgió a partir de la información que la conductora compartió en Infama (América TV). Allí aseguró que la visita de Icardi a la Argentina no habría tenido como único propósito reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella después de varios meses separados. De acuerdo con su versión, el actual novio de la China Suárez estaría preparando un proyecto de gran impacto, pensado para generar ruido mediático e incomodidad directa en Wanda.
Tauro relató que, durante los días en los que el futbolista estuvo junto a las niñas, surgió la versión de una filmación muy particular. “Me dijeron que estos días que él tuvo las niñas, habría filmado algún documental, con todo el entorno familiar, sus hijas, la China, los vecinos… ¡todo! Supuestamente esto es casero, pero con muchos técnicos… ¡muchos!”, aseguró en el programa. La periodista mencionó que Icardi fue visto acompañado por sus hijas, la China y Juanma Cativa en el shopping Paseo Alcorta, donde se habría notado un importante despliegue técnico alrededor suyo.
Tauro fue más allá y explicó que, según lo que le comentaron, el material no estaría orientado únicamente a retratar la vida del futbolista o la de Eugenia Suárez. “Desde afuera se podía ver el despliegue. Para mí, está la posibilidad de que él estuviera haciendo algo sobre su propia vida o la de Eugenia, pero… me dijeron otra cosa. Que se viene una venganza con un documental que sería la estocada final para Wanda”, relató. Y añadió un dato que alimenta aún más las sospechas: “Había técnicos de muy buen nivel, él se está mostrando más y tiene muchas ganas de hablar. En este documental puede hacerlo”.
Así, la posible filmación aparece como una nueva pieza dentro de la compleja trama que todavía vincula a Icardi y Wanda, una relación que sigue generando repercusiones públicas y que, según esta versión, podría sumar un capítulo inesperado.