Lowrdez Fernández contó que deberá pasar por una preocupante operación: “Me voy a sacar..."

Qué es lo que expone el documento que detalla el calvario que vivió Lowrdez Fernández con su ex Leandro García Gómez

Hace algunos días, en el programa A la tarde (América TV) salió a la luz un informe judicial que deja al descubierto el duro camino que atravesó Lowrdez Fernández, integrante del grupo Bandana, durante su vínculo con Leandro Esteban García Gómez. El acusado actualmente permanece detenido con prisión preventiva y enfrenta además un embargo millonario de 15 millones de pesos. Según detalló la periodista Cora Debarbieri, el expediente judicial —de casi 40 páginas— registra con precisión hechos de violencia física y psicológica denunciados por la artista.

En el documento se reconstruye una secuencia ocurrida el 1° de octubre, alrededor de las 15:30, cuando dentro del departamento que ambos compartían se habría desencadenado una fuerte disputa. Siempre según el informe, García Gómez habría golpeado a Fernández con puños en la cabeza y el rostro, lo que hizo que ella cayera al piso. Una vez allí, el hombre habría continuado con las agresiones propinándole patadas en la zona de las costillas. Los gritos de la joven y los ruidos provocados por el ataque llamaron la atención de una vecina, quien decidió dar aviso a la línea 911 al escuchar pedidos de auxilio provenientes del interior de la vivienda.

Más tarde, según consta en el expediente, la policía se presentó en el domicilio alrededor de las 18 horas y ordenó al acusado retirarse del lugar. Luego de ese momento, Lowrdez —visiblemente alterada y angustiada— se comunicó con una persona de confianza para contar lo ocurrido, aclarando además que había quedado encerrada sin llaves ni cargador para su celular. Esta situación derivó posteriormente en la denuncia presentada por su madre, Mabel López, lo que impulsó el avance de la causa judicial.

Debarbieri explicó que el informe contempla tanto la declaración de Fernández, quien intenta minimizar su relato, como las intervenciones de especialistas que analizaron el caso. Los profesionales concluyeron que las lesiones visibles y ciertas contradicciones en su exposición serían indicios consistentes con un escenario de coerción, miedo y sometimiento. La periodista subrayó que los expertos lograron reconstruir parte de lo sucedido a partir de marcas en su cuerpo, silencios y el testimonio de personas cercanas.

El documento recopila además los relatos de amigas y allegados de la cantante, quienes describen cómo García Gómez la habría mantenido aislada, amenazada e incluso retenida en distintas oportunidades dentro de su vivienda. Desde el ciclo televisivo remarcaron que el expediente no solo refleja la gravedad del caso, sino que expone una realidad que atraviesan muchas víctimas de violencia, que por temor o manipulación no consiguen pedir ayuda a tiempo.