Tarjeta Alimentar diciembre 2025: ANSES confirmó los nuevos montos
El beneficio, que se deposita junto con la AUH, vuelve a pagarse de manera automática según la terminación del DNI. Además, el organismo actualizó el monto de la AUH y ya definió el calendario completo para este mes.
En plena cuenta regresiva hacia las Fiestas y con un cierre de año marcado por gastos extraordinarios, ANSES confirmó oficialmente que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en diciembre de 2025. Los montos permanecerán congelados por séptimo mes consecutivo, una decisión que impacta directamente en millones de familias que dependen de este refuerzo para la compra de alimentos esenciales.
La medida se da en un contexto particular: mientras otras prestaciones tuvieron actualizaciones por movilidad, la Tarjeta Alimentar continúa sin modificaciones desde mediados de 2024. Y aunque no hay suba, el organismo sí reforzó otra pata clave del ingreso familiar: la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en diciembre recibió un aumento oficializado por resolución.
A continuación, el detalle completo de montos, calendario, requisitos y combinaciones posibles para AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre, explicado de manera clara y punto por punto.
¿Qué es la Tarjeta Alimentar y quiénes la cobran en diciembre 2025?
La Prestación Alimentar es un programa destinado exclusivamente a la compra de alimentos. Está orientado a hogares con chicos y adolescentes, y se deposita junto con el pago mensual de la AUH o la AUE, dependiendo del caso.
En diciembre 2025 la cobran:
Familias con hijos de hasta 17 años que perciben AUH
Personas gestantes a partir de los 3 meses que cobran AUE
Madres de siete hijos o más que reciben Pensión No Contributiva (PNC)
Un punto clave es que no se requiere trámite: ANSES asigna el beneficio de forma automática tras cruzar datos. Solo se pierde si el hijo supera la edad límite, si se actualizan los topes de ingresos y el beneficiario queda afuera del sistema, o si hay inconsistencias familiares.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025
ANSES confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios este mes. Es decir:
$52.250 para familias con un hijo o embarazo
$81.936 para familias con dos hijos
$108.062 para familias con tres hijos o más
Estos valores no se mueven por inflación ni por la fórmula de movilidad. Solo cambian por decisión del Gobierno, mediante una actualización extraordinaria, algo que no ocurrió en diciembre.
De esta manera, diciembre vuelve a ser un mes sin aumentos en la Prestación Alimentar, lo que implica un congelamiento prolongado que ya acumula más de medio año.
AUH en diciembre 2025: cuánto se cobra este mes
A diferencia de la Tarjeta Alimentar, la AUH sí tuvo aumento en diciembre tras la publicación de la Resolución 361/2025. El monto quedó de la siguiente manera:
AUH por hijo: $122.492
Monto directo que recibe la familia: $97.993,60
Retención del 20%: $24.498,40 (se cobra en 2026 con la Libreta AUH)
AUH por discapacidad: $398.853
Monto directo al bolsillo: $319.082,40
Esto significa que, aunque la cifra total de la AUH aumentó, las familias no perciben el 100% del nuevo valor, ya que el 20% sigue quedando retenido hasta la presentación anual de la Libreta AUH.
AUH + Tarjeta Alimentar: el combo que se cobra en diciembre
En diciembre 2025, las familias AUH reciben en un solo depósito:
El monto de AUH correspondiente según cantidad de hijos
Más la Tarjeta Alimentar
Según terminación de DNI y fecha específica del calendario
Ejemplo para una familia con un hijo:
AUH: $97.993
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total depositado en diciembre: $150.243
Para una familia con dos hijos:
AUH: $195.987
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total depositado: $277.923
Para una familia con tres hijos:
AUH: $293.981
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total depositado: $402.043
Estos montos se acreditan juntos en la misma fecha según terminación de DNI.
Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
El calendario oficial quedó organizado de esta manera:
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
No hay doble calendario: la Tarjeta Alimentar se paga el mismo día que la AUH, sin fechas separadas ni depósitos posteriores.
Dato clave que muchos beneficiarios desconocen
Aunque el monto oficial de la AUH siempre se informa completo, las familias no reciben esa cifra en mano, ya que el 20% se retiene todos los meses.
Esto significa que, de los $122.492 anunciados para diciembre:
La familia ve depositados $97.993
Los $24.498 retenidos se pagan recién en 2026
¿Por qué se retiene?
Porque ANSES exige la presentación de la Libreta AUH, un documento obligatorio que certifica:
Escolaridad
Vacunación
Controles de salud
Hasta que la Libreta no se presenta, el organismo no libera el acumulado anual retenido.
En cambio, con la Tarjeta Alimentar no ocurre lo mismo:
se cobra completa todos los meses y no requiere rendición anual.
¿Hay que hacer algún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar?
No. La Prestación Alimentar se asigna automáticamente cuando ANSES detecta que la familia cumple con los requisitos.
Solo puede exigirse un trámite adicional si:
El beneficiario cambió de domicilio y no actualizó datos
Se registró un nacimiento y no se cargó la partida
Hubo cambios de tutoría o guarda
Se detecta un error en el CUIL del menor
En cualquiera de estos casos, el trámite se resuelve desde Mi ANSES o presencialmente en una oficina.