Tarjeta Alimentar diciembre 2025: ANSES confirmó los nuevos montos

En diciembre 2025 la cobran:

Familias con hijos de hasta 17 años que perciben AUH

Personas gestantes a partir de los 3 meses que cobran AUE

Madres de siete hijos o más que reciben Pensión No Contributiva (PNC)

Un punto clave es que no se requiere trámite: ANSES asigna el beneficio de forma automática tras cruzar datos. Solo se pierde si el hijo supera la edad límite, si se actualizan los topes de ingresos y el beneficiario queda afuera del sistema, o si hay inconsistencias familiares.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025

ANSES confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios este mes. Es decir:

$52.250 para familias con un hijo o embarazo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

Estos valores no se mueven por inflación ni por la fórmula de movilidad. Solo cambian por decisión del Gobierno, mediante una actualización extraordinaria, algo que no ocurrió en diciembre.

De esta manera, diciembre vuelve a ser un mes sin aumentos en la Prestación Alimentar, lo que implica un congelamiento prolongado que ya acumula más de medio año.

AUH en diciembre 2025: cuánto se cobra este mes

A diferencia de la Tarjeta Alimentar, la AUH sí tuvo aumento en diciembre tras la publicación de la Resolución 361/2025. El monto quedó de la siguiente manera:

AUH por hijo: $122.492 Monto directo que recibe la familia: $97.993,60 Retención del 20%: $24.498,40 (se cobra en 2026 con la Libreta AUH)

AUH por discapacidad: $398.853 Monto directo al bolsillo: $319.082,40



Esto significa que, aunque la cifra total de la AUH aumentó, las familias no perciben el 100% del nuevo valor, ya que el 20% sigue quedando retenido hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

ANSES_ayuda

AUH + Tarjeta Alimentar: el combo que se cobra en diciembre

En diciembre 2025, las familias AUH reciben en un solo depósito:

El monto de AUH correspondiente según cantidad de hijos

Más la Tarjeta Alimentar

Según terminación de DNI y fecha específica del calendario

Ejemplo para una familia con un hijo:

AUH: $97.993

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total depositado en diciembre: $150.243

Para una familia con dos hijos:

AUH: $195.987

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total depositado: $277.923

Para una familia con tres hijos:

AUH: $293.981

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total depositado: $402.043

Estos montos se acreditan juntos en la misma fecha según terminación de DNI.

Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

El calendario oficial quedó organizado de esta manera:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

No hay doble calendario: la Tarjeta Alimentar se paga el mismo día que la AUH, sin fechas separadas ni depósitos posteriores.

Dato clave que muchos beneficiarios desconocen

Aunque el monto oficial de la AUH siempre se informa completo, las familias no reciben esa cifra en mano, ya que el 20% se retiene todos los meses.

Esto significa que, de los $122.492 anunciados para diciembre:

La familia ve depositados $97.993

Los $24.498 retenidos se pagan recién en 2026

¿Por qué se retiene?

Porque ANSES exige la presentación de la Libreta AUH, un documento obligatorio que certifica:

Escolaridad

Vacunación

Controles de salud

Hasta que la Libreta no se presenta, el organismo no libera el acumulado anual retenido.

En cambio, con la Tarjeta Alimentar no ocurre lo mismo:

se cobra completa todos los meses y no requiere rendición anual.

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar?

No. La Prestación Alimentar se asigna automáticamente cuando ANSES detecta que la familia cumple con los requisitos.

Solo puede exigirse un trámite adicional si:

El beneficiario cambió de domicilio y no actualizó datos

Se registró un nacimiento y no se cargó la partida

Hubo cambios de tutoría o guarda

Se detecta un error en el CUIL del menor

En cualquiera de estos casos, el trámite se resuelve desde Mi ANSES o presencialmente en una oficina.