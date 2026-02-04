Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad.

El nuevo valor ya se encuentra reflejado en las liquidaciones de febrero y se suma a otros beneficios compatibles, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Cuándo se cobra la AUH con aumento en febrero

Calendario_ANSES ANSES aplica un nuevo aumento a la AUH en febrero

El calendario de pagos de la AUH en febrero comienza el 9 de febrero y se extiende hasta el 24, de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Las fechas incluyen una pausa por los feriados nacionales de Carnaval.

ANSES confirmó que el lunes 16 y el martes 17 de febrero no habrá pagos, por lo que algunas acreditaciones se reprograman automáticamente para los días posteriores.

El aumento ya está incorporado en cada depósito, sin importar la fecha exacta de cobro dentro del cronograma oficial.

Qué otros beneficios se actualizan junto con la AUH

Además de la AUH, el aumento mensual también alcanza a otras prestaciones administradas por ANSES, como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En el caso de quienes cobran AUH, el impacto puede ser mayor al combinar varios programas.

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes y se deposita en la misma cuenta, mientras que el Complemento Leche continúa acreditándose automáticamente para titulares que cumplen los requisitos.

La suma de estos beneficios explica por qué febrero presenta un ingreso mensual más elevado para ciertos grupos familiares.

Cómo consultar el monto actualizado de la AUH

Para verificar el monto exacto de la AUH con aumento, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí se puede consultar la liquidación detallada y la fecha de cobro.

El sistema permite confirmar tanto el importe mensual como los beneficios adicionales asociados, evitando confusiones en un mes con ajustes y feriados.