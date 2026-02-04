La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene en febrero un nuevo aumento confirmado por ANSES, en línea con el esquema de actualización mensual por inflación. El ajuste se aplica de forma automática y alcanza a todos los titulares del programa.
La AUH de ANSES recibe en febrero un nuevo aumento mensual vinculado a la inflación. La suba ya se aplica en los haberes y se refleja en el calendario de pagos oficial, junto con otros beneficios asociados a la asignación.
ANSES aplica un nuevo aumento a la AUH en febrero
El incremento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre, informado por el INDEC, y se incorpora directamente en la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Con este ajuste, la AUH vuelve a ubicarse como uno de los principales ingresos de referencia para millones de familias que dependen de prestaciones sociales actualizadas mes a mes.
En febrero, la AUH de ANSES aumenta un 2,85%, porcentaje que surge del mecanismo de movilidad vigente. El incremento impacta tanto en el monto bruto de la asignación como en el valor que se acredita mensualmente.
Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad.
El nuevo valor ya se encuentra reflejado en las liquidaciones de febrero y se suma a otros beneficios compatibles, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
El calendario de pagos de la AUH en febrero comienza el 9 de febrero y se extiende hasta el 24, de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Las fechas incluyen una pausa por los feriados nacionales de Carnaval.
ANSES confirmó que el lunes 16 y el martes 17 de febrero no habrá pagos, por lo que algunas acreditaciones se reprograman automáticamente para los días posteriores.
El aumento ya está incorporado en cada depósito, sin importar la fecha exacta de cobro dentro del cronograma oficial.
Además de la AUH, el aumento mensual también alcanza a otras prestaciones administradas por ANSES, como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En el caso de quienes cobran AUH, el impacto puede ser mayor al combinar varios programas.
La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes y se deposita en la misma cuenta, mientras que el Complemento Leche continúa acreditándose automáticamente para titulares que cumplen los requisitos.
La suma de estos beneficios explica por qué febrero presenta un ingreso mensual más elevado para ciertos grupos familiares.
Para verificar el monto exacto de la AUH con aumento, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí se puede consultar la liquidación detallada y la fecha de cobro.
El sistema permite confirmar tanto el importe mensual como los beneficios adicionales asociados, evitando confusiones en un mes con ajustes y feriados.