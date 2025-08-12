ANSES: así es el préstamo para AUH y SUAF con acreditación en minutos

No se solicita historial crediticio ni recibo de sueldo, lo que abre el acceso a sectores con ingresos informales o sin experiencia previa en el sistema financiero.

Paso a paso para solicitarlo

Ingresar al sitio web o aplicación de la entidad financiera.

Seleccionar la opción “Solicitá tu préstamo” o “Simulá tu crédito”.

Completar datos personales y el CBU donde se quiere recibir el dinero.

Subir foto del DNI y validar identidad.

Revisar las condiciones y aceptar el contrato digital.

Esperar la aprobación automática y recibir la acreditación (en muchos casos, inmediata).

Montos y tiempos de acreditación

AUH: desde $20.000 hasta $2.500.000.

SUAF: hasta $3.000.000.

Plazos de 6 a 36 cuotas, con simuladores online que permiten conocer el valor final antes de aceptar.

Depósito en menos de 24 horas hábiles; a veces, de forma instantánea.

Tasas y compatibilidad con beneficios sociales

En agosto 2025, las tasas van del 80% al 120% TNA, con algunas promociones en bancos públicos que ofrecen costos más bajos. Incluso existen opciones con tasa 0% por períodos promocionales.

El crédito no interfiere con el cobro de la AUH, SUAF o Tarjeta Alimentar, y tampoco afecta otros programas como el Complemento Leche o el Plan 1000 Días.