ANSES: así es el préstamo para AUH y SUAF con acreditación en minutos

En agosto 2025, miles de beneficiarios de ANSES que cobran AUH y SUAF podrán disponer de crédito online con acreditación inmediata, requisitos mínimos y sin afectar sus beneficios sociales.

En agosto de 2025, los beneficiarios de ANSES, en especial titulares de AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar, cuentan con una alternativa para obtener dinero rápido y sin trámites presenciales. Se trata de un préstamo online que no exige recibo de sueldo y que deposita el monto solicitado en la cuenta bancaria del solicitante en menos de 24 horas.

La propuesta es especialmente atractiva para quienes necesitan resolver gastos urgentes, desde cubrir necesidades básicas hasta afrontar pagos imprevistos, y no califican para un crédito bancario tradicional. Además, es compatible con todos los beneficios sociales, por lo que no afecta el cobro habitual de las prestaciones.

¿Quiénes pueden acceder a este crédito exprés?

Crédito de $1.000.000 para AUH y SUAF: lo activás desde el celular y se aprueba en minutos
ANSES: así es el préstamo exprés para AUH y SUAF con acreditación en minutos

El préstamo está disponible para beneficiarios de ANSES que cumplan con estos requisitos:

  • Ser titular de AUH, SUAF (incluidos monotributistas) o Tarjeta Alimentar.

  • Tener entre 18 y 65 años.

  • Contar con DNI argentino vigente.

  • Poseer una cuenta bancaria con CBU activo (Cuenta DNI, BNA+, Ualá, Mercado Pago, entre otras).

  • Tener un teléfono celular con WhatsApp habilitado.

  • No figurar en situación grave en el Veraz.

No se solicita historial crediticio ni recibo de sueldo, lo que abre el acceso a sectores con ingresos informales o sin experiencia previa en el sistema financiero.

Paso a paso para solicitarlo

  • Ingresar al sitio web o aplicación de la entidad financiera.

  • Seleccionar la opción “Solicitá tu préstamo” o “Simulá tu crédito”.

  • Completar datos personales y el CBU donde se quiere recibir el dinero.

  • Subir foto del DNI y validar identidad.

  • Revisar las condiciones y aceptar el contrato digital.

  • Esperar la aprobación automática y recibir la acreditación (en muchos casos, inmediata).

Montos y tiempos de acreditación

  • AUH: desde $20.000 hasta $2.500.000.

  • SUAF: hasta $3.000.000.

  • Plazos de 6 a 36 cuotas, con simuladores online que permiten conocer el valor final antes de aceptar.

  • Depósito en menos de 24 horas hábiles; a veces, de forma instantánea.

Tasas y compatibilidad con beneficios sociales

En agosto 2025, las tasas van del 80% al 120% TNA, con algunas promociones en bancos públicos que ofrecen costos más bajos. Incluso existen opciones con tasa 0% por períodos promocionales.

El crédito no interfiere con el cobro de la AUH, SUAF o Tarjeta Alimentar, y tampoco afecta otros programas como el Complemento Leche o el Plan 1000 Días.

